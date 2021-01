Atalanta – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Genoa del 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale del match valido per la diciottesima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 17 gennaio alle ore 18 andrà in scena Atalanta – Genoa, incontro valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra nerazzurra che viene dall’ottimo successo casalingo, in Coppa Italia, contro il Cagliari mentre in campionato è reduce dalla vittoria esterna contro il Benevento. Quinta posizione in classifica, al pari del Napoli, con 31 punti per la squadra di Gasperini che ha una gara da recuperare contro l’Udinese. Dall’altra parte troviamo il Grifone che, in settimana, ha perso soltanto ai supplementari contro la Juventus mentre in campionato viene dalla fondamentale vittoria interna contro il Bologna. I liguri occupano la sedicesima posizione, insieme al Cagliari, con 14 punti.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Idee chiare per Gasperini che dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-2-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Romero e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Pessina e Ilicic alle spalle di Zapata.

QUI GENOA – Ballardini dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Perin tra i pali, reparto arretrato formato da Masiello, Radovanovic e Criscito. A centrocampo Badelj in cabina di regia con Behrami e Zajc mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Ghiglione e Zappacosta. In attacco tandem offensivo composto da Destro e Shomurodov.

Le probabili formazioni di Atalanta – Genoa

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Zapata. Allenatore:Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Zappacosta; Destro, Shomurodov. Allenatore: Ballardini

STADIO: Gewiss Stadium

