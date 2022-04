Atalanta – RB Lipsia 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atalanta – RB Lipsia del 14 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara di ritorno dei quarti di finale della Europa League 2021/2022

LIPSIA – Giovedì 14 aprile, alle ore 18.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta – RB Lipsia – Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2021/2022.

Cronaca con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA 0-1 RB LIPSIA [AGG. 1-2] 35': altra occasione Atalanta! Palla in mezzo di Zapata, ci arriva Koopmeiners, ma il suo tiro viene deviato dal difensore a pochissimi metri dalla porta 34': occasione Atalanta! Ci prova Koopmeiners dal limite dell'area di rigore, ma il tiro esce di poco alto sopra la traversa 31': calcio di punizione per l'Atalanta al limite dell'area di rigore avversaria 30': arriva al tiro anche Angelino, ma il suo tiro è debole e Musso arriva con calma sul pallone 28': calcio d'angolo per l'Atalanta guadagnato da Zapata 26': fuorigioco fischiato per André Silvia, si riparte con il possesso palla per l'Atalanta 24': fischia il pubblico per una rimessa laterale assegnata al Lipsia e non all'Atalanta 22': prova Bogà a trovare l'imbucata per Zapata, ma c'è l'intervento del difensore avversario 20': indicazioni di Gasperini per il campo: si invertono le fasce di Freuler e Koopmeiners 18': GOL DEL LIPSIA! Henrichs lancia il compagno sulla fascia sinistra, lasciata completamente libera dall'Atalanta, ed è facile per Kkunku mettere in rete il gol del vantaggio. E' 0-1 a Bergamo 16': tiro completamente sballato di Zappacosta, dopo una grande azione dell'Atalanta, che dal lato destro del campo è libera di agire 15': dialoga bene il Lipsia, ma il tiro di André Silva è fuori misura e finisce in curva 13': è Henrichs questa volta ad arrivare davanti alla porta di Musso, ma la sua deviazione non spiazza il portiere avversario 12': fischiata una trattenuta del Lipsia, è calcio di punizione per i bergamaschi 9': ci prova anche André Silva, lanciato in profondità, ma la palla viene deviato; è il primo calcio d'angolo del match 7': tenta l'azione personale Malinovskyi, ma viene fermato al limite dell'area di rigore; ottima partenza dell'Atalanta 5': ci prova Zappacosta, che si libera con un ottimo dribbling, ma il tiro non spiazza il portiere del Lipsia 3': altro fallo fischiato, questa volta a favore della formazione di casa 1': fallo fischiato in attacco per un fallo di mano di Malinovskyi nell'area di rigore avversaria Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Atalanta e Lipsia Un caro saluto e benvenuti nel live di Atalanta - Lipsia, gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League! TABELLINO ATALANTA: Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; D. Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Boga, Pezzella, Malinovskyi, Mihaila, Scalvini, Cittadini, Miranchuk, Zapata. LIPSIA: Gulacsi; Simakan, Orba, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Kkunku, André Silva. A disposizione: Tschauner, Martinez, Simakan, Forsberg, Szoboszlai, Mukiele, Halstenberg, Raebiger, Novoa. Reti: 18' pt Kkunku (L)

Ammonizioni:

Recupero: LE FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA (3-4-1-2): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; D. Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orba, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Dani Olmo; Kkunku, André Silva. Allenatore: Domenico Tedesco

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Boga; Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Pezzella, Djimsiti, Mihaila, Pessina, Scalvini, Cittadini, Miranchuk, Pasalic. Allenatore: Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; André Silva, Nkunku. A disposizione: Tschauner, Martinez, Poulsen, Forsberg, Adams, Klostermann, Szoboszlai, Mukiele, Halstenberg, Raebiger, Novoa. Allenatore: Tedesco.

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Demiral, Hateboer, Palomino, Pezzella, Scalvini, Cittadini, Zappacosta, Toloi

Centrocampisti: Koopmeiners, Pasalic, Pessina, Malinovskyi, Freuler, de Roon

Attaccanti: Zapata, Miranchuk, Mihaila, Muriel, Boga

Le dichiarazioni di Gasperini alla vigilia

Alla vigilia del match il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha evidenziato che il Lipsia è un avversario pericoloso ma domani si proverà a vincere. Superare il turno vuol dire arrivare in semifinale, sarebbe un traguardo fantastico. Quando si arriva a questo punto, però, le partite sono piuttosto equilibrate e non sarà semplice. Raggiungere la semifinale sarebbe un traguardo importantissimo, raggiunto pochissime volte dalle squadre italiane negli ultimi anni. Se avverrà, l’Atalanta passerà alla storia, Toloi non è recuperabile, Djimsiti e Freuler potrebbero esserci. La vittoria dell’Europa League non deve essere un obbligo. È un’opportunità. Pensiamo a superare questo turno e andare più avanti possibile. Zapata è un giocatore recuperato.

L’arbitro

Sarà l’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz a dirigere il match. Assistenti Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP), IV ufficiale José Luis Munuera (ESP), V.A.R. Juan Martínez Munuera (ESP), A.V.A.R. Ricardo de Burgos (ESP).

La presentazione del match

Dopo l’1-1 dell’andata deciso dal gol di Muriel e dall’autorete di Zappacosta, per accedere alla semifinale del torneo gli orobici sono obbligati a vincere: in caso di pareggio al termine dei 90′ si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. La squadra di Gasperini é stata retrocessa dalla Champions League in virtù del terzo posto ottenuto alle spalle di Manchester United e Villarreal. Agli spareggi ha eliminato l’Olympiacos vincendo all’andata per 2-1 grazie alla doppietta di Dijmisti e per 0-3 al ritorno con doppietta di Malinovskyi e gol di Maehle. Agli ottavi di finale ha, invece, eliminato il Bayer Leverkusen vincendo 3-2 all’andata con doppietta di Muriel e 0-1 al ritorno grazie a un gol di Boga. In campionato gli orobici sono reduci dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo, che ha fatto seguito a quella casalinga contro il Napoli, e sono scesi in ottava posizione, con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte con cinquantadue gol fatti e trentasei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto due volte, pareggiato una e perso due siglando cinque reti e subendone sei. Il Lipsia é retrocesso dalla Champions League essendo arrivato nel proprio girone alle spalle di PSG e Manchester City ma é stata promossa direttamente ai quarti in quanto agli ottavi avrebbe dovuto affrontare lo Spartak Mosca, escluso dalle competizioni UEFA alla pari di tutti i club russi. In Bundesliga é reduce dal sonoro 3-0 contro l’Hoffenheim ed é quarto a quota 51 punti e con un cammino di quindici partite vinte, sei pareggiate e otto perse, con sessantaquattro reti realizzate e trentuno incassate. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di tre vittorie e due pareggi con otto gol fatti e due subiti.

QUI ATALANTA – Gasperini dovrà rinunciare a Maehle, operato di appendicite, e Toloi, di nuovo fermo per un problema muscolare e dovrà valutare le condizioni di Freuler e Dimsiti. Probabile modulo 3-4-2-1 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Palomino, Demiral e Scalvini. In mezzo al campo Koopmeines e deRoon; sulle corsie esterne Hateboer e Zappacosta. Unica punta Muriel supportato dai trequartisti Pasalic e Malinovskyi.

QUI LIPSIA – Il Lipsia potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-1-2 con Gulacsi tra i pali e con Simakan, Orban e Gvardiol a formare il blocco difensivo. A centrocampo Laimer e Kampl; Henrics e Angelino sulle corsie esterne. Sulla trequarti Dani Olmo e Nkunku, di supporto all’unica punta André Silva.

Le probabili formazioni di Atalanta – RB Lipsia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Demiral, Palomino, Scalvini; Hateboer, Koopmeiners, de Roon, Zappacosta; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Laimer, Angelino; Olmo; Nkunku, André Silva. Allenatore: Tedesco.

Dove vederla in TV ed in streaming

