Arbitri della 26° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 18 al 21 febbraio e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da venerdì 18 a lunedì 21 febbraio 2022. Il turno si aprirà con l’attesissimo derby tra Juventus e Torino delle 20.45. Designato Massa della sezione di Imperia. Nei 20 precedenti i bianconeri hanno ottenuto ben 13 successi, 4 pareggi e 2 sconfitte mentre nei 24 precedenti i granata hanno ottenuto 9 successi mentre 8 sono le partite perse e 7 pareggi. Si tratta del suo primo derby di Torino in carriera. Sabato invece impegni casalinghi per Roma e Milan. I giallorossi ospitano il Verona, arbitrerà Pairetto. Con lui 7 successi (il più recente questa stagione nella gara casalinga contro la Fiorentina), 2 pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri saranno impegnati a Salerno in un incontro che sarà diretto da Fabbri. Il big match di domenica alle ore 12.30 tra Fiorentina – Atalanta (che si ritrovano dopo poco tempo dalla gara di Coppa Italia) sarà diretto da Doveri e bilancio favorevole per i viola visto che nei 24 precedenti hanno ottenuto 13 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Per la prima volta invece Fourneau si troverà a dirigere un incontro dell’Inter che affronta il Sassuolo in casa. Gli ospiti invece lo hanno già avuto in 4 occasioni dove hanno ottenuto 2 vittorie e altrettanti pareggi. Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della ventiseiesima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 26ª Giornata di andata

VENERDÍ 18 FEBBRAIO 2022

JUVENTUS – TORINO h. 20.45

MASSA

ALASSIO – TOLFO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

SABATO 19 FEBBRAIO 2022

SAMPDORIA – EMPOLI

RAPUANO

GIALLATINI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: DEI GIUDICI

ROMA – H. VERONA h. 18.00

PAIRETTO

PAGANESSI – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – MILAN h. 20.45

FABBRI

BACCINI – ROCCA

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

FIORENTINA – ATALANTA h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

VENEZIA – GENOA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: ZUFFERLI

INTER – SASSUOLO h. 18.00

FOURNEAU

MONDIN – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: LONGO

UDINESE – LAZIO h. 20.45

MASSIMI

VECCHI – CECCONI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MARGANI

LUNEDÍ 21 FEBBRAIO 2022

CAGLIARI – NAPOLI h. 18.00

MARIANI

MELI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: RASPOLLINI

BOLOGNA – SPEZIA h. 21.00

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: GALETTO