Le sfide Napoli – Lazio e Chelsea – Arsenal sono le più attese del 21 gennaio 2020. Si gioca anche in Spagna con la Coppa del Re

Martedì 21 gennaio si è aperto con il campionato Messicano. Successo per 2-1 del Canoneros Marina sull’Atletico San Luis 2 per 2-1 mentre in Giamaica finisce 1-1 tra Harbour View e Mount Pleasant. Nell’AFC Champions League sonoro 5-0 del Melbourne Victory sul Bali United mentre senza reti tra Sparta Praga B e Hradec Kralove in campionato Ceco. Tra le amichevoli tra club già disputate successi esterni per 2-0 del Botagofo sul Vitoria ES, per 1-0 del V-Varen Nagasaki su Tokyo e del Thanh Hoa sul Nam Dinh.

Passiamo al quadro dei match ancora da giocare con la Tim Cup in evidenza con la sfida Napoli – Lazio che seguiremo in diretta così come la partita di cartello Chelesa – Arsenal. Si gioca anche in Olanda, Portogallo e in Spagna, in quest’ultimo c’è la Copa del Rey. Nel riepilogo con i risultati in tempo reale spazio anche ai campionati minori come in Bajreai, Egitto, Marocco e Turchia.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



13:00 Lechia Gdańsk - Rubin Kazan 0-0 *



14:00



FC Admira Wacker - Grazer AK

FC Ingolstadt 04 - Karlsruher SC

SG Sonnenhof Großaspach - VfR Aalen



15:00 FC Basilea - Grasshopper Club Zürich



16:00



1. FC Nürnberg - CSKA Sofia

Sturm Graz - FC Viitorul Constanța

SV Darmstadt 98 - Gaz Metan Mediaş



18:30



Austria Wien (A) - Wiener Sport-Club

1. FC Kaiserslautern - FK Pirmasens

Erzgebirge Aue - 1. FC Lok Leipzig



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > Gennaio



12:00 Israele - Tajikistan



14:10 Georgia - Islanda



16:20 Belgio - Uzbekistan



18:30 Bielorussia - Finlandia



FIFA > U16 Amichevoli 2020 > Gennaio



10:00



Tanzania - Corea del Sud

Kosovo - Macedonia del Nord

Irlanda - Albania



12:30 Turchia - Ucraina



AFC > AFC Champions League Qual. 2020 > 2. Giornata







Shahr-e Khodro FC - Riffa SC rinv.

Esteghlal - Al Kuwait SC rinv.



09:35 Melbourne Victory - Bali United 5-0



11:00 Lokomotiv Tashkent - FC Istiklol 0-1



12:30 Buriram United - Ho Chi Minh City



13:00 Port FC - Ceres–Negros FC



14:00 Kedah FA - Tai Po FC



AFC > AFC Cup 2020 > Playoff-Runde



13:00 Hilal Al Quds - Sur SC



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00 FK Vllaznia - KS Flamurtari Vlorë



17:00



KF Skënderbeu - FK Partizani

KF Teuta Durrës - KF Laçi



Bahrain > Campionato 2019/2020



14:40 Al Hala - Al Shabab



17:15 Al Ahli - Al Muharraq



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



20:00 Madureira - RJ - Botafogo - RJ



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Tanta - El Gouna



18:30 Pyramids FC - Misr lel-Maqasah SC



Francia > Coupe de la Ligue 2019/2020 > Semifinali



21:10 Olympique Lyon - Lille OSC



Giamaica > National Premier League 2019/2020



02:00 Harbour View - Mount Pleasant Academy 1-1



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Relegation



20:30 Mons Calpe S.C. - Manchester 62 FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:30



AFC Bournemouth - Brighton & Hove Albion

Aston Villa - Watford FC

Everton FC - Newcastle United

Sheffield United - Manchester City

Crystal Palace - Southampton FC



21:15 Chelsea FC - Arsenal FC



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Barnsley FC - Preston North End

Middlesbrough FC - Birmingham City



Inghilterra > League One 2019/2020



20:45 Peterborough United - Wycombe Wanderers



Inghilterra > League Two 2019/2020



Cheltenham Town - Newport County rinv.



20:45



Colchester United - Bradford City

Macclesfield Town - Crewe Alexandra

Leyton Orient - Northampton Town



Inghilterra > EFL Trophy 2019/2020 > Quarti di finale



20:00



Exeter City - Stevenage FC

Newport County - Leicester City U23



20:45



Salford City - Accrington Stanley

Portsmouth FC - Scunthorpe United



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > Quarti di finale



20:45 Napoli - Lazio



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Hassania US Agadir - Difaâ d'el Jadida



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



00:00 Cañoneros Marina - Atlético San Luis II 2-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



02:00



CF Pachuca - Atlético San Luis 1-2

Deportivo Guadalajara - Club León 4-3



03:00 UANL Tigres - Deportivo Toluca 1-1



04:00 Club Tijuana - Puebla FC 0-2



Olanda > KNVB beker 2019/2020 > Ottavi di finale



18:30 TOP Oss - AZ Alkmaar



20:45



Fortuna Sittard - Feyenoord

FC Eindhoven - FC Utrecht



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Semifinali



20:45 Sporting Braga - Sporting CP



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



16:00



Leixões SC - Rio Ave FC

Académica de Coimbra - Sporting Braga

Os Belenenses - Portimonense SC

CD Feirense - FC Famalicão

Vitória Guimarães - Vitória Setúbal



12:00 CD Cova Piedade - CD Aves



12:45 SL Benfica - CS Marítimo



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



17:00 Al Khor SC - Al Sadd



Scozia > Championship 2019/2020



20:45 Alloa Athletic - Arbroath FC



Spagna > Copa del Rey 2019/2020 > 3. Giornata



19:00



Real Zaragoza - RCD Mallorca

Recreativo Huelva - CA Osasuna



21:00 Sevilla FC - Levante UD



Turchia > Türkiye Kupasi 2019/2020 > Ottavi di finale



12:00 Kırklarelispor - İstanbul Başakşehir F.K. 0-0 *



18:30 Fenerbahçe - Kayserispor