Grande successo esterno della squadra di Juric che espugna il Gewiss Stadium di Bergamo grazie ai gol di Miguel Veloso e Zaccagni.

BERGAMO – Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2020/2021 l’Hellas Verona fa il colpaccio vincendo 2-0 in casa dell’Atalanta. Succede tutto nella seconda frazione con gli Scaligeri che la sbloccano grazie al calcio di rigore di Miguel Veloso e, nel finale, chiudono i conti grazie a Zaccagni. Grande vittoria per la squadra di Juric che scavalca proprio la Dea issandosi al sesto posto con 15 punti mentre i nerazzurri, in crisi in campionato, scivolano in settima posizione restando a quota 14 punti.

La cronaca del match

RISULTATO FINALE: ATALANTA-HELLAS VERONA 0-2 SECONDO TEMPO 94' Fine partita. 92' Atalanta ad un passo dal gol con Hateboer che, servito da Traoré, incrocia col destro ma la sua conclusione viene respinta da Silvestri. 90' Quattro minuti di recupero. 87' Si sta aprendo una piccola crisi per l'Atalanta in questo campionato. La vittoria manca da un mese per la squadra di Gasperini che scivola in settima posizione. 85' La chiude la squadra di Juric con Zaccagni che, pescato alla perfezione da Miguel Veloso, entra in area e con il piatto destro batte Sportiello. 84' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL VERONA! ZACCAGNI! 83' La sensazione è che solo un episodio possa aiutare l'Atalanta in questo finale di partita. Padrona del campo di Juric che ha disputato una partita impeccabile dal punto di vista tattico. 81' Dieci minuti più recupero alla conclusione del match con il Verona avanti al Gewiss Stadium grazie al calcio di rigore di Miguel Veloso. 79' Atalanta vicinissima al pareggio con Muriel che, sugli sviluppi di un cross di Hateboer, stacca di testa mandando alto di pochissimo. 78' Verona ad un passo dal raddoppio con Favilli che, dal limite, lascia partire un gran mancino che si perde alto di poco sopra la traversa. 76' Sta legittimando il vantaggio la squadra di Juric che, in questo momento, sarebbe in sesta posizione solitaria con 15 punti. Preme l'Atalanta ma è prevedibile la manovra dei nerazzurri. 74' Problemi per Ceccherini che è a terra in attesa di farsi medicare. Ultimo cambio per Juric, dunque, che inserisce Favilli al posto dell'ex difensore della Fiorentina. 72' All'improvviso si fa vedere la squadra di casa con Muriel che si libera benissimo al tiro ma la sua conclusione mancina si pere a lato di molto. 70' In questo momento il Verona è padrone del campo sotto ogni punto di vista. C'è meno intensità da parte dell'Atalanta, scossa dalla rete di Miguel Veloso su calcio di rigore. 68' Sembra aver accusato il colpo la squadra di Gasperini che non ha ancora reagito allo svantaggio. Pressin asfissiante da parte del Verona che ha subito solo 7 reti in questo campionato. 66' Cambio forzato per Gasperini con Gollini che lascia spazio a Sportiello. 65' E adesso si fa ancora più difficile per la formazione di Gasperini vista la fase difensiva del Verona. Vedremo se i nerazzurri riusciranno ad abbozzare una reazione degna di tal nome. 63' Conclusione potente da parte di Miguel Veloso che spiazza Gollini. Gasperini manda in campo Muriel e Lammers al posto di Zapata e Ilicic. 62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL VERONA! MIGUEL VELOSO! 61' Toloi stende Zaccagni in area di rigore. Pochi dubbi per il direttore di gara che assegna il penalty alla squadra di Juric. 60' CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! 60' E' uno 0-0 che stona per quanto visto soprattutto in questa seconda frazione di gioco. Tantissime occasioni da una parte e dall'altra, sta preparando un doppio cambio anche Gasperini. 59' Doppio cambio nel Verona con Juric che ha appena mandato in campo Salcedo e Colley al posto di Di Carmine e Ilic. 58' Non c'è un attimo di respiro in questo secondo tempo: Verona ad un passo dal vantaggio con Di Carmine che, su cross di Dimarco, colpisce di testa mandando a lato di pochissimo. 57' Altra chance per i padroni di casa con Toloi che, dall'interno dell'area, calcia a botta sicura ma Tameze devia in calcio d'angolo. Massima pressione della Dea. 56' Doppia chance clamorosa per la Dea con Zapata che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, stacca di testa trovando l'opposizione di Silvestri. Sul susseguente cross Hateboer colpisce verso la porta ma un difensore salva sulla linea. 54' Verona ad un passo dal vantaggio con un missile dalla lunga distanza di Miguel Veloso che centra in pieno la traversa. All'improvviso squillo della squadra di Juric! 53' Atalanta vicina al vantaggio con Zapata che appoggia per l'accorrente Toloi ma la conclusione del difensore orobico viene respinta da Silvestri. 51' Non c'è un attimo di respiro in questo secondo tempo con la squadra nerazzurra che continua a manovrare nella metà campo del Verona ma non crolla il muro eretto da Juric. 49' Ritmi altissimi da parte della Dea che sta provando a schiacciare il Verona ma occhio alle ripartenze della squadra di Juric. Quanta pressione da parte della compagine scaligera. 47' Nell'intervallo secondo cambio per Juric che ha tolto proprio Danzi al posto di Miguel Veloso mentre Gasperini non ha effettuato cambi. 46' Ricomincia il secondo tempo di Atalanta-Hellas Verona. PRIMO TEMPO 46' Fine primo tempo. 46' Un minuto di recupero. 45' Cartellino giallo per Dawidowicz, secondo ammonito della partita. 43' Ultimi minuti di questo primo tempo, spinge la Dea alla ricerca di spazi utili per poter far male alla retroguardia del verona di Juric. 41' E' un vero e proprio assedio quello dell'Atalanta il Verona è impressionante in fase difensiva. Juric telecomanda i suoi giocatori dalla panchina, che atteggiamento da parte degli scaligeri. 39' Percentuali di possesso palla ungheresi per la squadra di Gasperini che ha sempre tenuto il pallino del gioco in mano. Non ci sono spazi, però, per gli attacchi della squadra orobica. 37' Meno di seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione di una prima frazione che non ha offerto tantissimo dal punto di vista delle occasioni. 35' Seconda chance per la Dea con Gomez che entra in area, sterza sul destro e calcia ma Silvestri respinge in qualche modo la sua conclusione. 34' La squadra nerazzurra occupa la sesta posizione, insieme a Napoli e Lazio, a quota 14 punti mentre l'Hellas segue in nona posizione con 12 punti. C'è da poco raccontare in questa fase di primo tempo. 32' Ritmi che si stanno abbassando drasticamente mentre nel Verona entra Danzi al psoto dell'infortunato Lovato. Cambi obbligato per Juric. 30' Prima mezz'ora di gioco che è andata in archivio senza grosse emozioni: sempre 0-0 tra Atalanta ed Hellas Verona in questo terzo anticipo della nona giornata di Serie A. 28' Il piano di Juric sta riuscendo alla perfezione. Ricordiamo che la Dea, in Serie A, è reduce da due pareggi consecutivi contro Inter e Spezia. 26 E' sempre l'Atalata a dirigere le operazioni mantenendosi nella metà campo del Verona. Catenaccio e contropiede per la squadra di Juric che, però, riparte con meno frequenza in questa fase. 24' Metà della prima frazione di gioco che è andata in archivio al Gewiss Stadium: sempre 0-0 tra Atalanta ed Hellas Verona, sta dominando la tattica fino a questo momento. 22' Ritmi non trascendentali in questa prima frazione di gioco: l'intento del Verona è quello di non far giocare l'Atalanta. Si fa vedere la Dea con Freuler ma la conclusione del centrocampista svizzero si perde larga di molto. 20' Atalanta che sta alzando i ritmi mentre il Verona fatica a ripartire in questa fase. Gli Scaligeri restano nella metà campo di competenza a protezione del risultato. 18' Atalanta ad un passo dal vantaggio con Ilicic che, servito da Zapata, calcia col mancino da ottima posizione mandando alto. Azione avviata da un gran recupero di Gomez. 17' In settimana il Verona è stato estromesso dalla Coppa Italia per mano del Cagliari mentre l'Atalanta ha fatto l'impresa battendo il Liverpool ad Anfield. 15' Non ci sono state occasioni da rete importanti fino a questo momento. Atalanta che sta trovando difficoltà a penetrare negli ultimi 30 metri della metà campo scaligera. 13' Ampio possesso palla da parte della squadra di Gasperini che sta provando ad alzare il baricentro in questa fase, il Verona non concede il minimo spazio alle offensive nerazzurre. 11' Primi dieci minuti di gioco che sono andati in archivio, sempre 0-0 tra Atalanta ed Hellas Verona ma gara ampiamente godibile al Gewiss Stadium. 9' Vedremo quanto potrà reggere il Verona a questa intensità. La squadra scaligera, nel turno precedente di campionato, ha perso tra le mura amiche contro il Sassuolo. 7' Copione tattico molto chiaro con la Dea che, in questi primi minuti, fa la partita ma è asfissiante il pressing della squadra di Juric. Non c'è un attimo di respiro per gli uomini di Gasperini. 5' C'è subito molta intensità sul rettangolo di gioco con il Verona che non lascia spazi e tempo alla squadra di Gasperini. Le due squadre stanno giocando a specchio. 3' Incontro che si preannuncia molto interessante viste le caratteristiche delle due squadre. Atalanta in possesso in questi primi minuti ma il Verona pressa molto alto i portatori di palla orobici. 1' PARTITI! E' cominciata Atalanta-Hellas Verona! 20.43 I giocatori di Atalanta ed Hellas Verona fanno il loro ingresso in campo in questo momento. Tra poco si comincia! 20.32 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.15 Le due squadre sono in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 19.39 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per entrambe le squadre: nell'Atalanta Gomez e Ilicic alle spalle di Zapata mentre nel Verona spazio a Barak e Zaccagni a supporto di Di Carmine. 19.35 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Atalanta-Hellas Verona, incontro valevole per la nona giornata di Serie A. IL TABELLINO ATALANTA (3-4-2-1): Gollini (66' Sportiello); Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica (77' Ruggeri); Gomez (77' Traoré), Ilicic (63' Lammers), Zapata (63' Muriel). A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Romero, Depaoli, Panada Piccini, Ruggeri, Muriel, Pessina, Traoré, Lammers. Allenatore: Gasperini HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (74' Favilli), Lovato (32' Danzi [46' Miguel Veloso]), Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic (58' Colley), Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine (58' Salcedo). A disposizione: Berardi, Pandur, Ilie, Amione, Udogie, Terracciano, Miguel Veloso, Danzi, Bertini, Salcedo, Favilli, Colley. Allenatore: Juric RETI: 62' Rig. Miguel Veloso (V), 84' Zaccagni (V) AMMONIZIONI: Ceccherini, Dawidowicz, Miguel Veloso (V), Toloi, Traoré (A) ESPULSIONI: // RECUPERO: 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo STADIO: Gewiss Stadium

La presentazione del match

Da una parte c’è la squadra di Gasperini che viene dalla grandissima vittoria di Anfield contro il Liverpool mentre in campionato è reduce dal pari esterno con lo Spezia. Gli orobici occupano la sesta posizione in classifica, al pari di Napoli e Lazio, con 14 punti. Dall’altra parte troviamo gli Scaligeri che vengono dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo ed in classifica occupano la nona posizione con 12 punti. In settimana la squadra di Juric ha salutato la Coppa Italia perdendo nel finale a Cagliari. La sfida del Gewiss Stadium verrà diretto dal signor Davide Massa della sezione di Imperia.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Palomino, Toloi e Djimsiti. A centrocampo Freuler e De Roon in cabina di regia con Hateboer e Mojica sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Gomez alle spalle del tandem offensivo composto da Muriel e Zapata.

QUI HELLAS VERONA – Juric dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Silvestri in porta, pacchetto difensivo composto da Ceccherini, Cetin e Dawidowicz. A centrocampo Veloso e Tameze in cabina di regia con Faraoni e Dimarco sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Barak e Zaccagni alle spalle di Di Carmine.

Dove vederla in TV e in streaming

Le probabili formazioni di Atalanta – Hellas Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez, Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Cetin, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore: Juric

STADIO: Gewiss Stadium