Virtus Francavilla – Giugliano: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Giugliano di domenica 5 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 26° giornata del Girone C di Serie C 2022-2023

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 5 febbraio alla Nuovarredo Arena andrà in scena Virtus Francavilla–Giugliano, gara valida per la ventiseiesima giornata del Girone C di Serie C 2022-2023: calcio di inizio alle ore 17:30. Da una parte, la formazione di Antonio Calabro reduce da sei successi interni di fila e dal pareggio esterno con la Fidelis Andria (0-0) che ha messo fine alla serie di sei ko in trasferta. Dall’altro lato invece, gli uomini di Raffaele Di Napoli che vengono da cinque risultati utili consecutivi, solamente però una vittoria e ben cinque i pareggi. Due i punti di distanza tra le due squadre: gialloblù noni in zona play-off a quota 34 frutto di otto vittorie, dieci pareggi e sette ko ma ad una sola lunghezza dalle escluse mentre i biancazzurri sono dodicesimi a 32 punti frutto di nove successi, cinque pareggi e undici ko con un solo punto in meno dal decimo posto valevole per il post season. Obiettivo dunque provare a vincere per entrambe: il Giugliano per allungare dalle dirette concorrenti e la Virtus Francavilla per tentare il sorpasso sulle avversarie che la precedono. Tuttavia, tra le mura amiche è inarrestabile la formazione pugliese con nove vittorie, due pareggi e una sconfitta in dodici gare mentre la compagine di Di Napoli lontana dalla Campania ha rimediato tre successi, quattro pareggi e cinque ko. Nel match del girone di andata al Partenio Lombardi vinse il Giugliano per 2-0, in gol Nocciolini e Gladestony. A dirigere l’incontro sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze coadiuvato dagli assistenti Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Andrea Cecchi di Roma 1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO]

VIRTUS FRANCAVILLA:. A disposizione:



GIUGLIANO:. A disposizione:



Reti:



I convocati della Virtus Francavilla

Portieri: Milli, Avella, Romagnoli

Difensori: Idda, De Marino, Solcia, Caporale, Yakubiv, Minelli

Centrocampisti: Di Marco, Manarelli, Pierno, Prinelli, Risolo, Tchetchoua, Cisco, Carella, Macca, Murilo

Attaccanti: Cardoselli, Maiorino, Patierno, Karlsson, Ejesi

Presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – In porta Avella con Caporale, Idda e Minelli nel cuore della difesa. A centrocampo Tchetchoua, Risolo e Cisco con Pierno e Murilo da esterni. In attacco il tandem offensivo Maiorino-Patierno.

QUI GIUGLIANO – A difesa di Sassi spazio a Poziello, Biasiol e Scognamiglio. Sulle corsie laterali Oyewale e Di Dio mentre in mezzo al campo spazio a Gladestony, Felippe e Ceparano. In avanti la coppia Salvemini-Piovaccari.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla-Giugliano

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Avella; Caporale, Idda, Minelli; Pierno, Tchetchoua, Risolo, Cisco, Murilo; Maiorino, Patierno. Allenatore. Calabro

GIUGLIANO (3-5-2): Sassi; Poziello, Biasiol, Scognamiglio; Oyewale, Gladestony, Felippe, Ceparano, Di Dio; Salvemini, Piovaccari. Allenatore. Di Napoli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports, la piattaforma disponibile per PC, tablet e cellulari. Visibile anche per coloro che sono abbonati al servizio DAZN grazie ad una partnership.