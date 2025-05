CERIGNOLA – Domenica 25 maggio 2025, lo Stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola ospiterà Audace Cerignola-Pescara, semifinale di andata dei playoff di Serie C 2024-2025. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.

La gara di ritorno si disputerà mercoledì 28 maggio allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara. In caso di parità al termine dei 180 minuti si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore. L’Audace Cerignola ha raggiunto la semifinale dopo aver eliminato l’Atalanta Under 23 (0-0 all’andata e 2-2 nella gara di ritorno). Il Pescara, invece, ha superato la Vis Pesaro con un risultato complessivo di 6-2. Gli abruzzesi avevano già superato la Pianese ed eliminato il Catania (0-1 al “Massimino” e 2-2 all'”Adriatico”). Le due compagini si sono affrontate solo una volta nella loro storia recente, durante la stagione 2022-23 di Serie C. In quel campionato, il bilancio fu perfettamente equilibrato: una vittoria per parte.

RISULTATO FINALE: AUDACE CERIGNOLA-PESCARA 1-4

SECONDO TEMPO

49' è finita! Il Pescara dopo aver sofferto cambia marcia e anche grazie all'uomo in più cala il poker per questo match d'andata. 4-1 il finale al Monterisi, il 28 maggio il match di ritorno

48' tentativo dalla distanza di Merola con Greco fuori dai pali ma palla un paio di metri a lato

44' assegnati 4 minuti di recupero

42' Tonin! Doppietta anche per lui e il Pescara cala il poker! In campo aperto il giocatore attacca centralmente e dopo aver aggirato due difensori con la punta del sinistro anticipa il tentativo di Greco

41' Cuppone! Accorcia il Cerignola! Apertura in area per Achik che cross basso dal fondo per il compagno con conclusione da due passi sotto la travers. VAR in corso

37' Tonin! Il Pescara si porta sul 3-0! Scambio con Merola per De Marco che non arriva da due passi ma dietro di lui c'è il compagno che bagna subito l'ingresso con un gol

35' in campo De Marco per Dagasso mentre per Meazzi c'è ... e Tonin per Ferraris

35' primo angolo per il Pescara, non ci arriva Lancini ma resta in possesso palla

32' attenzione rosso per Capomaggio! Contatto con Merola durante una ripartenza a centrocampo e secondo giallo per lui. Cerignola in 10!

28' dentro Volpe per per Romano

27' Meazzi!!! Ancora lui per il raddoppio del Pescara! Micidiale il suo inserimento come 6 minuti prima! Sulla conclusione in area di Merola murata arriva il numero sette con cattiveria a calciare rasoterra da due passi!

24' subito un angolo conquistato dal giocatore ma segnalato un fuorigioco di rientro a favore del Pescara

23' in campo l'ex Cuppone per Russo

21' Meazzi!!! Pescara in vantaggio!!! Colpo di testa di Letizia che innesca Merola, conclusione in area respinta dal Greco e tap in vincente di testa in tuffo! Check del VAR in corso e gol buono!

20' cross basso di Merola per l'inserimento verso il primo palo di Valzania in leggero ritardo

17' Tascone per Bianchini nel Cerignola

17' fuorigioco di rientro per Achik

14' giallo per simulazione in area a Capomaggio, diffidato salterà il match di ritorno

12' esce Bentivegna per Valzania

11' incredibile palla gol per Achik! Lancio in verticale per il marocchino che in area supera Plizzari in uscita e colpisce il palo esterno a porta vuota da posizione leggermente defilata!

10' Sainz-Mata dal dischetto parato! Conclusione all'angolino sinistro, vola Plizzari a deviare in angolo! Nulla di fatto sul corner

7' rigore per il Cerignola! Su conclusione in area di Achik tocco con il braccio di un difensore del Pescara e VAR in corso, confermata la decisione!

6' la risposta di Achik in area dopo un guizzo ma il rasoterra viene respinto da Plizzari quindi la difesa chiude

4' spunto per Merola che in area calcia sul portiere!

2' ottima chiusura di Russo in area su Merola innescato da Bentivegna

1' spunto di Bentivegna sulla trequarti ma non si intende nello scambio con Merola

il Pescara ha mosso il primo pallone della ripresa

Audace Cerignola e Pescara tornano in campo per il secondo tempo, c'è Achik per D'Andrea nel Cerignola

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo di Audace Cerignola-Pescara sullo 0-0 di partenza. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

47' fischiato fallo in attacco su Letizia

47' guizzo in area di Merola che supera Martinelli in dribbling ma in area a tu per tu con il portiere non riesce a mettere forza anche per l'intervento di Gonnelli, blocca Greco

45' assegnati due minuti di recupero

45' nuovo angolo per i pugliesi che provano a chiudere in avanti, fischiato fallo in attacco a Coccia su Ferraris. Intervento duro

43' conclusione di Sainz-Mata dal vertice destro dell'area di mette i pugni Plizzari quindi D'Andrea fallisce un gol da due passi ma fermato in fuorigioco

41' gol annullato a Coccia per fuorigioco! Su cross basso dalla destra di Bianchini, tocco da due passi del compagno ma davanti la linea difensiva. VAR in corso, confermata la decisione arbitrale

37' sale bene la difesa del Pescara, offside per Coccia. Dall'altra parte segnalato fuorigioco di rientro per Ferraris

34' nuova posizione irregolare per il Cerignola con Salvemini

33' tentativo di Sainz-Mata con il mancino quasi dal limite dell'area in posizione centrale ma non inquadra lo specchio della porta

29' fischiato fallo in attacco per Salvemini che dopo uno scambio si era trovato a calciare in area ma centrale per Plizzari

25' rasoterra di D'Andrea, centrale dal limite bloccata da Pllizzari

24' primo giallo del match, intervento in ritardo di Merola

24' quarto offside per l'Audace, questa volta pizzicato Coccia

22' tentativo da fuoriarea di Coccia, c'è la potenza ma non la precisione

19' pressione del Cerignola, Pescara costretto a rifugiarsi in fallo laterale

17' primo angolo per il Cerignola, colpo di testa di Sainz-Mata alto

15' gol annullato a Salvamini, sul lancio in verticale controllo del giocatore in area e conclusione precisa all'angolino destro ma c'è una partenza irregolare. VAR in corso per confermare. Confermata la decisione arbitrale, si resta sullo 0-0

14' fallo in attacco di Squizzato, contatto falloso su Martinelli. Lo stesso giocatore lancia lungo ma D'Andrea fermato nuovamente in fuorigioco

9' si alza la bandierina, offside per D'Andrea, sale bene la linea difensiva

6' tegola per Baldini, Pellacani non ce la fa e chiede il cambio. Dentro Letizia adattato come interno per il capitano di oggi dei biancazzurri

5' gioco fermo, problemi al ginocchio sinistro per Pallacani e staff medico in campo

4' contropiede Cerignola con Salvemini a pennellare in area ma Plizzari è bravo in uscita a intervenire

3' fallo in attacco di D'Andrea su Pellacani che finisce a terra nella propria area di rigore

2' primo tentativo di Meazzi sulla destra chiuso quindi su lungo lancio in verticale uscita di Plizzari fuori area con i piedi in anticipo

è il Cerignola in maglia gialloblu a battere il calcio d'avvio, Pescara in maglia rossa

si osserva un minuto di silenzio per la scomparsa del pugile Nino Benvenuti

squadre in campo, tutto pronto all'inizio della partita!

3-5-2 per il Cerignola che gioca avanti con Salvemini-D'Andrea mentre il Pescara risponde con il tridente formato da Merola e Bentivegna con Ferraris. Torna titolare Sainz-Maza tra i pugliesi. Senza Brosco il Delfino per un lieve stiramento alla coscia, a suo posto Lancini

Un cordiale saluto a tutti i lettori di Calciomagazine e agli amici di Puglianews24.eu e Abruzzonews, benvenuti alla diretta di Audace Cerignola-Pescara. Siamo arriva alla gara d'andata semifinale dei playoff di Serie C. Dalle ore 20 seguiremo la sfida ricordando che allo stesso orario c'è la gara Vicenza-Ternana.

TABELLINO

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Romano (dal 28' st Volpe), Gonnelli, Martinelli; Coccia, Sainz-Maza, Capomaggio, Bianchini (dal 17' st Tascone), Russo (dal 23' st Cuppone); D'Andrea (dal 1' st Achik), Salvemini. A disposizione: Fares, Saracco, Tascone, Ligi, Achik, Velasquez, McJannet, Cuppone, Carrozza, Ianzano, Volpe Allenatore: Giuseppe Raffaele.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani (dal 7' pt Letizia), Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso (dal 35' st De Marco); Merola, Ferraris (dal 35' st Tonin), Bentivegna (dal 12' st Valzania). A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Alberti, Cangiano, Brosco, Valzania, Tonin, Crialese, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni. Allenatore: Silvio Baldini

Reti: al 21' st Meazzi, al 27' st Meazzi, al 37' st Tonin, al 41' st Cuppone, al 42' st Tonin

Ammonizioni: Merola, Capomaggio

Espulsioni: al 32' st Capomaggio per doppia ammonizione

Recupero: 2' pt, 4' st