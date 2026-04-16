Volley S3, festa dello sport a Catania per la tappa del tour 2026

Volley S3 a Catania: oltre 1.800 ragazzi in Piazza Università per la tappa del Tour 2026 tra sport, inclusione e divertimento

CATANIA – Piazza Università si è trasformata in un grande villaggio dello sport per accogliere la tappa catanese del Tour 2026 del Volley S3, che ha regalato una giornata di entusiasmo, gioco e partecipazione. Oltre 1.800 ragazzi, tra studenti e giovani atleti delle società del territorio, hanno riempito il cuore della città etnea con scambi, schiacciate e sorrisi.

La partecipazione ha coinvolto non solo Catania e l’hinterland, ma anche gruppi provenienti da Enna, Leonforte, Regalbuto, Agira, Vizzini e Francofonte, estendendo l’evento anche all’area siracusana. Un segnale forte della capacità del progetto di unire territori e comunità.

«La Sicilia risponde sempre con entusiasmo a queste manifestazioni e Catania lo ha confermato ancora una volta», ha dichiarato Davide Anzalone, consigliere federale FIPAV. «Il Volley S3 è un progetto su cui investiamo con convinzione perché coinvolge scuole e società sportive. È un’iniziativa di cui siamo orgogliosi».

Fin dal mattino gli studenti hanno animato le postazioni di gioco con attività pensate per favorire divertimento e inclusione, grazie anche alla rete abbassata che permette a tutti di partecipare. Nel pomeriggio è stato il turno delle società sportive, che hanno garantito una presenza continua sui campi.

Soddisfazione anche dall’amministrazione comunale. «Eventi come questo offrono ai giovani un’occasione concreta di aggregazione e li avvicinano allo sport», ha affermato Viviana Lombardo, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Catania. «Ringrazio organizzatori, dirigenti scolastici e docenti che rendono possibile la partecipazione dei ragazzi».

Protagonisti della giornata, insieme ai giovani, Andrea Lucchetta, master smart coach e ideatore del Volley S3, e Valerio Vermiglio, campione d’Europa e testimonial del progetto. Con loro gli Smart Coach del territorio, che hanno guidato le attività rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Grande attenzione anche al tema dell’inclusione, grazie al Sitting Volley S3, che ha permesso a tutti di condividere la stessa esperienza di gioco senza distinzioni. Un format che unisce divertimento, crescita e valori come rispetto, collaborazione e spirito di squadra.

La tappa ha ospitato anche lo stand ESA, dove gli esperti hanno illustrato ai ragazzi il progetto satellitare IRIDE. Campagna Amica (Coldiretti) ha offerto una merenda a base di prodotti di stagione, mentre allo stand Decathlon i partecipanti hanno potuto provare i palloni ufficiali del Volley S3.

Il Tour della Schiacciata 2026 proseguirà ora con le tappe di Napoli (22 aprile), Modena (8 maggio), Bari (15 maggio), Torino (21 maggio), Milano (26 maggio) e si concluderà a Roma, in ottobre, nella cornice di Piazza di Siena.

Partner del Circuito 2026: ESA – Progetto IRIDE, MASAF – ISMEA, Ministro per lo Sport e i Giovani, Università di Roma Tor Vergata, Campagna Amica (Coldiretti), Susan G. Komen Italia, Decathlon, RAI Kids, Fondazione SIT.