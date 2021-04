Atalanta – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Juventus del 18 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

BERGAMO – Domenica 18 aprile alle ore 15 andrà in scena Atalanta – Juventus, incontro valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Gasperini che viene dal prezioso successo esterno contro la Fiorentina ed in classifica occupa la quarta posizione con 61 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Pirlo che viene da due successi casalinghi contro Napoli e Genoa ed in classifica occupa il terzo posto con 62 punti. Sono 58 i precedenti, in quel di Bergamo, tra Atalanta e Juventus con il bilancio favorevole alla squadra bianconera con 27 successi contro le sole 7 vittorie della squadra nerazzurra, 24 i pareggi. L’ultimo successo dell’Atalanta, in casa, contro la Juventus risale al campionato di Serie A 2000/2021. La gara d’andata, giocata all’Allianz Stadium, è terminata 1-1. La sfida verrà diretta dal signor Orsato della sezione di Schio.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 18 aprile alle 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi e Gosens sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia mentre davanti spazio a Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle dell’unica punta Zapata.

QUI JUVENTUS – Pirlo dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Szczesny tra i pali, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a De Ligt e Chiellini. A centrocampo Bentancur e Rabiot in cabina di regia con Kulusevski e Chiesa sulle fasce laterali. In attacco tandem offensivo composto da Morata e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juventus

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo

STADIO: Gewiss Stadium

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Juventus, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La sfida sarà visibile anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’apposita app per sistemi Android e iOS. L’alternativa è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette a chi acquista il pacchetto Sport di seguire anche le partite di Serie A.