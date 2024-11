Volley, Serie A1 e SuperLega: dirette del 2-3 novembre 2024

MILANO – Serie A1 Tigotà e SuperLega Credem Banca si preparano a scendere in campo per un primo weekend di novembre carico di adrenalina e competizione. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World, permettendo ai tifosi di supportare la propria squadra del cuore.

Le partite della SuperLega Credem Banca

Fine settimana intenso per la sesta giornata di andata della SuperLega Credem Banca. Si parte sabato 2 novembre alle ore 20:30 con Rana Verona vs Valsa Group Modena.

La domenica continua a tutto ritmo: alle 16:00 Gas Sales Bluenergy Piacenza affronta Allianz Milano e alle 17:00 Mint Vero Volley Monza vs Gioiella Prisma Taranto. Alle 18:00 in esclusiva su VBTV in programma il match Yuasa Battery Grottazzolina vs Itas Trentino, seguito alle 19:00 da Cisterna Volley vs Sonepar Padova. A chiudere la giornata, alle 20:30, Sir Susa Vim Perugia vs Cucine Lube Civitanova.

Il programma e i risultati di tutte le partite è disponibile sul sito Volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie A1 Tigotà riparte con la sesta giornata di andata. Sabato 2 novembre, alle 20:30, Bartoccini-Mc Restauri Perugia scenderà in campo contro Numia Vero Volley Milano, aprendo il weekend di pallavolo.

Domenica 3 novembre alle ore 16:00 è il turno di Il Bisonte Firenze vs Igor Gorgonzola Novara. Alle 17:00 quattro sfide in contemporanea in esclusiva su VBTV: Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Wash4Green Pinerolo, Honda Olivero Cuneo vs Smi Roma Volley, Cda Volley Talmassons Fvg vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Bergamo vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia. A chiudere il fine settimana scoppiettante alle 18:00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci.

Anche tutte le partite della Serie A2 Credem Banca e Serie A2 Tigotà saranno trasmesse in diretta streaming in esclusiva su VBTV, dove sarà possibile rivedere anche tutte le partite e gli highlights dei momenti più emozionanti del weekend.

Sabato 2 novembre

Rana Verona – Valsa Group Modena

In diretta dal Pala Agsm di Verona ore 20:30

Telecronaca: Alberto Braioni

Domenica 3 novembre

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

In diretta dal PalaBancaSport di Piacenza ore 16:00

Telecronaca: Simone Carpanini, Filippo Savi

Mint Vero Volley Monza – Gioiella Prisma Taranto

In diretta dall’OpiquadArena di Monza ore 17:00

Telecronaca: Rudy Palermo, Luca Tagliabue

In esclusiva su VBTV

Yuasa Battery Grottazzolina – Itas Trentino

In diretta dal PalaSavelli di Porto San Giorgio ore 18:00

Telecronaca: Riccardo Minucci

In esclusiva su VBTV

Cisterna Volley – Sonepar Padova

In diretta dal Palasport di Cisterna di Latina ore 19:00

Telecronaca: Roberto Italiano

Sir Susa Vim Perugia – Cucine Lube Civitanova

In diretta dal Pala Barton di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Diego Anselmi

Sabato 2 novembre

Bartoccini-Mc Restauri Perugia

– Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Pala Barton di Perugia ore 20:30

Telecronaca: Nicolò Brillo, Raffaello Agea

Domenica 3 novembre

Il Bisonte Firenze- Igor Gorgonzola Novara

In diretta dal Palazzo Wanny di Firenze ore 16:00

Telecronaca: Stefano del Corona

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Wash4Green Pinerolo

In diretta dall’E-Work Arena di Busto Arsizio ore 17:00

Telecronaca: Piero Giannico, Stefania Dall’Igna

In esclusiva su VBTV

Honda Oliviero Cuneo – Smi Roma Volley

In diretta dal Palazzo Palazzo dello Sport di Cuneo ore 17:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

In esclusiva su VBTV

Cda Volley Talmassons Fvg – Reale Mutua Fenera Chieri ’76

In diretta dal Palazzetto dello Sport di Latisana ore 17:00

Telecronaca: Silvia Martini

In esclusiva su VBTV

Bergamo – Megabox ond. Savio Vallefoglia

In diretta dal Pala Facchetti di Treviglio ore 17:00

Telecronaca: Salvo Aiello

In esclusiva su VBTV

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

In diretta dal Palaverde di Villorba ore 18:00

Telecronaca: Mirco Cavallin