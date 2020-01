MILANO – La Lega Calcio Serie A ha comunicato la variazione di campo della partita Fiorentina – Milan valida per i quarti di finale della Primavera Tim Cup 2019/2020 e in programma il prossimo 29 gennaio alle 14.30. Si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze con diretta su Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com