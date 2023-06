Volley maschile, Italia – Argentina: dove vedere in tv e streaming

Gli azzurri attesi all’esordio stagionale in Volleyball Nations League ad Ottawa dove alle 22.30 italiane affronteranno l’Argentina

OTTAWA – L’Italia si prepara a scendere in campo per l’esordio stagionale in Volleyball Nations League ad Ottawa, in Canada, e lo farà domani alle 16.30 locali (le 22.30 italiane) contro l’Argentina di Marcelo Mendez, e delle tante conoscenze italiane, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. A far parte della spedizione canadese, un gruppo azzurro inedito con tanti giovani, alcuni di loro esordienti in una manifestazione internazionale come la Volleyball Nations League che avrà inizio proprio domani e terminerà con le finali di Danzica il 23 luglio. La prima “week” della VNL maschile si divide tra Ottawa (Canada) e Nagoya (Giappone). L’Italia, che anche quest’anno inizierà il suo cammino dalla TD Place Arena, nella capitale canadese, affronterà Argentina, USA, Cuba e Germania da domani a domenica. Presenti nella pool 1 di Ottawa anche Brasile, Olanda e i padroni di casa del Canada. Sarà un gruppo giovane quindi ad aprire il 2023 azzurro. Porro, Sanguinetti e Rinaldi vestiranno la maglia della nazionale seniores per la prima volta dopo aver affrontato le due amichevoli pre stagione di Cavalese.

A presentare l’esordio con l’Argentina è stato il libero campione del Mondo Fabio Balaso: “E’ una settimana molto interessante per noi, inizia una nuova estate, impegnativa e lunga. Domani la prima gara con l’Argentina. Abbiamo lavorato a Cavalese a lungo con un gruppo allargato, questa Italia avrà bisogno di tutti. In questa settimana siamo un gruppo giovane, con diversi esordienti, puntiamo a trovare continuità di gioco, come fatto nelle due amichevoli. Personalmente mi sono tuffato subito in questa prima tappa, poi vedremo se ci sarà modo di riposare un pò nel corso dell’estate. Questo gruppo ha tanta voglia di lavorare, di mettersi in gioco, ci sono esordienti che sicuramente avranno voglia di mettersi in mostra. Domani affronteremo l’Argentina, squadra ostica, la conosciamo bene, difendono, lavorano bene a muro e attaccano bene. E’ una squadra sicuramente difficile”.

L’esordio nella prima tappa di VNL è previsto per martedì 6 giugno alle 22.30 italiane. La gara sarà trasmessa in diretta su SKY Sport 1 e SKY Sport Arena (in streaming su NOW TV) e su volleyballworld.tv.

Questo il programma della week 1 degli azzurri:

Week 1 – Pool 1 – Ottawa (Canada) – Le gare degli azzurri

06/06/2023 ore 22:30 Italia – Argentina

08/06/2023 ore 22:30 Italia – USA

09/06/2023 ore 22:30 Italia – Cuba

10/06/2023 ore 19:00 Germania – Italia

I 14 azzurri in Canada

Palleggiatori: Marco Falaschi, Paolo Porro.

Opposti: Yuri Romanò, Fabrizio Gironi.

Centrali: Marco Vitelli, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Lorenzo Cortesia.

Schiacciatori: Davide Gardini, Tommaso Rinaldi, Francesco Recine, Mattia Bottolo.

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.

Lo staff è composto da 1° Allenatore Ferdinando De Giorgi, Preparatore Atletico e Allenatore Nicola Giolito, Assistente Allenatore Mario Di Pietro, Fisioterapista Francesco Alfatti, Medico Marco Penza, Scoutman Ivan Contrario, Team Manager Giacomo Giretto.

Il palinsesto televisivo della week 1 (orari italiani)

Martedì 6 giugno ore 22.30 – Sky Sport Uno / Sky Sport Arena

Italia – Argentina (telecronaca Stefano Locatelli e commento Andrea Zorzi)

Giovedì 8 giugno ore 22:30 – Sky Sport Uno / Sky Sport Arena

Italia – USA (telecronaca Roberto Prini e commento Andrea Zorzi)

Venerdì 9 giugno ore 22:30 – Sky Sport Uno

Italia – Cuba (telecronaca Roberto Prini e commento Andrea Zorzi)

Sabato 10 giugno ore 19:00 – Sky Sport Arena

Germania – Italia (telecronaca Stefano Locatelli e commento Andrea Zorzi)