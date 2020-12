Serie C, Pro Vercelli – Livorno 0-0: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Pro Vercelli – Livorno di Mercoledì 16 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 14° giornata del Girone A di Serie C

VERCELLI – Oggi pomeriggio, Mercoledì 16 dicembre 2020, alle ore 15:00, verrà disputato Pro Vercelli – Livorno, incontro valevole per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 26 marzo 2016 quando la Pro Vercelli si impose per 0-1. La Pro Vercelli gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.80; ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 9 gol e subendone 7. Il Livorno é reduce da 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime cinque; ha realizzato 4 reti e ne ha subito 4. Calciomagazine.net offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Pro Vercelli – Livorno anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Ricordiamo che nel Girone A di Serie C al primo posto c’é il Renate con 32 punti, seguito dal Como con 28; al terzo posto proprio la Pro Vercelli a quota 27. Il Livorno ha 14 punti.

RISULTATO IN DIRETTA: PRO VERCELLI-LIVORNO 0-0 1' Al via il match tra Pro Vercelli e Livorno!



Cari amici di Calciomagazine benvenuti alla diretta di Pro Vercelli - Livorno

PRO VERCELLI: Blaze A., Borello G., Carosso A., Clemente G., Emmanuello S., Hristov P., Masi A., Nielsen M., Padovan S., Saro G. (P), Zerbin A.. A disposizione: Auriletto S., Comi G., Della Morte M., De Marino D., Erradi B., Graziano G., Iezzi R., Petris J., Rolando M., Romairone A., Secondo R., Tintori N. (P)



LIVORNO: Agazzi D., Braken S., Bussaglia A., Deverlan M., Di Gennaro M., Haoudi H., Marsura D., Murilo, Parisi T., Porcino A., Stancampiano G. (P). A disposizione: Fremura A., Gemignani A., Maiorino P., Marie-Sainte A., Matysiak M. (P), Mazzeo F., Morelli G., Pecchia L., Piccoli G.







Le probabili formazioni di Pro Vercelli – Livorno

Perrelli dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-3 con Saro in porta. Il pacchetto difensivo, con una linea a tre, sarà formato da Masi in mezzo con Hristov e De Marino ai lati. A centrocampo Graziano e Nielsen si muoveranno sulla linea mediana con Clemente e Blaze sulle fasce. Davanti, infine, spazio al trio composto da Rolando, Padovan e Borello. Probabile modulo 4-3-3 per il Livorno con Romboli in porta e difesa compota dalla coppia centrale Di Gennaro-Gonnelli e da Morelli e Fremura ai lati. A centrocampo Haoudi, Agazzi e Porcino. Tridente offensivo composto da Pallecchi, Mazzeo e Murilo.

PRO VERCELLI (3-4-3): Saro; Hristov, Masi, De Marino; Clemente, Graziano, Nielsen, Blaze; Rolando, Padovan, Borello. Allenatore: Perrelli.

LIVORNO (4-3-3): Romboli; Morelli, Di Gennaro, Gonnelli, Fremura; Haoudi, Agazzi, Porcino; Pallecchi, Mazzeo, Murilo. Allenatore: Dal Canto.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pro Vercelli – Livorno , valida per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, sarà visibile in diretta tv su ELEVEN SPORTS e SKY SPORT PRIMAFILA (canale 251 satellite). Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.