Wolverhampton – Torino: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Wolverhampton – Torino: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il ritorno del quarto turno di Europa League, calcio d’inizio alle ore 20.45

WOLVERHAMPTON – Giovedì 29 agosto alle ore 20.45 si giocherà Wolverhampton – Torino, incontro valevole per il ritorno del quarto turno preliminare di Europa League. Si parte dal 3-2 dell’andata in favore della formazione inglese che si è imposta con merito all’Olimpico – Grande Torino. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che sono reduci dal pareggio con il Burnley in Premier League. Dall’altra parte, invece, ci sono i Granata che hanno esordito in Serie A battendo il Sassuolo tra le mura amiche.

La cronaca minuto per minuto

Giovedì 29 agosto alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI WOLVERHAMPTON – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Rui Patricio tra i pali, pacchetto difensivo composto da Bennett, Coady e Boly. A centrocampo Neves in cabina di regia con Moutinho e Dendoncker mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Doherty e Jonny. In attacco tandem offensivo composto da Diogo Jota e Martinez.

QUI TORINO – Qualche problemino per Mazzarri che dovrebbe schierare la sua squadra col 3-4-1-2 con Sirigu in porta, pacchetto difensivo composto da Izzo, Bremer e Djidji. A centrocampo Rincon e Meitè in cabina di regia con Parigina e Ola Ina sulle corsie esterne mentre davanti Berenguer alle spalle del tandem offensivo formato da Zaza e Belotti.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Wolverhampton – Torino, valevole per il quarto ed ultimo turno preliminare di Europa League, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni di Wolverhampton – Torino

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Jonny; Jimenez, Jota. Allenatore: Espirito Santo

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Parigini; Berenguer; Zaza, Belotti. Allenatore: Mazzarri

STADIO: Molineux Stadium