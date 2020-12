Arezzo – Sudtirol 0-3: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arezzo – Südtirol di Domenica 6 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C

AREZZO – Oggi pomeriggio, domenica 6 dicembre 2020, alle ore 15:00 andrà in scena Arezzo – Südtirol, incontro valevole per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: AREZZO-SüDTIROL 0-3 45' Finisce la prima frazione di gioco tra Arezzo-Südtirol. Non perdetevi il secondo tempo dell'incontro che seguiremo assieme 20' Gol per Südtirol, in gol Daniele Casiraghi! Il punteggio è di 0 a 3 16' Rete di Matteo Rover. Conclusione vincente e risultato che adesso è il seguente: 0 a 2 2' La palla finisce in rete! Fabian Tait ha superato il portiere 1' Parte con l’incontro tra Arezzo e Südtirol!



Nuovo appuntamento con i live di Calciomagazine, in campo Arezzo e Südtirol AREZZO: Arini M., Baldan M., Cherubin N., Cutolo A., Di Paolantonio A., Foglia F., Kodr M., Luciani A., Pesenti M., Sala A. (P), Sussi C.. A disposizione: Belloni N., Benucci M., Borghini D., Bortoletti M., Cerci A., Di Nardo A., Gagliardotto M. (P), Loliva A. (P), Maggioni T., Merola D., Soumah S., Zuppel D.



SüDTIROL: Casiraghi D., Curto M., El Kaouakibi H., Fabbri A., Gatto E., Karic N., Magnaghi S., Malomo A., Poluzzi G. (P), Rover M., Tait F.. A disposizione: Beccaro M., Calabrese S., Davi S., Fink H., Fischnaller M., Gigli N., Greco L., Meneghetti M. (P), Polak J., Semprini M., Turchetta G.



Reti: al 3' pt Tait F. (Südtirol), al 16' pt Rover M. (Südtirol), al 20' pt Casiraghi D. (Südtirol).



Ammonizioni: al 18' pt Cherubin N. (Arezzo), al 38' pt Foglia F. (Arezzo) al 18' pt Malomo A. (Südtirol).





Le probabili formazioni di Arezzo – Sudtirol

Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 10 maggio 2015 dove il Südtirol si è imposto per 1-3. Pronostico a favore del Südtirol con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.05. L’Arezzo, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte; ha segnato 8 reti e ne ha subito 9. Il bilancio del Südtirol é invece di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte nelle ultime 5; 9 reti fatte e 4 subite. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Arezzo – Südtirol e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

Probabile modulo 4-3-3 per l’Arezzo con Sala in porta e retroguardia composta al centro da Kodr e Baldan e ai lati da Luciani e Benucci. A centrocampo Bortoletti, Di Paolantonio e Arini. Tridente offensivo formato da Cutolo, Zuppel e Belloni. Vecchi dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2, con Poluzzi tra i pali e difesa composta al centro da Malomo e Curto e al lati da El Kaouakibi e Fabbri- A centrocampoKaric, Greco e Beccaro. Casiraghi sulla trequarti, a supporto del tandem offensivo Rover e Fischnaller.

AREZZO (4-3-3): Sala; Luciani, Kodr, Baldan, Benucci; Bortoletti, Di Paolantonio, Arini; Cutolo, Zuppel, Belloni. Allenatore: Camplone.

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi; El Kaouakibi, Malomo, Curto, Fabbri; Karic, Greco, Beccaro; Casiraghi; Rover, Fisschnaller. Allenatore: Vecchi

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Arezzo – Südtirol, valida per la quattordicesima giornata del Girone B di Serie C , sarà visibile in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS; che detiene i diritti del campionato di Serie C.