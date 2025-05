PESARO – Domenica 18 maggio 2025, alle ore 18.15, allo Stadio “Tonino Benelli” di Pesaro, Vis Pesaro e Pescara si sfideranno nella gara di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C 2024-2025.

Il ritorno si giocherà all’Adriatico mercoledì 21 maggio con inizio alle ore 20. In caso di parità dopo i 180 minuti, a qualificarsi sarà il Pescara in virtù del miglior piazzamento nella regular season. I marchigiani hanno già eliminato Pontedera, Arezzo e Rimini. Gli abruzzesi hanno superato la Pianese e nel turno preliminare dei playoff hanno avuto la meglio sul Catania (0-1 al “Massimino” e 2-2 all'”Adriatico”). I due incroci nella regular season sono finiti 1-0 per la Vis Pesaro all’andata e 2-2 al ritorno.

RISULTATO FINALE: VIS PESARO-PESCARA 2-4

SECONDO TEMPO

55' è finita! Il Pescara soffre, reagisce bene al doppio svantaggio e nel recupero cala un poker che cambia decisamente lo scenario playoff. Festa grande dei biancazzurri al Benelli, mercoledì il match di ritorno all'Adriatico. Per questa diretta è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo per la prossima diretta

54' poker del Pescara! Bentivegna! Inserimento del giocatore con la difesa sbilanciata e rasoterra in area con non lascia scampo al portiere

50' due cambi per Stellone che inseriesce Mariani e Rizzo per Nicastro e Schiavon quest'ultimo è uscito in barella per un infortunio sotto al ginocchio

47' Letizia!!! Pescara in vantaggio!!! Conclusione pazzesca con l'esterno destro a giro verso il primo palo con Vukovic immobile può solo ammirare la bellezza della traiettoria

45' 8 minuti di recupero

44' da fuoriarea bella conclusione di Dagasso, bella respinta in tuffo del portiere!

41' cross a giro di Letizia, a centroarea Merola non riesce a raggiungere la sfera che sfila sul fondo

40' bella conclusione di Bove in acrobazia ma il tentativo in area termina sull'esterno della rete

33' Orellana imbuca Ceccacci fermato in fuorigioco

31' in campo De Marco per Meazzi mentre dall'altra parte Schiavon subentra a Tavernaro

28' sugli sviluppi di un corner fischiato fallo in attacco al Pescara

26' in campo Bentivegna per Cangiano da una parte e Di Renzo per Cannavò

25' spunto di Cannavò in area dove si accentra ma destro alto

24' conclusione di Moruzzi con il mancino dal limite dell'area e pallone che sfiora la traversa!

19' Dagasso imbuca in area Meazzi ma conclusione ravvicinata centrale, occasione fallita per il Delfino

17' si alza la bandierina, fuorigioco per Cannavò

16' si riprende a giocare, al rilancio lungo Vukovic

14' dopo alcuni minuti la situazione sembra essere tornata a posto e si dovrebbe tornare a giocare

10' palla calciata da Moruzzi e deviata dalla difesa in angolo, c'è un VAR in corso e gioco fermo, possibile segnalazione di un malore per un tifoso in tribuna

8' intervento falloso di Moruzzi su Orellana sulla destra d'attacco, blocco considerato irregolare. Conlcusione dal limite dell'area di Tavernaro, blocca senza problemi Plizzari

4' pareggio del Pescara con Ferraris! Scarico in area dalla destra di Merola per Meazzi che fa pervenire palla bassa al compagno lesto a concludere da due passi

4' uscita fuori area di Plizzari con i piedi in anticipo su Orellana

2' gamba alta per Nicastro sul volto di Kraja e giallo inevitabile. Staff medico in campo per sincerarsi delle condizioni e applicare le medicazioni del caso

1' brivido nell'area marchigiani con il tocco di Cangiano che non riesce a servire Merola

si riperte con il calcio d'avvio battuto dalla Vis Pesaro

ben ritrovati con il secondo tempo, ci sono novità di formazione. Nel Pescara dentro Letizia, Dagasso e Kraja per Pierozzi, Valzania e Squizzato. Nella Vis Pesaro c'è Raychev per Obi

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo tra Vis Pesaro e Pescara. 2-1 per i marchigiani che avevano perforato per due volte la difesa ospite in pochi minuti mandandola in tilt con Orellana e Nicaastro quindi Meazzi ha trovato il gol che ha riaperto la sfida. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

46' sgambetto di Pierozzi su Cannavò su azione di rimessa, solo richiamo verbale per lui

45' assegnato un minuto di recupero

45' conclusione in area di Cangiano respinta dalla difesa ma l'arbitro ha visto un fallo in attacco di Meazzi

43' lancio di Meazzi in area ma non si intende con Merola, rimessa dal fondo per Vukovic

42' angolo di Di Paolo, sul secondo palo Bove colpisce di testa a lato

35' Meazzi! Il Pescara accorcia le distanze! Bel fraseggio a tre con Merola e Ferraris nello stretto e diagonale angolino sinistro

32' fallo di Squizzato a centrocampo, giallo per lui

30' conclusione di Orellana in area, deviazione di Pellacani in angolo

28' angolo conquistato da Cannavò ma nulla di fatto, fallo tattico di Di Paola sulla ripartenza biancazzurra per il primo giallo dell'incontro

23' fallo in attacco di Cangiano su Coppola in questo avvio perfetto

22' fallo di Obi su Meazzi ai 25 metri, batte la punizione Squizzato a giro ma supera di un metro circa la traversa

20' prova a riorganizzarsi il Pescara dopo una sbandata che in tre minuti è costata 2 gol

15' Nicastro! Raddoppio della Vis Pesaro! Assist nuovamente di Cannavò dal vertice sinistro dell'area per il colpo di testa del compagno tutto solo da due passi, difesa disattenta

12' Orellana! Vis Pesaro in vantaggio! Cross basso dalla sinistra di Cannavò che conclude da due passi nella porta sguarnita. Azione nata approfittando della trappola del fuorigioco non riuscita, VAR in corso e gol confermato

11' cross di Merola, in area Vukovic anticipa di pugni Brosco quindi è Pellacani qualche istante più tardi a piazzare il destro dal limite un paio di metri a lato

9' fischiato fallo in attacco a Tabernaro che al limite dell'area si è appoggiato su un difensore abruzzese

7' angolo per il Pescara, palla al limite dell'area per Moruzzi che fa fallo su Orellana nel tentativo di calciare in porta

6' cross basso di Ceccacci, in area ottimo intervento in anticipo di Pierozzi quindi Meazzi conquista una punizione e fa risalire i suoi

1' appena 30 secondi e Squizzato dai 25 metri con il destro centrale e pallone alzato sopra la traversa dal Vukotic

Si parte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia blu, Vis Pesaro in quella biancorossa

Un saluto ai lettori di Calciomagazine e agli amici di Abruzzonews e Marchenews24, benvenuti alla diretta di Vis Pesaro-Pescara. Squadre in campo pronte a disputare il match d'andata playoff.

TABELLINO

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Obi (dal 1' st Raychev), Di Paola, Tavernaro (dal 31' st Schiavon dal 50' st Rizzo); Orellana; Cannavò (dal 26' st Di Renzo), Nicastro (dal 50' st Mariani). A disposizione: Pozzi, Mariani M, Tonucci, Neri, Schiavon, Forte, Mariani E, Raychev, Rizzo, Tombesi, Peixoto, Di Renzo. Allenatore: Stellone.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (dal 1' st Letizia), Brosco, Pellacani, Moruzzi (dal 31' st De Marco); Valzania (dal 1' st Dagasso), Squizzato (dal 1' st Kraja), Meazzi; Merola, Ferraris, Cangiano (dal 26' st Bentivegna). A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Dagasso, Alberti, Tonin, Crialese, Bentivegna, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Lancini Allenatore: Baldini.

Reti: al 12' pt Orellana, al 15' pt Nicastro, al 35' pt Meazzi, al 4' st Ferraris

Ammonizioni: Di Paola, Squizzato, Nicastro

Recupero: 1' pt, 8' st