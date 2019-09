Champions League, Atalanta – Shakhtar Donetsk: orobici dati favoriti

Champions League, Atalanta – Shakhtar Donetsk: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma martedì 1° ottobre dalle ore 18.55. Per i bookmakers favoriti gli orobici

BERGAMO – Martedì 1° ottobre si gioca Atalanta – Shakthar Donetsk, seconda gara del Girone C della Champions League 2019/2020; calcio di inizio fissato per le ore 18.55. La squadra di Gian Piero Gasperini proviene dalla brillante vittoria rimediata trasferta ul campo del Sassuolo e in classifica ora è terza con 13 punti, a -5 dalla capolista Inter. Male l’esordio in Coppa, dove ha perso 4-0 dalla Dinamo Zagabria. Lo Shakthar è nettamente in testa al massimo campionato ucraino mentre in Champions è stato sconfitto 0-3 dal Manchester City.

Atalanta – Shakhtar: per i bookmakers orobici favoriti

Il segno 1 è quotato da 1,83 a 1,85. Il segno X è offerto da 3,80 a 3,85 mentre il segno 2 è dato da 4,00 a 4,20.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1X è dato da 1,23 a 1,25, l’X/2 è offerto da 1,95 a 1,99 mentre l’1/2 vale in media 1,27.

I bookmakers credono che i gol saranno numerosi: l’Under 2,5 vale da 2,00 a 2,05, l’Over 2,5 da 1.67 a 1,72. Pensano che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 2,05 a 2,25, il goal mediamente a 1,68.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 6,50 a 7,50) seguito dall’1-0 (da 7,50 a 8,00) e dal 2-1 (da 8,00 a 8,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 3,90 a 4,10.