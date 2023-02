Atalanta – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Lecce di Domenica 19 febbraio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara valida per la 23a giornata del campionato di Serie A

ATALANTA – Domenica 19 febbraio 2023, al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini affronterà il Lecce nel lunch match della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A 2022/2023; calcio di inizio alle ore 12.30.

Gli orobici hanno riscattato l’eliminazione dalla Coppa Italia per opera dell’Inter e la sconfitta contro il Sassuolo andando a vincere all’Olimpico contro la Lazio; sono terzi, a pari merito con Roma e Milan, con 41 punti, grazie a un percorso di dodici partite vinte, cinque pareggiate e cinque perse, trentanove reti realizzate e ventitré subite. I salentini sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Roma. Attualmente la squadra di Baroni é tredicesima con 24 punti, frutto di cinque vittorie, nove pareggi e otto partite perse, ventidue gol fatti e venticinque subiti. All’andata i giallorossi si imposero col risultato di 2-1.

Cronaca della partita e tabellino

L’arbitro

Sarà Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì, a dirigere il match coadiuvato dagli assistenti Filippo Bercigli di Valdarno e Dario Cecconi di Empoli; quarto uomo Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Salvatore Longo di Paola.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – Assenti gli squalificati Scalvini e de Roon e gli infortunati Hateboer e Zapata. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-3. In porta Musso mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Toloi, Palomino e DijmsitiIn mezzo al campo de Roon e Koopmeiners mentre le ali dovrebbero essere Hateboer e Maehle. Tridente offensivo composto da Lookman, Holjund e Boga.

QUI LECCE – Indisponibili Dermaku, Pongracic e Maleh . Baroni dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3. Quindi, Falcone tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Baschirotto e Umtiti e sulle fasce da Gendrey e Gallo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Askildsen. Nel tridente offensivo Strefezza, Colombo e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Atalanta – Lecce

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Colombo, Di Francesco. Allenatore: Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite); in streaming per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.