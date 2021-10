Atalanta – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Lazio del 30 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per l’undicesima giornata di Serie A

BERGAMO – Sabato 30 ottobre, alle ore 15, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – Lazio, gara di apertura dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 1-3 contro la Sampdoria in rimonta ottenuta grazie all’autorete di Askildsen e ai gol di Zapata e Ilicic; in classifica ora sono quinti con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggio e 2 sconfitte con 18 gol fatti e 12 subiti. Gli ospiti, nel turno precedente, hanno vinto all’Olimpico per 1-0 contro il Cagliari con rete di Pedro e sono sesti, a quota 17 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 2 pareggiate e 3 perse; 20 reti realizzate e 17 incassate. Se la squadra di Gasperini vuole ritrovare tra le mura amiche la vittoria, che manca dallo scorso 21 settembre quando ebbe la meglio per 2-1 contro il Sassuolo, la formazione di Sarri é in cerca di un successo lontano dall’Olimpico che non arriva addirittura dalla prima giornata di campionato. Sono 53 i precedenti, a Bergamo tra le due compagini con il bilancio di 37 vittorie della Lazio contro le 8 dell’Atalanta mentre i pareggi sono 8. Nell’ultimo incrocio a imporsi furono i biancocelesti con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Marusic, Correa e Muriqi.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 30 ottobre alle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle ore 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – Gasperini, che tornerà in panchina dopo il turno di squalifica, dovrà rinunciare agli infortunati Hateboer, Dijmsiti, Pessina e Gosens e valutare le condizioni di Toloi. Demiral. Out Palomino, squalificato. Probabile modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Lovato, Toli e De Roon. In mezzo al campo Koopmeiner e Freuler; sulle corsie Zappacosta e Maehle. Malinovskyi sulla trequarti di supporto alla coppia di attacco formata da Muriel e Zapata.

QUI LAZIO – Sarri dovrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-3-3 con Reina in porta e difesa composta dalla coppia centrale Luiz Felipe-Acerbi e sulle fasce Hysaj e Marusic. In mezzo al campo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Tridente offensivo formato da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Le probabili formazioni di Atalanta – Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Toloi, de Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atalanta – Lazio, valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero potranno vedere Atalanta – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.