Volley in diretta su VBTV: il programma completo dell’8-9 aprile 2026

SuperLega Credem Banca e Serie A1 Tigotà tornano in campo l’8 e 9 aprile: semifinali Scudetto, Play Off 5° posto e Playoff Challenge in diretta streaming su VBTV

MILANO – Un ricco programma infrasettimanale attende gli appassionati di volley: la SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà tornano in campo con partite da non perdere, tutte in diretta streaming su VBTV.

Tutte le gare saranno trasmesse live e on demand su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, su un’ampia gamma di smart TV, tra cui Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Per quanto riguarda la SuperLega Credem Banca, al via Gara 2 delle Semifinali Playoff: mercoledì 8 aprile alle 20:30 Cucine Lube Civitanova ospiterà Rana Verona, mentre giovedì 9 aprile sempre alle 20:30 Gas Sales Bluenergy Piacenza affronterà Sir Susa Scai Perugia.

Spazio anche ai Play Off 5° Posto: mercoledì 8 aprile alle 20:30 si disputeranno in contemporanea Sonepar Padova vs Vero Volley Monza e Cisterna Volley vs Allianz Milano, mentre il quadro si completerà giovedì 9 aprile alle 20:30 con MA Acqua S.Bernardo Cuneo che affronterà Valsa Group Modena, tutte in esclusiva su VBTV.

Occhi puntati anche sul match di Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà in programma mercoledì 8 aprile alle 20:00 che vede protagoniste le squadre di Omag-Mt San Giovanni in M.no e Bergamo, in una sfida esclusiva su VBTV.

Il programma completo dei Campionati sono disponibili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Semifinali Play Off Scudetto

Mercoledì 8 aprile

Cucine Lube Civitanova – Rana Verona

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 20:30

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Giovedì 9 aprile

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Sir Susa Scai Perugia

In diretta dal Pala Banca Sport di Piacenza ore 20:30

Telecronaca: Piero Giannico e Giuseppe De Biasi

Play Off 5° posto

Mercoledì 8 aprile

Sonepar Padova – Vero Volley Monza

In diretta dal Pala BigMat di Firenze ore 17:00

Telecronaca: Alessandro Salmaso

Cisterna Volley – Allianz Milano

In diretta dal Palasport Cisterna di Latina ore 20:30

Telecronaca: Roberto Italiano

Giovedì 9 aprile

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena

In diretta dal Palasport di Cuneo ore 20:30

Telecronaca: Fabio Gerbino e Marco Dutto