Volley maschile, Italia – Polonia: dove vedere la partita

Caponeri: “Domani sarà una partita difficile, affrontiamo una squadra piena di campioni, vogliosi di riscattarsi dalla sconfitta di oggi con gli USA”

ROTTERDAM – Prosegue il cammino di crescita dell’Italia di Ferdinando De Giorgi che si avvia verso la conclusione della week 2 di Volleyball Nations League con un bottino di tre vittorie su tre, ottenute tutte col punteggio di 3-0 rispettivamente su Iran, Cina e Serbia. A chiudere la seconda settimana di impegni internazionali di questa stagione, sarà la sfida con la Polonia, in programma domani alle 12.30 all’Ahoy Rotterdam Arena, squadra affrontata 83 volte con un totale di 34 vittorie, l’ultima proprio in quell’indimenticabile 11 settembre a Katowice. Questa volta in palio ci saranno punti importanti in vista delle Finals di VNL che si giocheranno proprio in Polonia, per le quali i polacchi hanno, comunque, un posto assicurato.

In classifica l’Italia viaggia attualmente nelle zone alte con 5 vittorie, 15 punti e un momentaneo sesto posto avanti proprio alla Polonia, con lo stesso numero di vittorie ma peggio degli azzurri per gli 11 punti conquistati.

A presentare la sfida con la Polonia è il Vice De Giorgi, Massimo Caponeri: “Fino a questo momento è stata una settimana più che positiva sia dal punto di vista dei risultati che della crescita. Per noi era importante entrare tra le otto, ora siamo dentro e vogliamo rimanerci. Le prime tre gare sono state tre vittorie comunque non semplici, siamo stati bravi a interpretarle nella maniera giusta e questo ci ha portati ad ottenere ciò che cercavamo. Domani sarà una partita difficile, affrontiamo una squadra piena di campioni, vogliosi di riscattarsi dalla sconfitta di oggi con gli USA, sarà una partita difficile. Leon e Kuerk sono solo alcune tra le individualità della Polonia, stanno effettuando rotazione anche loro, dobbiamo prepararci ad affrontare una squadra composta da 14 ottimi elementi. Noi proseguiamo nell’ottica del gruppo allargato, composto da oltre 30 giocatori, per i quali è necessario avere anche uno staff allargato. Ci siamo divisi i compiti, ci siamo alternati nelle tappe di VNL. Si alternano due gruppi, uno in giro per le tappe di VNL e l’altro al lavoro su Cavalese, nei prossimi giorni a Taranto, con questi due gruppi ovviamente c’è il gruppo allargato di staff con tutti i ruoli necessari ad effettuare il miglior lavoro con gli atleti”.

Nella nazionale unica, come più volte sottolineato da Ferdinando De Giorgi, formata da un gruppo allargato, c’è anche uno staff allargato, composto da allenatori, medici, fisioterapisti, scoutman, preparatori e dirigenti al lavoro, in piena sintonia, nonostante le distanze legate alle trasferte, verso i vari obiettivi.

Tra prossimi impegni: la week 3 di VNL nelle Filippine, dal 4 all’8 luglio, col gruppo guidato dal CT Ferdinando De Giorgi, e il collegiale di Taranto e Francavilla Fontana, in Puglia, dal 27 giugno al 7 luglio per il gruppo di Vincenzo Fanizza.

Il calendario degli azzurri (orari italiani)

25/06/2023

Pool 3 – Week 2 – Rotterdam (Olanda) ore 12:30 Italia – Polonia

Risultati e programma della week 2 di VNL in ordine cronologico (orari italiani)

Pool 3 – Rotterdam (Olanda)

20/06/2023

Iran – Germania 3-0 (25-23, 26-24, 25-16)

USA – Serbia 3-1 (22-25, 25-19, 25-19, 25-21)

Olanda – Cina 3-0 (25-19, 25-22, 25-21)

21/06/2023

Italia – Iran 3 – 0 (25-19, 25-16, 26-24)

USA – Cina 3-0 (28-26, 25-22, 25-18)

Germania – Polonia 2-3 (21-25, 25-22, 14-25, 25-17, 10-15)

22/06/2023

Italia – Cina 3-0 (25-13, 25-19, 26-24)

Serbia – Germania 3-1 (25-21, 20-25, 25-23, 25-23)

Olanda – Polonia 2-3 (25-22, 18-25, 25-18, 22-25, 11-15)

23/06/2023

Iran – USA 0-3 (22-25, 18-25, 23-25)

Italia – Serbia 3-0 (25-11, 25-21, 25-20)

24/06/2023

Polonia – USA 0-3 (22-25, 18-25, 19-25)

ore 17:00 Olanda – Iran

ore 20:30 Cina – Germania

25/06/2023

ore 12:30 Italia – Polonia

ore 16:00 Olanda – Serbia

Pool 4 – Orléans (Francia)

20/06/2023

Giappone – Canada 3-1 (25-22, 25-17, 24-26, 25-14)

Argentina – Slovenia 1-3 (25-21, 21-25, 21-25, 21-25)

Brasile – Bulgaria 3-0 (25-22, 25-17, 25-15)

21/06/2023

Giappone – Cuba 3-0 (25-21, 25-16, 25-21)

Slovenia – Canada 3-0 (25-23, 25-22, 25-14)

Argentina – Francia 3-1 (22-25, 26-24, 25-21, 25-20)

22/06/2023

Giappone – Brasile 3-2 (25-23, 25-21, 18-25, 22-25, 18-16)

Canada – Bulgaria 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-20)

Slovenia – Cuba 3-1 (22-25, 25-15, 25-16, 25-19)

23/06/2023

Argentina – Bulgaria 3-0 (25-18, 25-21, 25-22)

Francia – Cuba 3-0 (25-18, 25-20, 25-20)

24/06/2023

Giappone – Argentina 3-2 (25-18, 25-22, 31-33, 22-25, 15-12)

Brasile – Slovenia 3-1 (23-25, 25-21, 26-24, 25-21)

ore 21:00 Canada – Francia

25/06/2023

ore 13:00 Bulgaria – Cuba

ore 17:30 Brasile – Francia

