Abbonamenti Lazio 2022 – 2023: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei biancoceleste per il Campionato 2022/2023. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

ROMA – Prende il via giovedì 23 giugno la campagna abbonamenti 2022/2023 della Lazio, che comprende le 19 gare interne di Campionato e la prima partita casalinga di Coppa Italia. Oltre a garantire un risparmio evidente a chi deciderà di aderire alla Campagna Abbonamenti 22/23, la S.S. Lazio metterà a disposizione dei tifosi biancocelesti alcuni servizi aggiuntivi, a partire dalla personalizzazione gratuita della nuova maglia per gli abbonati che decideranno di acquistarla, fin dal mese di luglio, presso i Lazio Style 1900. Sul sito ufficiale del club biancoceleste sono pubblicati prezzi e modalità di sottoscrizione, che, in sintesi, sottoriportiamo.

ABBONAMENTI SERIE A 2022-2023

Fasi di vendita

Due le fasi di vendita:

Dalle ore 10 del 23 giugno alle ore 19 del 20 luglio gli abbonati alla stagione 19/20 potranno rinnovare l’abbonamento, esercitando il diritto di prelazione sul proprio posto o sceglierne uno nuovo. Contestualmente sarà possibile acquistare l’abbonamento sui posti non soggetti a prelazione. Vendita libera dalle ore 10 del 21 luglio alle ore 19 del 10 agosto.

Prezzi

La tabella prezzi è la seguente:

Curva Nord: Intero 269 euro; Donne/Under 16/Invalido 100% 220 euro; Aquilotto 50 euro

Distinti NE/NO/SE: Intero 269 euro; Donne/Under 16/Invalido 100%: 220 euro; Aquilotto 50 euro

Tevere Parterre Laterale: Intero 449 euro; Donne/Under 16/Invalido 100%: 390 euro; Aquilotto 50 euro

Tevere Parterre Centrale: Intero 449 euro; Donne/Under 16/Invalido 100%: 390 euro; Aquilotto 50 euro

Tevere Laterale: Intero 576 euro; Over 65/Donne/Under 16/Invalido 100% 495 euro; Aquilotto 50 euro; Provincia in Tribuna 530 euro

Tribuna Top: Intero 700 euro; Over 65/Donne/Under 16/Invalido 100% 590 euro; Aquilotto 50 euro (venduto necessariamente unitamente a un abbonamento adulto); Provincia in Tribuna 630 euro

Monte Mario: Intero 700 euro; Over 65/Donne/Under 16/Invalido 100% 640 euro; Aquilotto 50 euro; Provincia in Tribuna 720 euro

Monte Mario Plus Maglia: Intero 894 euro; Over 65/Donne/Under 16/Invalido 100% 734 euro; Aquilotto 144 euro; Provincia in Tribuna 814 euro

Onore centrale: Intero 3.600 euro; Under 16 1600 euro; Donne/Invalido 100% 734 euro; Aquilotto 500 euro; Provincia in Tribuna 814 euro

La tariffa Aquilotto è riservata ai nati a partire dal 1 gennaio 2008.

La tariffa Provincia in Tribuna è riservata ai residenti fuori dalla provincia di Roma ed è disponibile solo per i seguenti settori: Tribuna Tevere, Tribuna Tevere Top e Tribuna Monte Mario.

Modalità di sottoscrizione

A) VECCHI ABBONATI

Prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2019/20 con il vecchio titolo caricato sulla MILLENOVECENTO.

Gli abbonati potranno rinnovare il proprio abbonamento inserendo il proprio codice della tessera

sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando il segnaposto su un foglio A4)

presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

Prelazione sul posto per gli abbonati alla stagione 2019/20 con il vecchio titolo caricato sulla MILLENOVECENTO. Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100% e Disabile, insieme ad eventuali familiari, potranno rinnovare il proprio abbonamento:

presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che, per ristrutturazione, resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

Prelazione sul posto per abbonati alla stagione 2019/20 con il titolo tradizionale in possesso del codice di abbonamento

Gli abbonati, recuperando il vecchio codice posizionato sulla vecchia tessera, potranno rinnovare il proprio abbonamento:

sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando l’abbonamento su un foglio A4)

presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo l’abbonamento su biglietto termico)

Coloro i quali non riusciranno a recuperare il vecchio codice di abbonamento potranno scrivere alla mail info.biglietteria@sslazio.it, inserendo i propri dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, e riceveranno il codice di abbonamento.

B) NUOVI ABBONATI

In possesso della MILLENOVECENTO

Gli abbonati potranno sottoscrivere il proprio abbonamento inserendo il proprio codice della tessera.

sul portale Sslazio.vivaticket.it (stampando il segnaposto su un foglio A4)

presso i punti vendita Vivaticket (ricevendo il segnaposto su biglietto termico)

In possesso della MILLENOVECENTO. Tipologia RIDOTTO + ACCOMPAGNATORE

Gli abbonati a tariffa ridotta Provincia in Tribuna, Invalido al 100%, insieme ad eventuali familiari, dovranno recuperare il vecchio codice posizionato sulla vecchia tessera e potranno rinnovare il proprio abbonamento:

presso i Lazio Style 1900 Lazio Style 1900 di Via Calderini, Parco Leonardo, Roma Est, via di Propaganda che resteranno chiusi dal 26 giugno al 3 luglio compreso.

Non in possesso della MILLENOVECENTO

Gli abbonati potranno sottoscrivere il proprio abbonamento: