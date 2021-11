Atletico Madrid – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Atletico Madrid – Milan del 24 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento. Dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo B di Champions League

MADRID – Mercoledì 24 novembre, alle 21, all'”Estadio Wanda Metropolitano”, per la quinta giornata di Champions League, nel girone B si affronteranno Atletico Madrid – Milan. I Colchoneros occupano il terzo posto nel raggruppamento con 4 punti, frutto di una vittoria (quella all’andata per 2-1 contro il Milan), un pareggio col Porto e due sconfitte. In campionato vengono, invece, dalla vittoria casalinga di misura contro l’Osasuna e sono quarti con 26 punti dopo 14 partite, alle spalle di Real Madrid (+4), Real Sociedad (+3) e Siviglia (+2). La squadra di Pioli è in cerca della sua prima affermazione nel torneo, visto che finora ha ottenuto tre sconfitte consecutive, seguite poi dal pareggio interno ottenuto lo scorso 3 novembre contro il Porto. In campionato i rossoneri sono incappati a Firenze nella prima sconfitta stagionale ma, avendo perso anche il Napoli a San Siro, hanno conservato il primo posto, a pari merito con i partenopei, a quota 32 punti dopo tredici turni con un percorso di 10 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Sono 3 i precedenti tra le due compagini con altrettante vittorie degli spagnoli. A dirigere il match sarà lo sloveno Slavko Vinčić , coadiuvato dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič. Quarto uomo sarà un altro serbo: Nejc Kajtazovic. Al Var ci sarà Pol van Boekel, assistente Avar sarà Jochem Kamphuis: entrambi olandesi.

La cronaca con commento in diretta

Mercoledì 24 novembre alle 20.00 le formazioni ufficiali, dalle 21.00 la cronaca con commento in tempo reale.

Le possibili combinazioni

QUI ATLETICO MADRID – Per qualificarsi, il Milan dovrà vincere con almeno due gol di scarto contro l’Atletico Madrid e poi dovrà battere anche il Liverpool a San Siro nell’ultima sfida della fase a gironi. A patto, però, che i Reds battano Porto e che lusitani e l’Atletico Madrid pareggino all’ultima giornata oppure a patto che Liverpool e Porto pareggino e all’ultima giornata gli spagnoli battano i portoghesi. In entrambe le ipotesi i rossoneri passerebbero il turno in quanto hanno una miglior differenza reti rispetto all’Atletico Madrid.

La presentazione del match

Diego Simeone dovrà fare a meno di Joao Felix e Trippier e dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 3-4-2-1 con Oblak tra i pali e difesa formata da Savic, Hermoso e Gimenez. In mezzo al campo Koke e De Paul; sulle corsie esterne Vrsaljko e Carrasco. Sulla trequarti Griezmann, al quale è stata ridotta la squalifica, e Correa a supporto dell’unica punta Suarez.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe recuperare Tomori, che aveva saltato la sfida della Fiorentina per un problema al’anca. Consueto modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e retroguardia composta al centro da Kjaer e Romagnoli e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana Kessie e Tonali. Unica punta Ibrahimovic, supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Krunic.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Milan

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Giménez; Vrsaljko, Koke, De Paul, Carrasco; Griezmann, Correa; Suarez. Allenatore: Simeone

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Atletico Madrid – Milan, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Amazon Prime Video, la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior gara in programma nel mercoledì di Champions League, e potrà essere seguita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick.