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Cagliari Risultati calcio live in diretta Sassuolo

Pagelle Sassuolo-Cagliari del 4 aprile 2026 | Serie A

Posted on 7 Aprile 2026 at 21:17 by Redazione Calciomagazine
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Sassuolo Cagliari cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Sassuolo-Cagliari, per la 31° giornata di Serie A 2025/2026: Pinamonti è il migliore del match

SASSUOLO: Muric A. 5.5, Walukiewicz S. 6, Romagna F. 6 (dal 13′ st Coulibaly W. 6), Idzes J. 5.5, Garcia U. 7, Kone I. 6 (dal 24′ st Lipani L. 6), Thorstvedt K. 6.5, Berardi D. 6, Volpato C. 5.5 (dal 13′ st Matic N. 6), Lauriente A. 5.5 (dal 24′ st Bakola D. 6.5), Pinamonti A. 7 (dal 37′ st Nzola M. s.v.). A disposizione: Bakola D., Coulibaly W., Doig J., Fadera A., Iannoni E., Lipani L., Matic N., Moro L., Muharemovic T., Nzola M., Pedro Felipe, Satalino G., Turati S., Vranckx A., Zacchi G. Allenatore: Grosso F..

CAGLIARI: Caprile E. 6, Pedro J. 5.5 (dal 38′ st Kilicsoy S. s.v.), Mina Y. 5.5, Rodriguez J. 5.5, Palestra M. 6, Adopo M. 5.5 (dal 44′ st Zappa G. s.v.), Gaetano G. 6 (dal 30′ st Sulemana I. 4.5), Deiola A. 5.5, Obert A. 5.5, Esposito Se. 7 (dal 44′ st Mendy P. s.v.), Folorunsho M. 6 (dal 30′ st Borrelli G. 5.5). A disposizione: Albarracin A., Belotti A., Borrelli G., Ciocci G., Kilicsoy S., Liteta J., Mazzitelli L., Mendy P., Raterink O., Sherri A., Sulemana I., Zappa G. Allenatore: Pisacane F..

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: al 5′ st Garcia U. (Sassuolo) , al 33′ st Pinamonti A. (Sassuolo) , al 30′ pt Esposito Se. (Cagliari) .

Ammonizioni: al 34′ st Pinamonti A. (Sassuolo).

Gol annullati: al 25′ st Lipani L. per (Sassuolo).

Recupero: 3′ pt, 6′ st

Assist:

Gol vittoria: Pinamonti

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato: Idzes

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Pinamonti, Esposito Se.