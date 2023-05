Virtus Verona – Pescara: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Virtus Verona – Pescara di Giovedì 18 maggio 2023 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022-2023

VERONA – Giovedì 18 maggio 2023, allo Stadio “Gavagnin – Nocini” di Verona, andrà in scena Virtus Verona – Pescara, match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2022/2023. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Il ritorno si disputerà lunedì 22 maggio allo Stadio “Adriatico-Cornacchia”. In caso di parità al termine dei 180′ non saranno disputati tempi supplementari ma a passare il turno sarà il Pescara in quanto testa di serie.

Al primo turno dei playoff la Virtus Verona ha eliminato il Novara (3-0), al secondo il Padova (0-1). I veneti erano arrivati sesti nel Girone A con 58 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, tredici pareggiate e dieci perse, quarantasei reti realizzate e trenta incassate. Gli abruzzesi si erano piazzati al terzo posto nel Girone B con punti, frutto di diciannove vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantotto gol subiti e quarantadue incassati. Non ci sono precedenti tra le due compagini. Padroni di casa dati leggermente favoriti col segno “1” quotato mediamente 2.65. A dirigere il match sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola, coadiuvato dagli assistenti Costin Del Santo Spataru della sezione di Siena, e Marco Toce della sezione di Firenze e dal quarto Ufficiale Samuele Andreano della sezione di Prato.

Cronaca della partita con tabellino

Giovedì 18 maggio 2023 dalle 19.30 le formazioni ufficiali dalle 20.30

La presentazione del match

QUI VIRTUS VERONA – Assenti gli infortunati Manfrin e Vesentini. Fresco dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Giacomel in porta e blocco difensivo formato da Ruggero, Cella e Faedo. Sulle ali agiranno Daffara e Lonardi, mentre Tronchin e Halfredsson dovrebbero completare la linea di centrocampo. Dietro all’unica punta Fabbro svarieranno Danti e Casarotto.

QUI PESCARA – Sarà sicuramente modulo 4-3-3 con Plizzari tra i pali e difesa a quattro formata al centro da Brosco e Mesik e sulle fasce da Crescenzi, in ballottaggio con Cancellotti, e Milani. A centrocampo Rafia, Palmiero e Kraja. Tridente offensivo composto da Merola, Lescano e Delle Monache.

Le probabili formazioni di Virtus Verona – Pescara

VIRTUS VERONA (3-4-2-1) – Giacomel, Ruggero, Cella, Faedo, Daffara, Tronchin, Hallfredsson, Lonardi, Danti, Fabbro, Casarotto. Allenatore: Fresco.

PESCARA (4-3-3) – Plizzari, Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Delle Monache. Allenatore: Zeman.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su: