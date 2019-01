Serie B – Hellas beffato: il Cosenza pareggia in rimonta

L’Hellas Verona non va oltre il pareggio nella gara interna contro il Cosenza: termina 2-2 al Bentegodi, gli Scaligeri sprecano il vantaggio di due gol e si fanno rimontare nel finale.

VERONA – Termina con il risultato di 2-2 il posticipo della 21esima giornata di Serie B tra Hellas Verona e Cosenza. Chance sprecata dagli Scaligeri per avvicinarsi alla vetta della classifica, Sciaudone e Idda rispondono al doppio vantaggio della formazione di Grosso firmato da Tupta e Di Carmine, quest’ultimo subentrato nella ripresa per Pazzini. L’Hellas sale così a quota 31 punti, a meno tre dal terzo posto occupato da Pescara e Lecce, mentre il Cosenza conquista un punto d’oro in ottica salvezza e si porta a +3 dalla zona playout.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: HELLAS VERONA-COSENZA 2-2 SECONDO TEMPO 90'+5' Triplice fischio! 90' Cinque minuti di recupero. 89' Che finale al Bentegodi! 89' Giallo per Colombatto. 88' Hellas ad un passo dal 3-2!! Matos riceve da Di Carmine e calcia trovando la deviazione di Idda che manda il pallone ad un soffio dal palo! 87' Il Cosenza reclama un calcio di rigore, Perez viene atterrato da Marrone ma per il direttore di gara non c'è nulla. ​​​​​​86' Clamoroso al Bentegodi, il Cosenza pareggia i conti ad una manciata di minuti dal termine! Corner per il Cosenza, si innesca un flipper che favorisce Dermaku. Il centrale albanese serve Idda, che insacca e trova il pareggio!! 85' IDDA!! PAREGGIA IL COSENZA!! 83' Cartellino giallo per D'Orazio, autore dell'assist per il gol di Sciaudone. 82' Tutto aperto al Bentegodi, Sciaudone accorcia le distanze con un colpo di testa che batte Silvestri! 81' SCIAUDONE! ACCORCIA IL COSENZA!! 80' Ammonito Matos. 80' Dieci minuti più recupero al termine del match, Verona in vantaggio per 2-0 al Bentegodi. 76' Termina i cambi anche Grosso. Entra Danzi, esce Zaccagni. 73' Gli son bastati 4 minuti per timbrare il cartellino! Colombatto scarica la conclusione, Perina respinge ma la sfera arriva a Di Carmine che non perdona! 72' DI CARMINE! RADDOPPIO VERONA! 70' Doppio cambio operato anche da Braglia: entrano d'Orazio e Perez, escono Legittimo e Maniero. 69' Subito ammonito il neo entrato Sciaudone. 68' Doppio cambio nell'Hellas. Matos e Di Carmine prendono il posto di Di Gaudio e Pazzini. 66' Braglia corre ai ripari. Fuori Embalo, entra Sciaudone. 63' Embalo rischia il rosso! Intervento in ritardo su Faraoni, l'arbitro lo grazia. 60' Gli ospiti sono scesi in campo con un altro piglio nella ripresa, ma non riescono a rendersi pericolosi. 55' Bianchetti rimane a terra dopo uno scontro con Marrone. Entrano i sanitari. 53' Che occasione per il Cosenza! Traversone di Mungo per Tutino, che calcia di controbalzo trovando la risposta di Silvestri! Poteva fare meglio l'esterno napoletano. 51' Ritmi bassi in questi primi minuti del secondo tempo. 47' Nessun cambio nel corso dell'intervallo. In campo gli stessi ventidue della prima frazione. 46' Si riparte! PRIMO TEMPO 45'+1' Fine primo tempo. 45' Un minuto di recupero. 41' Il Cosenza conquista un corner. Baez si incarica della battuta e va direttamente in porta: Silvestri si rifugia nuovamente in corner. 40' Verona ad un passo dal raddoppio! Colombatto fugge per vie centrali e scarica la conclusione, palla fuori di un soffio! 38' Ammonito Mungo. 35' Conclusione di Pazzini respinta da Perina, sulla ribattuta la palla sbatte su Idda e finisce a Tupta, che sigla il vantaggio con un tap in. 34' TUPTA! VERONA IN VANTAGGIO! 29' Numero di Tupta, che va via in grande stile ad un avversario e mette il cross in mezzo: libera ancora una volta Idda. 26' Il Cosenza non riesce a reagire, faticano gli ospiti. 23' Fioccano le occasioni per la squadra di Grosso! Pazzini riceve da Gustafson e calcia, risponde presente Perina! 22' Ritmi più alti in questi ultimi minuti di gioco. 19' Padroni di casa ancora pericolosi, cross di Faraoni per Pazzini, ma Idda si immola e salva i suoi! 16' Occasione per il Verona! Di Gaudio si mette in proprio, rientra sul destro e calcia a giro: Perina si distende e neutralizza la sua conclusione! 13' Prova a rendersi pericoloso Tupta, ma il suo tiro cross non crea particolari problemi alla difesa avversaria. 9' Di Gaudio conquista il corner dopo uno spunto sulla fascia. 6' Primo giallo del match, punito Embalo negli ospiti. 4' Faraoni imbuca per Pazzini, ma il centravanti non riesce a stoppare la sfera. Si ripartirà dalla rimessa dal fondo per gli ospiti. 1' Si parte! È iniziata Hellas Verona - Cosenza! 20.45 Per quanto concerne il capitolo formazioni, Grosso sceglie il 4-3-3 con il tridente offensivo composto da Di Gaudio e Tupta ai lati di Pazzini. Dall'altra parte Braglia conferma il 3-4-3 con Maniero, Embalo e Tutino a comporre l'attacco. 20.30 Amici di Calciomagazine ed appassionati di calcio, benvenuti alla diretta testuale di Hellas Verona - Cosenza, match che chiuderà la 21esima giornata di Serie B.

La presentazione del match

QUI VERONA – Grosso dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Faraoni e Balkovec sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marrone e Dawidowicz. A centrocampo Colombatto in cabina di regia con Gustafson e Zaccagni mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Matos, Di Carmine e Laribi.

QUI COSENZA – Gli ospiti dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Perina in porta, pacchetto arretrato formato da Idda, Demarku e Legittimo. A centrocampo Palmiero in cabina di regia con Bruccini e Mungo mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Corsi e D’Orazio. In attacco spazio al tandem offensivo formato da Maniero e Tutino.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Verona – Cosenza, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni di Verona – Cosenza

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Marrone, Dawidowicz, Balkovec; Gustafson, Colombatto, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Eguelfi, Henderson, Pazzini, Cissé, Berardi, Tupta, Almici, Bianchetti, Empereur. Allenatore:Fabio Grosso.

COSENZA (3-5-2): Perina; Idda, Dermaku, Legittimo; Corsi, Bruccini, Palmiero, Mungo, D’Orazio; Maniero, Tutino. A disposizione: Saracco, Capela, Pascali, Schetino, Sciaudone, Perez, Embalo, Baez. Allenatore: Piero Braglia.

STADIO: Marc’Antonio Bentegodi