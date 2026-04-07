Pagelle Sassuolo-Cagliari del 4 aprile 2026 | Serie A

Voti fantacalcio e highlights di Sassuolo-Cagliari, per la 31° giornata di Serie A 2025/2026: Pinamonti è il migliore del match
SASSUOLO: Muric A. 5.5, Walukiewicz S. 6, Romagna F. 6 (dal 13′ st Coulibaly W. 6), Idzes J. 5.5, Garcia U. 7, Kone I. 6 (dal 24′ st Lipani L. 6), Thorstvedt K. 6.5, Berardi D. 6, Volpato C. 5.5 (dal 13′ st Matic N. 6), Lauriente A. 5.5 (dal 24′ st Bakola D. 6.5), Pinamonti A. 7 (dal 37′ st Nzola M. s.v.). A disposizione: Bakola D., Coulibaly W., Doig J., Fadera A., Iannoni E., Lipani L., Matic N., Moro L., Muharemovic T., Nzola M., Pedro Felipe, Satalino G., Turati S., Vranckx A., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..
CAGLIARI: Caprile E. 6, Pedro J. 5.5 (dal 38′ st Kilicsoy S. s.v.), Mina Y. 5.5, Rodriguez J. 5.5, Palestra M. 6, Adopo M. 5.5 (dal 44′ st Zappa G. s.v.), Gaetano G. 6 (dal 30′ st Sulemana I. 4.5), Deiola A. 5.5, Obert A. 5.5, Esposito Se. 7 (dal 44′ st Mendy P. s.v.), Folorunsho M. 6 (dal 30′ st Borrelli G. 5.5). A disposizione: Albarracin A., Belotti A., Borrelli G., Ciocci G., Kilicsoy S., Liteta J., Mazzitelli L., Mendy P., Raterink O., Sherri A., Sulemana I., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: al 5′ st Garcia U. (Sassuolo) , al 33′ st Pinamonti A. (Sassuolo) , al 30′ pt Esposito Se. (Cagliari) .
Ammonizioni: al 34′ st Pinamonti A. (Sassuolo).
Gol annullati: al 25′ st Lipani L. per (Sassuolo).
Recupero: 3′ pt, 6′ st
Assist: –
Gol vittoria: Pinamonti
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: Idzes
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Pinamonti, Esposito Se.