Il posticipo di questa sera domina la scena, il lunch match c’è Napoli – Brescia. Si gioca anche in B e C e nei principali campionati d’Europa

Domenica 29 settembre ricca di partite. Il quadro si è aperto nella notte con la Superliga argentina e il pareggio per 1-1 tra Boca Juniors e Neweslls Old Boys. Nella Serie A brasiliana invece finisce senza reti tra Flamengo e San Paolo. In Bolivia 4-1 del Nacional Potosi sui Destroyers mentre in Cile poker dell’U. Espagnola su Deportes Iquiqes. Nel campionato colombiano vince in casa il Deportivo Cali sul Patriotas mentre l’Envigado passa 3-2 sul campo del Bucaramanga, 1-1 tra Once Caldas e Ind. Medellin. In Ecuador 2-0 esterno del Barcellona SC sul Guayaquil City mentre in Canada finisce 1-1 tra York9 e Cavalry.

In Serie A si è parte con Napoli – Brescia, lunch match della sesta giornata chiuso sul 2-0 per i partenopei a fine primo tempo e a seguire tanti gli incontri da seguire fino al posticipo tra Milan e Fiorentina. Tutte per le partite si potranno seguire con il supporto della nostra webcronaca. Tra questi incontri ci sarà anche Livorno – Salernitana, gara in programma dalle 21. Si gioca anche nei principali campionati europei dalla Premier alla Liga. Non mancheranno anche i campionati giovanili con i risultati del campionato Primavera e le sfide dei tre gironi della Serie C. Andiamo dunque a vedere il quadro completo della giornata con i risultati aggiornati in campo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]