Virtus Francavilla – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Francavilla – Pescara di Mercoledì 30 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

FRANCAVILLA FONTANA – Mercoledì 30 novembre, alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, la Francavilla di Calabro ospiterà il Pescara per la sedicesima giornata di Serie C 2022-2023, Girone C, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio previsto per le ore 21.

La Virtus Francavilla viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Monopoli ed é quindicesima con 7 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, quindici gol fatti e venti subiti. Il Pescara é reduce dalla sconfitta casalinga per 0-3 contro il Catanzaro ed é terzo a quota 35 con un percorso di undici partite vinte, due pareggiate e due perse, ventisette reti realizzate e tredici incassate. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Matteo Centi della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Federico Pragliola della sezione di Terni e Fabio Mattia Festa della sezione di Avellino. Quarto uomo Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Quarto Ufficiale Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Cronaca in tempo reale con tabellino

La presentazione del match

QUI VIRTUS FRANCAVILLA – Calabro dovrà affidarsi al modulo 4-3-2-1 con Avella tra i pali e difesa composta al centro da Idda e Miceli e sulle fasce da Solcia e Caporale. A centrocampo Di Marco Risolo e Mastropietro. Unica punta Patierno, supportata dai trequartisti Cisco e Maiorino.

QUI PESCARA – Colombo dovrebbe rispondere col modulo 4-3-2-1 con Plizzari in porta e difesa a quattro composta al centro da Brosco e Ingrosso e sulle fasce da Cancellotti e Crescenzi al postoi di Milani. A centrocampo Kraja, Palmiero e Mora. In attacco Cuppone, affiancato da Delle Monache e Lescano.

Le probabili formazioni di Virtus Francavilla – Pescara

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-2-1) 22 Avella; 13 Solcia, 2 Idda, 6 Miceli, 17 Caporale; 8 Di Marco, 21 Risolo, 11 Mastropietro; 26 Cisco, 7 Maiorino; 9 Patierno. Allenatore: Calabro.

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 28 Ingrosso, 2 Crescenzi; 20 Kraja, 5 Palmiero, 19 Mora; 27 Cuppone, 11 Delle Monache; 10 Lescano. Allenatore: Colombo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.