Vicenza-Novara 1-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Vicenza-Novara di sabato 11 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

VICENZA – Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17:30, allo stadio Romeo Menti di Vicenza andrà in scena il match Vicenza-Novara, partita valida per la trentaseiesima giornata del girone A di Serie C 2025/2026. Da una parte del campo troveremo i padroni di casa che sono aritmeticamente in serie B a fronte dei 19 punti di vantaggio sulla coppia Brescia-Lecco. I lariani fino a questo momento, nonostante l’ultima sconfitta in campionato, hanno uno score da schiacciasassi con 25 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Dall’altro lato del campo ci sarà il Novara che con le ultime due sconfitte consecutive, entrambe per 3-1, arrivare contro Renate e Lumezzane, si è distaccato dall’ultimo posto play-off occupato dall’Albinoleffe che dista 3 punti. La direzione di gara è affidata al sig.ra Maria Marotta della sezione di Sapri, assistito da Massimiliano Starnini di Viterbo e Marco Sicurello di Seregno. Il quarto uomo sarà Gianmarco Vailati di Crema, mentre all’FVS ci sarà Thomas Storgato della sezione di Castelfranco Veneto.

Il tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VICENZA-NOVARA]

L.R. VICENZA: Gagno R., Sandon T., Cuomo G., Leverbe M., Talarico R., Zonta L., Vitale M., Carraro M., Caferri L., Rauti N., Morra C.. A disposizione: Benassai F., Bianchi G., Capello A., Cappelletti D., Cavion M., Golin M., Massolo S., Rada A., Stuckler D., Tribuzzi A., Vescovi M.



NOVARA: Boseggia E., Cannavaro A., Lorenzini F., Lartey S., Valdesi A., Basso G., Collodel R., Agyemang G., Ranieri R., Ledonne N., da Graca C.. A disposizione: Alberti T., Andreotti R., Arboscello R., Citi A., Cortese A., D'Alessio L., Dell'Erba D., Di Cosmo L., Donadio C., Lanini E., Malaspina M., Morosini L., Rossetti M., Scarpetta J., Sibilio R.



Reti: al 9' pt Rauti N. (L.R. Vicenza) .

Gagno R., Sandon T., Cuomo G., Leverbe M., Talarico R., Zonta L., Vitale M., Carraro M., Caferri L., Rauti N., Morra C..Benassai F., Bianchi G., Capello A., Cappelletti D., Cavion M., Golin M., Massolo S., Rada A., Stuckler D., Tribuzzi A., Vescovi M.Boseggia E., Cannavaro A., Lorenzini F., Lartey S., Valdesi A., Basso G., Collodel R., Agyemang G., Ranieri R., Ledonne N., da Graca C..Alberti T., Andreotti R., Arboscello R., Citi A., Cortese A., D'Alessio L., Dell'Erba D., Di Cosmo L., Donadio C., Lanini E., Malaspina M., Morosini L., Rossetti M., Scarpetta J., Sibilio R.al 9' pt Rauti N. (L.R. Vicenza) .

La presentazione del match

QUI VICENZA – I padroni di casa guidati da Gallo scenderanno in campo con il 3-5-2. In porta andrà Gagno mentre la difesa sarà formata da Cuomo, Leverbe e Sandon. Larghi a centrocampo ci saranno Tribuzzi e Talarico con Zonta, Carraro e Rada a completare il reparto centralmente. I due riferimenti offensivi saranno Rauti e Morra.

QUI NOVARA – Gli ospiti allenati da Dossena risponderanno con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Boseggia con Cannavaro, Lorenzini e Lartey a comporre il tridente difensivo. I quattro centrocampisti saranno Valdesi, Basso, Collodel e Agyemang con Ledonne e Lanini che agiranno sulla trequarti alle spalle di Da Graga.

Le probabili formazioni di Vicenza-Novara

VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Zonta, Carraro, Rada, Talarico; Rauti, Morra. Allenatore: Gallo

NOVARA (3-4-2-1): Boseggia; Cannavaro, Lorenzini, Lartey; Valdesi, Basso, Collodel, Agyemang; Ledonne, Lanini; Da Graca. Allenatore: Dossena

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Vicenza-Novara, valida per la trentaseiesima giornata del Girone A di Serie C, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirla previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C.

Il match sarà inoltre disponibile in streaming su: