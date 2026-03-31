Velasco a Messina: oltre 200 partecipanti al coaching del CT

Grande partecipazione al coaching di Julio Velasco a Messina: oltre 200 tra tecnici, atleti e dirigenti presenti al PalaRescifina per l’ultimo appuntamento formativo organizzato dalla FIPAV

MESSINA – Messina ha accolto ieri il terzo e ultimo appuntamento del percorso formativo guidato dal commissario tecnico della Nazionale femminile, Julio Velasco, campione olimpico e mondiale. L’incontro, organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo, si è svolto al PalaRescifina e ha registrato una partecipazione straordinaria: oltre 200 tra tecnici, atleti, dirigenti e uditori.

Nel corso della lezione, Velasco ha affrontato alcuni dei temi cardine della sua filosofia sportiva: il rapporto con gli atleti, la gestione dei giovani talenti, la costruzione di un gruppo e il modo in cui si affrontano – e si raggiungono – traguardi di alto livello. Un intervento ricco di spunti pratici e riflessioni, che ha catturato l’attenzione dei presenti.

La seconda parte dell’incontro è stata dedicata al tradizionale question time, durante il quale i partecipanti hanno potuto rivolgere domande direttamente al CT azzurro, approfondendo aspetti tecnici, metodologici e motivazionali.

All’evento erano presenti, tra gli altri, il presidente del CR FIPAV Sicilia Antonio Locandro, il presidente del CT Messina Alessandro Zurro, il presidente del CT Monti Iblei Gianni Giurdanella e il presidente del CR Trapani Filippo Occhipinti.

I coaching FIPAV sono rivolti a tutti i tesserati: allenatori di ogni livello, dirigenti e atleti che, partecipando, possono assolvere gli obblighi di aggiornamento regionale e territoriale. Novità di questa stagione è la possibilità di accedere come uditore, acquistando i biglietti tramite TicketOne.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle iscrizioni sono disponibili nell’area allenatori del sito federale.