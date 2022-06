Australia – Peru 0-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Australia – Perù del 13 giugno 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar

AL RAYYAN – Lunedì 13 giugno 2022, alle ore 20, all’Ahmad bin Ali Stadium, in Qatar, l’Australia affronterà il Perù per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. Gara a eliminazione diretta, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Chi vince verrà inserita nel Gruppo D, con Francia, Danimarca e Tunisia. L’Australia si é piazzata terza nel Gruppo B delle qualificazioni asiatiche a quota 15 punti, con un cammino di quattro partite vinte, tre pareggiate e tre perse con quindici reti realizzate e nove incassate. Agli spareggi ha battuto 2-1 gli Emirati Arabi. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di due vittorie, un pareggio e due sconfitte con sei gol fatti e sette presi. Il Perù é arrivato quinto nel Girone delle qualificazioni sudamericane con 24 punti, frutto di sette vittorie, tre pareggi e otto sconfitte con diciannove gol fatti e ventidue subiti. Nelle ultime cinque sfide ha vinto tre volte, pareggiato una e perso uno siglando cinque reti e incassandone due; il 5 giugno ha affrontato in amichevole la Nuova Zelanda vincendo 1-0. Non ci sono precedenti tra le due rappresentative.

Cronaca con tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: AUSTRALIA - PERU' 0-0 PRIMO TEMPO 39' Cross messo dentro da Boyle per Irvine che di testa non riesce a staccare bene il pallone verso la porta. 36' Qualche perdita di tempo di troppo per Gallese che su invito dell'arbitro poi lancia lungo il pallone. 34' Non riesce a rendersi pericolosa l'Australia, altro errore in fase di impostazione da parte di Duke. 31' Boyle punta la difesa avversaria ma non riesce a passare e il Perù libera l'area. 28' Partita spezzetta e sin qui anche bloccata. 25' Carrillò cerca dal fondo Cueva ma il suo pallone è irraggiungibile. 20' Trauco penetra sulla fascia destra e poi calcia di molto a lato. 16' Cross di Boyle a cercare Leckie ma la difesa del Perù allontana il pallone. 12' Ammonito Atkinson per una trattenuta su Cueva. 10' Perù che adesso tiene maggiormente il pallino del gioco alla ricerca di spazi nella difesa australiana. 8' Prova ad andar via con una serpentina Cueva ma viene chiuso dalla retroguardia avversaria. 5' Cross dal fondo di Carrillò per Lapadula che di testa la spizza ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta. 3' Duke raccoglie un lancio lungo e tenta una conclusione in porta che finisce alta sopra la traversa. 1' Si parte. Inizia adesso la gara. Squadre in campo, tra poco il fischio d'inizio. Tra pochi minuti allo stadio Ahmed bin Ali di All Rayyan andrà in scena la sfida che vale l'accesso al Mondiale in Qatar 2022 tra Australia e Perù. TABELLINO IN DIRETTA AUSTRALIA: Ryan; Behich, Atkinson, Wright, Rowles; Leckie, Hrustic, Mooy, Irvine, Boyle; Duke. A disposizione. Redmayne, Vukovic, Degenek, Sainsbury, Karacic, Genreau, Goodwin, McGree, Mabil, D'Agostino, Tilio, MacLaren. CT: Arnold. PERU': Gallese; Advincula, Zambrano, Callens, Trauco; Peña, Renato Tapia, Gonzales; Cueva, Lapadula, Carrillò. A disposizione. Carvallo, Campos, Corzo, Araujo, Abram, Lopez, Calcaterra, Cartagena, Flores, Quino, Ormeño, Valera. CT: Gareca. Reti: Ammonizioni: Atkinson Recupero:

Le dichiarazioni di Gareca alla vigilia

Alla vigilia del match il CT peruviano Ricardo Gareca ha dichiarato che Australia e Perù hanno le stesse possibilità di qualificarsi. Per la sua squadra é il momento che voleva vivere e cercava e vuole vincere per il popolo, già solo per quei ventimila-trentamila peruviani che l’hanno sostenuta in Russia quattro anni fa. Aver già potuto gareggiare in uno è un privilegio che pochi hanno conosciuto e ora tenterà di ripetersi.

La presentazione del match

QUI AUSTRALIA – Arnold dovrebbe rispondere col modulo 4-4-2 con Ryan tra i pali e difesa composta al centro da e ai lati da Degenek e Sainsbury e con King e Grant sulle fasce. In mezzo al campo Metcalfe e Stensness; sulle corsie esterne Mabil e Boyle. Davanti Hrustic e Duke.

QUI PERU’ – Per il Perù probabile modulo 4-1-4-1 con Gallese tra i pali e retroguardia composta al centro da Lopez e Aquino e sulle fasce da Corzo e Zambrano. Davanti alla difesa Callens. Unica punta Cueva, supportata da Carrillo, Peña, Lapadula, Yotún

Le probabili formazioni di Australia – Perù

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; King, Degenek, Sainsbury, Grant; Mabil, Metcalfe, Stensness, Boyle; Hrustic, Duke. Allenatore: Graham Arnold.

PERU (4-1-4-1): Gallese, Corzo, López, Aquino, Zambrano, Callens, Carrillo, Peña, Lapadula, Yotún, Cueva

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su 10 Football, on demand su 10 play, e Paramount+.