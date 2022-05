Abbonamenti Serie A 2022 – 2023: quanto costano

I prezzi, le novità e le proposte dei club per il prossimo massimo campionato di calcio italiano stagione 2022 – 2023. Informazioni e curiosità

Nemmeno il tempo di archiviare il campionato appena concluso che é già tempo per i tifosi di pensare,dop due anni di pandemia che li ha tenuti lontani dagli spalti, ad accaparrarsi l’abbonamento che consente loro di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della propria squadra (e in molti casi della prima partita di Coppa Italia). Tante le formule, tanti i prezzi suddivisi per settore per consentire un po’ a tutti di seguire dal vivo le sorti della squadra del cuore. Dagli abbonamenti ridotti, a quelli rosa, passando per quelli riservati agli over 65 ai giovanissimi o ai “family”.

Dalla tessera per curva o gradinata a quella per la Tribuna d’onore passando per quelle riservate a settore distinti o tribune laterali. Prima di tutto, però, diritto di prelazione (ordinaria o speciale, a seconda che si scelga, rispettivamente lo stesso oppure un altro posto rispetto alla passata stagione) per i possessori dell’abbonamento per il campionato 2018/2019. Una sorta di premio fedeltà per chi dimostra di esserci sempre.

Tra le squadre già partita con la campagna abbonamenti per la stagione 2022 – 2022 ci sono Milan e Inter, grandi protagoniste della stagione appena terminata.

Ma quanto costano gli abbonamenti delle squadre di serie A per la prossima stagione? Di seguito vi rimandiamo ai link (in costante aggiornamento) relativi alle venti squadre dove potrete trovare prezzi, condizioni di vendita e modalità di sottoscrizione.

Abbonamenti Serie A 2022 – 2023 squadra per squadra