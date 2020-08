Primavera, la Fiorentina vince la Coppa Italia: battuto il Verona 1-0

La partita Verona – Fiorentina del 26 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la finale di Coppa Italia Primavera, calcio d’inizio alle 18

REGGIO EMILIA – Oggi pomeriggio alle ore 18, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca Verona – Fiorentina, finale della Coppa Italia Primavera. Si gioca rigorosamente a porte chiuse, in osservanza alle disposizioni dettate dal Governo per contenere la diffusione del contagio Covid-19.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA DIRETTA]

FIORENTINA U19:. A disposizione:



VERONA U19:. A disposizione:



Reti: al 10' st Dutu E. (Fiorentina U19).



Le probabili formazioni di Verona – Fiorentina

Il Verona si é classificato quarto nel campionato di Primavera 2, la Fioremtina undicesima nel campionato di Primavera 1. In Coppa Italia gli scaligeri sono arrivati qui dopo aver eliminato SPAL, la Berretti del Pordenone, Cagliari, Frosinone e Roma. I toscani hanno invece avuto la meglio contro Genoa, Milan e Juventus. Per il Verona sarebbe il primo successo nella competizione, per la Fiorentina il quinto.

Il Verona potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Ciezkowski tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Bracelli – calabrese e da Gresele e Corradini ai lati. In mezzo al campo Brandi, Squarzoni, e Jocic. Tridente offensivo composto da Yeboah Ankrah, Sane e Amayah. Probabile modulo speculare per la Fiorentina con Brancolini tra i pali e difesa composta al centro da Dalle Mura e Dutu e ai lati da E. Pierozzi e Simonti. A centrocampo Bianco, Hanuljak e Fruk. In attacco N. Pierozzi, Spalluto, Koffi

VERONA (4-3-3): Ciezkowski; Gresele, Bracelli, Calabrese, Corradini; Brandi, Squarzoni, Jocic; Yeboah Ankrah, Sane, Amayah.

FIORENTINA (4-3-3): Brancolini; E. Pierozzi, Dalle Mura, Dutu, Simonti; Bianco Hanuljak Fruk; N. Pierozzi, Spalluto, Koffi.

Dove seguire Verona – Fiorentina

Il match Verona – Fiorentina, finale della Coppa Italia Primavera 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sportitalia.