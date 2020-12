Premier League, West Bromwich – Leeds: diretta live e risultato

La partita West Brom – Leeds di Martedì 29 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 16°giornata di Premier League

WEST BROMWICH – Martedì 29 dicembre 2020 andrà in scena West Bromwich – Leeds, incontro valevole per la 16° giornata di Premier League; calcio di inizio previsto per le ore 19:00. 1-1 è stato lo score dell’ultima sfida tra queste due squadre, datato 1 gennaio 2020. Sarà l’arbitro Mason incaricato della direzione dell’incontro che si svolgerà allo stadio The Hawthorns. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà il Leeds e ne quotano la vittoria a 1.90. Il West Bromwich, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio fatto di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte; ha segnato 4 gol e ne ha subito 11. Il bilancio del Leeds é invece di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte nelle ultime 5; 10 reti fatte e 13 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Sguardo all’attuale classifica di Premier League, guidata dal Liverpool con 31 punti; in seconda posizione c’è l’Everton con 29 e al terzo il Leicester a quota 28.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di West Bromwich – Leeds

Il West Bromwich potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Johnstone in porta e difesa composta da Furlong, Ivanovic e Ajayi. In mezzo al campo Phillips e Krovinovic; sulle corsie O’Shea e Krovinovic. Sulla trequarti Sawyers, di supporto alla coppia di attacco formata da Robinon e Grant. Probabile modulo 4-1-4-1 per il Leeds con Meslier in porta e reroguardia formata dalla coppia centrale Koch-Cooper e da Ayling e Dallas sulle fasce. In mezzo al campo Philips. Sulla trequarti, al centro, la coppia formata da Klich e Roberts e ai lati Costa e Harrison. Unica punta Bamford.

WEST BROMWICH (3-4-1-2): Johnstone , Furlong, Ivanovic, Ajayi, O’Shea, Phillips, Krovinovic, Gallagher, Sawyers , Robinson, Grant. Allenatore: Bilic.

LEEDS (4-1-4-1): Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Phillips; Costa, Klich, Roberts, Harrison; Bamford. Allenatore: Bielsa.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro West Bromwich – Leeds , valevole perla 16° giornata di Premier League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.