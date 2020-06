Atalanta – Napoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Atalanta – Napoli del 2 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A

BERGAMO – Giovedì 2 luglio alle ore 19.30 andrà in scena Atalanta – Napoli, match clou della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Di fronte le due squadre più in forma dopo la ripresa della stagione. Da una parte c’è la compagine orobica che viene da tre successi consecutivi, di cui l’ultimo contro l’Udinese, ed in classifica occupa la quarta posizione solitaria con 57 punti. Dall’altra parte c’è la squadra partenopea che è reduce dalla vittoria casalinga contro la SPAL ed in classifica occupa il sesto posto con 45 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ATALANTA-NAPOLI IN DIRETTA Giovedì 2 luglio alle ore 18.30 le formazioni ufficiali, dalle 19.30 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col classico 3-4-1-2 con Gollini in porta, pacchetto difensivo composto da Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo De Roon e Freuler in cabina di regia con Hateboer e Gosens sulle corsie esterne mentre davanti Gomez a supporto del tandem offensivo composto da Zapata ed uno tra Ilicic e Muriel.

QUI NAPOLI – Pochi dubbi per Gattuso che dovrebbe schierare la sua squadra col 4-3-3 con Ospina tra i pali, reparto arretrato formato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie laterali mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz e Zielinski mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Insigne, Mertens e Politano.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Atalanta – Napoli, valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Atalanta – Napoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini: Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso

STADIO: Gewiss Stadium