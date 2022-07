Virtus Francavilla – Lecce: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Lecce di Venerdì 22 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

FRANCAVILLA FONTANA – Venerdì 22 luglio, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, la Virtus Francavilla affronterà il Lecce nella quarta amichevole precampionato dopo Postal, Rovereto e Bochum; calcio di inizio alle ore 21. La neopromossa Lecce, arrivata prima nella classifica dello scorso torneo cadetto, punta alla salvezza e ha effettuato la preparazione a Folgaria. Dal mercato sono arrivati l’esterno Frabotta e l’attaccante Ceesay; si é invece trasferito al Genoa Massimo Coda, capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie B con 20 gol. L’esordio in campionato sarà il 13 agosto al Via del Mare contro l’Inter. La Virtus Francavilla si appresta ad affrontare il campionato di Serie C; dal 27 luglio al 10 agosto 2022 i biancazzurri effettueranno il ritiro in Calabria nel comune di Camigliatello Silano (CS).

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Colombo dovrebbe affidarsi inizialmente a un modulo 3-5-2 con Loria in porta e difesa composta da Arena, Bizzotto e Mercadante. In cabina di regia Vassallo con Piccinni e Langella; sulle corsie esterne Viteritti e Guiebre. Coppia di attacco formata da Borrelli e Grandolfo.

QUI LECCE – Baroni dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 con Bleve tra i pali e con Gendrey, Calabresi, Dermaku e Gallo a comporre il blocco difensivo. A centrocampo Hjulmand, Gonzalez e Helgason. Tridente offensivo formato da Strefezza, Listkowski e Colombo.

La probabile formazione della Virtus Francavilla – Lecce

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Borrelli, Grandolfo. Allenatore: Colombo.

LECCE (4-3-3): Bleve, Gendrey, Calabresi, Dermaku, Gallo, Hjulmand, Gonzalez, Helgason, Strefezza, Listkowski, Colombo. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.