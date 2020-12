Serie C, Avellino – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Avellino – Monopoli di Mercoledì 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l’undicesima giornata dl Girone C di Serie C

AVELLINO – Mercoledì 16 dicembre 2020 si disputerà Avellino – Monopoli, incontro valevole per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C . Il fischio di inizio della gara é in programma per le ore 15:00 Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo che nell’ultimo recedente, il 15 dicembre 2019, l’Avellino si era imposto per 0-2. Negli ultimi cinque incontri l’Avellino ha conseguito 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 7. Il Monopoli invece ha ottenuto 1 vittoria 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 9. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Avellino – Monopoli e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Ricordiamo che nella classifica del Girone C di Serie C é in testa la Ternana con 39 punti, seguita da Bari con 30 e dal Teramo a quota 26. Avellino e Bisceglie hanno, rispettivamente, 21 e 13 punti.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Le probabili formazioni di Avellino – Monopoli

Probabile modulo 3-4-3 per l’Avellino con Pane in porta e retroguardia composta da Dossena, Miceli e Rocchi. In mezzo al campo D’Angelo e De Francesco; sulle corsie Ciancio e Tito. Tridente offensivo composta da Fella, Santaniello e Maniero. Il Monopoli potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Menegatti tra i pali e retroguardia composta da Mercadante, Giorno, Arena. In cabina di regia Zambataro con Piccinni e Marilungo mezz’ali; sulle corsie Nicoletti e Samele. Coppia d’attacco formata da Vassallo e Guiebre.

AVELLINO (3-4-3): Pane; Dossena, Miceli, Rocchi; Ciancio, D’Angelo, De Francesco, Tito; Fella, Santaniello, Maniero. Allenatore: Braglia.

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti, Mercadante, Giorno, Arena, Nicoletti, Piccinni, Zambataro, Marilungo, Samele, Vassallo, Guiebre. Allenatore: Scienza.

Dove vederla in TV e in streaming

Saranno ELEVEN SPORTS e SKY SPORT a trasmettere in diretta la sfida Avellino – Monopoli, valida per l’undicesima giornata del Girone C di Serie C. Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.