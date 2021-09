Virtus Verona – Piacenza 0-0: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Virtus Verona – Piacenza del 22 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la 2° giornata del Girone A di Serie B 2021/2022

VERONA – Mercoledì 22 settembre, alle ore 20.30, si giocherà Virtus Verona – Piacenza, recupero della seconda giornata del Girone A di Serie C 2021/2022. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Legnago Salus e in classifica hanno un punto dopo 3 gare; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto un pareggio e 4 sconfitte. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio interno per 1-1 contro la Pro Patria e sono a quota 3 dopo tre turni; nelle ultime cinque gare hanno pareggiato tre volte perso due. A dirigere il match sarà Marco Emmanuele di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Roberto D’Ascanio di Roma 2 e Michele Rispoli di Locri; quarto uomo Matteo Canci di Carrara.

RISULTATO IN DIRETTA: VIRTUS VERONA-PIACENZA 0-0 1' Parte con l’incontro tra Virtus Verona e Piacenza!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Virtus Verona e Piacenza VIRTUS VERONA:. Allenatore: Luigi Fresco.



PIACENZA:. Allenatore: Cristiano Scazzola.



La presentazione del match

QUI VIRTUS VERONA – La Virtu Verona dovrebbe scendere in campo con Sibi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Arma-Danti e ai lati da Cella e Amadio. In mezzo al campo Lonardi, Pellacani e Metlika; sulla trequarti Zugaro, di supporto alla coppia di attacco formata da Marchi e Zarpellon.

QUI PIACENZA – Il Piacenza potrebbe adottare il modulo 4-2-3-1 con Parisi, Codromaz, Marchi e Armini in posizione arretrata. Suljic e Bobb saranno la coppia di centrocampo, con Gonzi, Spini e Giordano come trequartisti. Unica punta il lituano Edgaras Dubickas

Le probabili formazioni di Virtus Verona – Piacenza

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi, Cella, Arma, Danti (33’st Danieli), Amadio, Lonardi, Pellacani, Metlika, Zugaro, Marchi, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco.

PIACENZA (3-4-2-1): Stucchi; Armini, Codromaz, Marchi; Parisi, Bobb, Suljic, Giordano; Corbari, Gonzi; Dubickas. Allenatore: Cristiano Scazzola

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Virtus Verona – Piacenza verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.