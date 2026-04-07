Pagelle 31° giornata Serie A 2025/2026: voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 31° giornata del Campionato di Serie A 2025-26: statistiche con i marcatori, assist e bonus utili per i fantallenatori

MILANO -La trentunesima giornata di Serie A 2025-2026. che quest’anno, é coincisa con il turno pasquale, si è aperta con tre anticipi ricchi di spunti. Il Sassuolo ha superato il Cagliari per 2-1, mentre la Fiorentina ha espugnato Verona con uno 0-1. Pareggio invece all’Olimpico tra Lazio e Parma, che hanno chiuso sull’1-1.

La domenica ha offerto altri tre appuntamenti. Nel big match serale, l’Inter ha dominato la Roma a San Siro con un netto 5-2, compiendo un passo decisivo verso lo Scudetto e lasciando i giallorossi in piena difficoltà nella corsa Champions.

Nel pomeriggio, alle 15, la Cremonese è stata battuta in casa dal Bologna per 1-2: decisive le reti di Joao Mario e Rowe, mentre Bonazzoli ha firmato il gol dei grigiorossi. Alle 18, invece, il Torino ha espugnato Pisa con un 1-0 firmato da Adams.

Il turno è proseguito lunedì 6 aprile. Alle 12.30 Udinese e Como hanno pareggiato 0-0, mentre alle 15 l’Atalanta ha vinto con autorità a Lecce per 3-0. Alle 18 la Juventus ha superato il Genoa per 2-0 grazie ai gol di Bremer e McKennie. In serata, il posticipo Napoli–Milan delle 20.45 ha visto i partenopei imporsi 1-0 con la rete decisiva di Politano, risultato che vale il sorpasso al secondo posto.

La classifica aggiornata vede in testa l’Inter con 72 punti, seguita da Napoli con 65 e Milan con 63. Quarto a quota 58 il Como, incalzato dalla Juventus a 57.

Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da martedì 7 aprile 2026. Si può giocare gratuitamente ai tornei di Fantamagic dedicati alla Serie A ovvero nella versione classica con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 4 aprile 2026

15:00

Sassuolo-Cagliari (pagelle-tabellino)

18:00

Verona-Fiorentina (pagelle-tabellino)

20:45

Lazio-Parma (pagelle-tabellino)

Domenica 5 aprile 2026

15:00

Cremonese-Bologna (pagelle-tabellino)

18:00

Pisa-Torino (pagelle-tabellino)

20:45

Inter-Roma (pagelle-tabellino)

Lunedì 6 aprile 2026

12:30

Udinese-Como (pagelle-tabellino)

15:00

Lecce-Atalanta (pagelle-tabellino)

18:00

Juventus-Genoa (pagelle-tabellino)

20:45

Napoli-Milan (pagelle-tabellino)