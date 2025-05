PESCARA – Mercoledì 21 maggio 2025, alle ore 20, allo Stadio “Adriatico-Cornacchia” di Pescara, Pescara e Vis Pesaro si sfideranno nella gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C 2024-2025.

La partita di andata si é chiusa sul risultato di 2-4 in favore del Delfino che quindi, non passerà il turno soltanto se perderà con più di tre gol di scarto. Anche in caso di parità dopo i 180 minuti, a qualificarsi sarebbe, infatti, il Pescara in virtù del miglior piazzamento nella regular season. I marchigiani hanno già eliminato Pontedera, Arezzo e Rimini. Gli abruzzesi hanno superato la Pianese e nel turno preliminare dei playoff hanno avuto la meglio sul Catania (0-1 al “Massimino” e 2-2 all'”Adriatico”). I due incroci nella regular season sono finiti 1-0 per la Vis Pesaro all’andata e 2-2 al ritorno.

RISULTATO FINALE: PESCARA-VIS PESARO 2-0 [AGG. 6-2]

SECONDO TEMPO

48' triplice fischio e il Pescara fa festa! 2-0 alla Vis Pesaro, successo anche nel match di ritorno e ora testa alla semifinale. Una rete per tempo oggi di Tonin nel primo, di Ferraris nel secondo. Per questa partita è tutto, vi aspettiamo per la prossima sfida dei biancazzurri sempre su Calciomagazine

48' ci prova Valzania da fuoriarea con il destro alza la mira

44' assegnati 3 minuti di recupero

43' problemi per Meazzi, un pò di crampi per lui non ha avuto bisogno dell'intervento dello staff medico

42' ci prova dal limite Lancini ma calcia in curva

39' Ferraris! Raddoppio del Pescara che mette in ghiaccio la qualificazione. Prima conclusione di Merola sul palo, tap in del compagno da due passi sul primo palo

38' in campo Di Renzo e Mariani (2008) per Cannavò

37' conclusione velenosa dalla destra di Peixoto, Plizzari alza sopra la traversa

35' scambio tra Merola e Cangiano, conclusione dal vertice sinistro dell'area alta

30' Paganin vede libero in area Nicastro che dopo un controllo con il petto conclude in diagonale a lato, grande rischio concesso dalla difesa

29' in campo Valzania per Dagasso

26' contropiede Pescara concluso da Merola al limite dell'area ma il suo mancino basso termina di poco a lato. Qualche istante più tardi palla recuperata dalla difesa e Merola non riesce a battera a rete su deviazione di Vukotic!

25' duro intervento su Ferraris, c'è un giallo

22' in campo Peixoto per Bove e Orellana per Di Paola

21' gol annullato per fuorigioco a Tavernaro, il giocatore era entrato in area e dopo la prima respinta a terra di Plizzari lo aveva superato con un pallonetto ma tutto inutile

18' in campo Crialese per Moruzzi

17' retropassaggio di testa di Letizia, tuffo di Plizzari per evitare l'autorete

11' steso al limite dell'area Meazzi da Di Paola, punizione e giallo per il giocatore della Vis Pesaro che come nel caso di Nicastro era diffidato. Batte la punizione Merola un pò centrale, in due tempi blocca Vukotic

10' il gioco riprende con la Vis che prova a costruire gioco

8' ripartenza veloce del Pescara partita da Moruzzi quindi Merola su Letizia e cross rimpallato sul fondo, cross sul primo palo dove Bove e Pellacani fanno testa a testa. In campo gli staff medici

4' giocata di Dagasso che serve in area Merola ma spalle alla porta non trova lo spazio per calciare

1' dopo appena 20 secondi Nicastro si divora un gol praticamente fatto calciando da due passi sopra la traversa su bel cross dalla destra di Paganin!

è il Delfino a muovere il primo pallone del secondo tempo

in casa Pescara due cambi nell'intervallo con Cangiano per Tonin mentre per Ferraris subentra a Bentivegna

PRIMO TEMPO

51' si chiude qui il primo all'Adriatico, Pescara in vantaggio per 1-0 sulla Vis Pesaro grazie a una rete di Tonin al minuto 44. Al momento i biancazzurri hanno 3 reti di vantaggio considerando anche il match d'andata. Piccola pausa e vi aspettiamo per il secondo tempo

49' pareggio della Vis Pesaro con Nicastro! Azione convulza in area con l'attaccante che dopo un rimpallo si trova la palla a tu per tu con Plizzari freddato da due passi. Verifica VAR in corso, l'arbitro va a rivedere l'azione e ammonisce Nicastro per proteste. Attenzione viene annullato il pareggio! Visto un tocco con la mano di Bove durante l'azione. Si resta sull'1-0

45' assegnati 3 minuti di recupero

44' Tonin! Pescara in vantaggio!! Verticalizzazione di Dagasso per il compagno che vince il contrasto con Coppola e conclusione in area sotto le gambe di Vukotic

41' spunto di Cannavò che di forza vince due contrasti, in area a tu per tu con Plizzari lo impegna ma tutto fermo per fallo in attacco

40' spizzata di Nicastro per Cannavò nuovamente in offside, questa volta più netta la posizione irregolare

37' verticalizzazione per Cannavò, si alza la bandierina per una posizione millimetrica di fuorigioco

35' ci prova con il mancino in area Merola ma trova il piede di Bove, ci sarà angolo

33' conclusione in area da posizione defilata per Zoia, centrale, respinge di pugni Plizzari

32' intervento di Lancini a centrocampo, punizione per gli ospiti

31' chiusura regolare a sandwich su Merola in area, si prosegue tra le proteste dell'attaccante

30' conclusione da dimenticare per Ceccacci dai 25 metri e rasoterra di almeno 2 metri a lato alla destra di Plizzari

27' occasione gol per Bentivegna, conclusione con il destro radente in area respinta in tuffo da Vukotic! Quindi Pucciarelli perfeziona il disimpegno

25' richiamo verbale per Zoia reo di aver fermato una ripartenza di Dagasso

22' guizzo di Tonin in area, da posizione defilata ha poco spazio per calciare e traiettoria sull'esterno della rete

21' traversone teso di Bentivegna verso il secondo palo dove Merola finisce a terra dopo un contrasto con Tavernaro, si gioca

19' attenzione, infortunio muscolare per Brosco portato dallo staff medico a bordo campo. C'è il cambio con Lancini che lo sostituisce

17' palla in verticale di Nicastro per Cannavò che prende in velocità Brosco ma in area conclude largo

17' lancio per Di Paolo, Plizzari fuori area lo anticipa di testa

16' percussione di Tonin che in area scarica su Bentivegna, stop a seguire e conclusione rimpallata dalla difesa ma ultimo tocco dell'attaccante per la rimessa dal fondo di Vukotic

14' pressing falloso di Letizia su Paganini ai 30 metri, punizione per gli ospiti. Sugli sviluppi dalla punizione in area allontana la minaccia Tonin

10' fallo in attacco di Tonin su Coppola che gli aveva sbarrato la strada

9' Okoro non ce la fa, alza il braccio verso la panchina. Stellone inserisce Tavernaro per Okoro

8' il Pescara riprende il gioco con una punizione dai 30 metri, palla scondellata in area quindi Bentivegna alza un campanile preda di Vukovic

7' prova a stringere i denti Okoro che vuole valutare se ce la fa, intanto un contatto con Meazzi che finisce a terra in area e viene sottoposto al controllo VAR

6' tegola per Stellone costretto a giocarsi subito un cambio

4' otitmo recupero difensivo di Brosco su Okoro che cadendo si fa un pò male al piede. Staff medico in campo, il giocatore zoppicando su un piede lascia il campo

2' tunnel di Pellacani su Bove costretto a stenderlo, sugli sviluppi della punizione percussione di Meazzi quindi palla a Dagasso sulla traiettoria di Merola termina sul fondo

1' segnalata posizione di fuorigioco a Meazzi su palla recuperata alta e sviluppo di gioco subito in verticale

Si parte con il calcio d'avvio battuto dalla Vis Pesaro in una maglia a sfondo scuro, Pescara nella tradizionale biancazzurra

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match

Baldini cambia due terzi dell'attacco, tornano Bucciarelli e Paganini tra i marchigiani

Cari lettori di Calciomagazine un saluto e benvenuti alla diretta di Pescara-Vis Pesaro. Dalle ore 20 seguiremo assieme la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale playoff. Si riparte dal 4-2 per i biancazzurri maturato dal match d'andata.

TABELLINO

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Letizia, Brosco (dal 19' pt Lancini), Pellacani, Moruzzi (dal 18' st Crialese); Dagasso (dal 29' st Valzania), Kraja, Meazzi; Merola, Bentivegna (dal 1' st Ferraris), Tonin (dal 1' st Cangiano). A disposizione: Saio, Profeta, Lancini, Pierozzi, Crialese, Staver, Squizzato, Valzania, De Marco, Saccomanni, Lonardi, Cangiano, Ferraris, Alberti. Allenatore: Baldini.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci (dal 39' st Di Renzo), Coppola, Bove (dal 22' st Peixoto); Zoia, Paganini, Pucciarelli, Cannavò (dal 39' st Mariani M.9; Di Paola (dal 22' st Orellana); Okoro (dal 9' st Tavernaro), Nicastro. A disposizione: Pozzi, Mariani M., Tonucci, Neri, Mariani E., Raychev, Orellana, Rizzo, Tombesi, Tavernaro, Di Renzo. Allenatore: Stellone.

Reti: al 44' pt Tonin, al 39' st Ferraris

Ammonizioni: Lancini, Nicastro, Di Paola, Tavernaro

Recupero: 3' pt, 3' st