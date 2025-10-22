Diretta Atalanta-Slavia Praga di Martedì 22 ottobre 2025: i nerazzurri falliscono le numerose occasioni create mantenendo per laghi tratti il dominio del gioco

BERGAMO – Finisce a reti bianche la sfida tra Atalanta e Slavia Praga nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. I nerazzurri di Juric dominano per lunghi tratti, ma non riescono a concretizzare le numerose occasioni create. Il portiere ceco Markovic è decisivo in almeno tre interventi, mentre Krstovic e Lookman sprecano troppo. Con questo pareggio, la Dea sale a quota 4 punti, ma la qualificazione resta in bilico.

Indice:

Cronaca della partita

Partenza shock: dopo 40 secondi Chory sfiora il vantaggio per lo Slavia con una girata che lambisce il palo. L’Atalanta reagisce subito con Lookman e Zappacosta, ma entrambi vengono murati. Al 13’, Kossounou si presenta solo davanti a Markovic, che compie un doppio miracolo. Krstovic spreca due occasioni clamorose, una da due passi e una calciando alto dal dischetto.

Nella ripresa, Carnesecchi salva su punizione di Provod, poi Kusej sfiora il gol con un destro a lato. Juric inserisce Scamacca e Sulemana, e proprio quest’ultimo spreca un’occasione d’oro al 22’, fallendo il controllo in area. Nel finale, Scamacca ci prova di testa, ma la difesa ceca regge. Ammoniti Bernasconi, De Roon e Zalewski per l’Atalanta, Boril e Prekop per lo Slavia.

Tabellino

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O., Hien I., Djimsiti B., Zappacosta D. (dal 29′ st Bellanova R.), De Roon M., Ederson, Bernasconi L. (dal 1′ st Zalewski N.), De Ketelaere C. (dal 45’+1 st Samardzic L.), Krstovic N. (dal 17′ st Scamacca G.), Lookman A. (dal 17′ st Sulemana K.). A disposizione: Ahanor H., Bellanova R., Brescianini M., Maldini D., Musah Y., Pasalic M., Rossi F., Samardzic L., Scamacca G., Sportiello M., Sulemana K., Zalewski N. Allenatore: Juric I..

SLAVIA PRAGA: Markovic J., Boril J., Vlcek T. (dal 43′ st Sanyang Y.), Zima D., Mbodji Y. (dal 16′ st Sadilek M.), Moses D. (dal 23′ st Chaloupek S.), Zafeiris C., Dorley O., Kusej V. (dal 43′ st Prekop E.), Chory T., Provod L.. A disposizione: Chaloupek S., Cham M., Chytil M., Hashioka D., Jelinek T., Kovar M., Prekop E., Rezek A., Sadilek M., Sanyang Y., Sloncik S., Stanek J. Allenatore: Trpisovsky J..

Reti: –

Ammonizioni: al 35′ pt Bernasconi L. (Atalanta), al 6′ st De Roon M. (Atalanta), al 45’+4 st Zalewski N. (Atalanta) al 42′ st Boril J. (Slavia Praga), al 45’+4 st Prekop E. (Slavia Praga).

Lista UEFA Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Rossi;

Difensori: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Kossounou, Djimsiti, Hien, Scalvini, Zalewski, Zappacosta, Kolasinac

Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Musah, Pasalic, Samardzic;

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Lookman, Scalvini, Scamacca

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà De Burgos, arbitro spagnolo di grande esperienza internazionale. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti De Francisco e Moreno, anch’essi provenienti dalla Spagna. Il ruolo di quarto ufficiale sarà affidato a Munuera, mentre al VAR opererà Soto Grado, con Del Cerro Grande come assistente VAR.

Presentazione del match

Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo, dove questa sera alle 21:00 l’Atalanta ospita lo Slavia Praga nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida che può già indirizzare il cammino europeo delle due squadre, entrambe alla ricerca di continuità.

La Dea, reduce dalla vittoria interna contro il Club Brugge (2-1), ha reagito con carattere al ko dell’esordio contro il Paris Saint-Germain, conquistando i primi tre punti dell’era Juric in Europa. In classifica, i nerazzurri occupano la 21ª posizione, ma il gruppo resta apertissimo. Il tecnico croato ha ritrovato Ademola Lookman dal primo minuto nel recente 0-0 contro la Lazio in campionato, e potrebbe rilanciarlo anche stasera dal primo minuto.

Dall’altra parte, lo Slavia Praga arriva a Bergamo con un solo punto in classifica, frutto del pareggio all’esordio contro il Bodo/Glimt (2-2). Nell’ultimo turno, i cechi hanno incassato un pesante 0-3 a San Siro contro l’Inter, e cercano riscatto in una trasferta che si preannuncia complicata. Lo Slavia, dopo la sconfitta a Milano, ha rallentato anche in campionato con due pareggi consecutivi contro Sparta Praga e Zlin, che hanno messo in discussione la leadership in patria. A Bergamo, servirà una prova di carattere per restare agganciati al treno europeo.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Juric dovrebbe confermare il suo 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Carnesecchi, protetto dal terzetto difensivo composto da Djimsiti, Hien e Ahanor. Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Zalewski, mentre in mezzo agiranno Ederson e de Roon, con Pasalic a supporto della coppia d’attacco formata da Scamacca e Lookman, quest’ultimo confermato dopo la buona prova contro la Lazio.

COME ARRIVA LO SLAVIA PRAGA – Trpisovsky dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 compatto e reattivo. In porta ci sarà Markovic, con Chaloupek, Vicek e Zima a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Hashioka e Sadilek presidieranno le fasce, mentre Dorley e Zafeiris agiranno in zona centrale. Sulla trequarti, fiducia a Kusej e Provod, chiamati a supportare l’unica punta Chory.

Probabili formazioni di Atalanta-Slavia Praga

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic; Scamacca, Lookman. Allenatore: Juric.

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Markovic; Chaloupek, Vicek, Zima; Hashioka, Dorley, Zafeiris, Sadilek; Kusej, Provod; Chory. Allenatore: Trpisovsky.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport (252). e in streaming su SkyGo e NOW. Inoltre, come sempre, su Calciomagazine.net, troverete tutti gli approfondimenti pre gara, le formazioni ufficiali, la diretta testuale e il post gara.