I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì sono dedicati al posticipo di Serie A, B e C, Premier League e Ligue 2

Lunedì 30 settembre si giocano i posticipi dei campionati di Serie A, B, C, Premier League e Ligue 2. I pronostici di oggi riguardano sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Manchester United – Arsenal over 2,5 (ore 21)

Gara valida per la settima giornata di Premier League. Il Manchester United proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Wet Ham e in classifica è soltanto undicesimo con 8 punti. Tre lunghezze in più per l’Arsenal, ottavo e reduce dalla vittoria caalinga contro l’Aston Villa.

Parma – Torino 2 (ore 20.45)

Posticipo della sesta giornata del campionato di Serie A. I ducali, reduci dalla vittoria contro il Sassuolo, ricevono i granata, che sembravano aver perso lo smalto delle prime giornate ma si sono riscattati con la vittoria sul Milan. Il Parma ha 6 punti, il Torino ne ha 9.

Cremonese – Ascoli 1 (ore 21)

Posticipo della sesta giornata del campionato cadetto. La Cremonese proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Trapani e in classifica ha 7 punti. Cinque lunghezze in più per l’Ascoli, che proverà a riprendere l’Empoli, a quota 14.

Guingamp – Le Mans 1 (ore 20.45)

Gara valida per la nona giornata del campionato cadetto francese. Il Guingamp proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Sochaux e in classifica è quindicesimo con 9 punti. Sei lunghezze in meno per il Le Mans, penultimo, che nel turno precedente ha perso in casa dall’Ajaccio.

Juventus U23- Monza 2 (ore 21)

Incontro valevole per la settima giornata del Girone A della Serie C. la Juventu U23 proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’AlbinoLeffe e in classifica è quattordicesima con 6 punti. Nove lunghezze in più per il Monza, capolista e reduce dalla sconfitta interna contro il Siena.

