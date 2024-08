La partita Venezia – Torino di Venerdì 30 agosto 2024 in diretta: debutto amaro dei lagunari in casa; granata in testa alla classifica

VENEZIA – Venerdì 30 agosto, alle ore 18.30, allo Stadio “Pierluigi Penzo” di Venezia, andrà in scena Venezia – Torino, anticipo della terza giornata di Serie A 2024-2025.

Esordio casalingo per la squadra di Di Francesco. I lagunari si presentano all’appuntamento forti del punto conquistato a Firenze nello scorso weekend. Nella prima giornata, invece, avevano perso 3-1 all’Olimpico contro la Lazio. Morale alle stelle per i granata che domenica scorsa hanno battuto l’Atalanta dopo aver sfiorato il colpaccio anche a San Siro contro il Milan nella gara inaugurale. Contro la Dea é stato decisivo il gol di Adams dopo il botta e risposta tra Retegui Ilic nel primo tempo.

Sono 46 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 13 vittorie del Torino, 16 pareggi e altrettante affermazioni del Venezia. L’ultimo confronto riale al 12 febbraio del 2022 quando ad imporsi fu proprio la squadra veneta con il risultato di 1-2.

Tabellino della partita

VENEZIA: Joronen J., Idzes J., Sverko M. (dal 32′ st Altare G.), Svoboda M., Candela A. (dal 42′ st Raimondo A.), Nicolussi Caviglia H. (dal 18′ st Doumbia I.), Duncan A., Zampano F., Ellertsson M. E., Oristanio G. (dal 31′ st El Haddad S.), Pohjanpalo J.(C). A disposizione: Grandi M., Stankovic F., Altare G., Andersen M. K., Crnigoj D., Doumbia I., El Haddad S., Gytkjaer C., Haps R., Raimondo A., Sagrado R., Schingtienne J. Allenatore: Di Francesco E..

TORINO: Milinkovic-Savic V., Vojvoda M. (dal 32′ st Dembele A.), Coco S., Masina A., Lazaro V. (dal 45’+1 st Walukiewicz S.), Ricci S. (dal 17′ st Sanabria A.), Linetty K., Ilic I., Sosa B. (dal 17′ st Pedersen M.), Adams C. (dal 32′ st Tameze A.), Zapata D.(C). A disposizione: Donnarumma A., Paleari A., Bianay Balcot C., Ciammaglichella A., Dalla Vecchia M., Dembele A., Karamoh Y., Njie A., Pedersen M., Sanabria A., Tameze A., Walukiewicz S. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 41′ st Coco S. (Torino) .

Ammonizioni: al 23′ st Duncan A. (Venezia), al 38′ st Altare G. (Venezia) al 4′ st Linetty K. (Torino), al 7′ st Vojvoda M. (Torino), al 45’+1 st Lazaro V. (Torino), al 45’+4 st Pedersen M. (Torino).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Ceccon, quarto ufficiale Rapuano. Al V.A.R. ci sarà Meraviglia, A.V.A.R. Sozza.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VENEZIA – Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Busio e Pohjanpalo, Probabile modulo 3-5-2 con Joronen in porta e con Altare, Idzes e Sverko pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Nicolusssi Caviglia con Duncan e Zampano mentre Candela e Oristanio dovrebbero ultimare la linea di centrocampi. Davanto Ellertsson e Gytkjaer.

COME ARRIVA IL TORINO – Indisponibili Schuurs, Vlasic, Pellegri, Gineitis mentre il nuovo esterno sinistro Sosa dovrebbe partire dalla panchina. Vanoli dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Milinkovic-Savic in porta e con una difesa a tre formata da Tameze, Coco e Masina. In cabina di regia Linetty con Ricci e Ilic mentre Masina e Lazaro dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Adams e Zapata.

Le probabili formazioni di Venezia – Torino

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare, Idzes, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Saul Coco, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. Allenatore: Vanoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: