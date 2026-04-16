MM Motorsport schiera Arduini e Bartoszuk sulla Lamborghini Huracan ST EVO II nel GT Sprint 2026: talento, ambizione e una line‑up tutta da seguire

MM Motorsport torna protagonista nel Campionato Italiano GT Sprint 2026 con un equipaggio giovane, ambizioso e già sotto i riflettori. La squadra bergamasca affida la sua Lamborghini Huracan ST EVO II giallonera a Leonardo Arduini e Michal Bartoszuk, una coppia che somma 41 anni e un potenziale enorme, iscritta nella competitiva classe PRO‑AM.

Per Arduini, classe 2005, sarà la stagione della conferma dopo un 2025 straordinario: vittoria a Monza, tre podi su quattro gare e un titolo sfiorato all’ultima curva, complice un contatto che gli ha negato la gloria tricolore. “Con MM Motorsport abbiamo dimostrato di poter lottare per il titolo. Il livello quest’anno è altissimo, servirà costanza. Michal ha mostrato una crescita impressionante: sono certo che si adatterà rapidamente alla Lamborghini”, ha dichiarato il pilota milanese.

Accanto a lui debutta nel mondo GT Michal Bartoszuk, 2004, reduce da una stagione da rookie nel TCR Italy 2025 che lo ha visto sorprendere tutti con un podio a Monza conquistato rimontando dall’ultima posizione. Ora lo attende la sfida della trazione posteriore e dei 500 cavalli della Huracan ST EVO II. “Ho scelto una nuova categoria e una nuova sfida. Voglio dimostrare di essere tra i più veloci in pista. Ci vediamo a Imola”, ha commentato il pilota polacco.

A credere fortemente nel progetto è il team principal Emanuele Alborghetti: “MM Motorsport ha sempre puntato sui giovani. Leonardo e Michal hanno talento, velocità e margini di crescita enormi. Il GT Italiano 2026 è una vera palestra: fare bene qui significa essere competitivi ad altissimo livello. Non escludiamo ulteriori programmi internazionali durante l’anno”.

Il programma GT si affianca all’impegno nel TCR Italy, dove MM Motorsport schiererà Ramiro Zago e Marco Pellegrini, confermando una struttura solida e orientata alla crescita dei piloti.

Entrambi i campionati scatteranno da Imola nel weekend del 26 aprile, primo banco di prova per una stagione che si preannuncia intensa e ricca di sfide.