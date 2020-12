Eredivisie, Zwolle – FC Emmen: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Zwolle – FC Emmen di Venerdì 18 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 13°giornata di Eredivisie

ZWOLLE – Stasera, Venerdì 18 dicembre 2020, alle ore 20:00 si disputa Zwolle – FC Emmen, match valido per la 13° giornata dell’Eredivisie. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre, che si ritrovano davanti dopo che la scorsa lo Zwolle ha vinto con il risultato di 0-1. Pronostico a favore dei padroni di casa con i bookmakers che ne quotano la vittoria a 1.75 . Nelle ultime cinque uscite lo Zwolle ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte realizzando 4 gol e subendone 9. L’FC Emmen invece ha ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte siglando 4 reti e subendone 10. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Zwolle – FC Emmen e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Se andiamo a sfogliare la classifica di Eredivisie ad oggi é in testa l’Ajax con 30 punti, seguito dal PSV con 27 e da Vitesse e Feyenoors, appaiate a quota 26.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Le probabili formazioni di Zwolle – FC Emmen

ZWOLLE (4-3-3): Zetterer, Wermesermer, Kersten, Nakayama, Paal, Saymak, Strieder, Huberts, Drost, Reijneders, Van Duinen

FC EMMEN (4-2-3-1): Telgenkamp, Cavlan, Veendorp, Araujo, Van Rijn, Bernadou, Bijl, Avdijavj, Pena, Laursen, Kolar.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Zwolle – FC Emmen, valido per la 13°giornata di Eredivisie, non sarà trasmesso in diretta televisiva.