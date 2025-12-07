Barletta-Heraclea 1-0: Bonnin regala i tre punti ai biancorossi

Diretta Barletta-Heraclea di Domenica 7 Dicembre 2025: decide una rete di Bonnin al 14′ del secondo tempo

BARLETTA – Il Barletta conquista una vittoria preziosa davanti al pubblico del “Cosimo Puttilli”, battendo l’Heraclea 1-0 nella 15ª giornata di Serie D. A decidere la sfida è stato il gol di Bonnin al 14’, in una partita combattuta e caratterizzata da grande intensità. Per i biancorossi tre punti fondamentali che consolidano la loro posizione in classifica, mentre l’Heraclea esce sconfitta ma con la consapevolezza di aver lottato fino alla fine.

Tabellino

BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Cancelli, Bonnin, Bizzotto, Misefari; Cerutti, Piarulli; Dicuonzo (dal 43′ st Di Cillo), Da Silva, Laringe; La Monica (dal 33′ st Fantacci). A disposizione: Figliola, Manetta, Caputo, Dibenedetto, Filannino, Rizzi, Leccese. Allenatore: Massimo Pizzulli.

HERACLEA (3-5-2): Tucci, Ingrosso, Biasiol, Croce; Mbumba, Coulibaly (dal 26′ st Silano), Mazzaroppi (dal 12′ st Haruna), Schenetti, Ben Rahem (dal 32′ st Rossi); Lagzir, Foggia. A disposizione: De Lucci, Russo, Onda, Montuori, Maspero, Conte. Allenatore: Imperio Carcione.

Reti: al 14′ st Bonnin (Barletta).

Ammonizioni: Misefari, Dicuonzo (B), Mazzaroppi, Ben Rahem, Mbumba (H).

Recupero: 4′ pt, 4′ st.

Le formazioni ufficiali di Barletta-Heraclea

BARLETTA: Fernandes, Cancelli, Bonnín, Bizzotto, Misefari, Cerutti, Piarulli, Dicuonzo, Da Silva, Laringe, La Monica. A disposizione: Figliola, Caputo, Manetta, Di Cillo, Rizzi, Filannino, Leccese, Dibenedetto, Fantacci

HERACLEA: Tucci, Ingrosso, Biasiol, Croce; Mbumba, Coulibaly, Mazzaroppi, Schenetti, Ben Rahem; Lagzir, Foggia. A disposizione: De Lucci, Russo, Onda, Montuori, Maspero, Conte.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Simone Palmieri di Avellino ,coadiuvato dagli assistenti Nicolo’ Selleri di Bologna e Gennaro Apollaro di Rimini.

La presentazione del match

Domenica 7 dicembre, alle ore 15:30, allo stadio “Cosimo Puttilli” di Barletta. andrà in scena Barletta-Heraclea, match valido per la quindicesima giornata di Campionato di Serie D 2025/2026, Girone H. Per il Barletta la possbilitá di scavalcare la stesdsa Heraclea. Il Barletta è in pratica quasi obbligato a vincere, innanzitutto perché con un successo i biancorossi scavalcherebbero in classifica la stessa Heraclea, e poi, visti i non certo semplicissimi impegni che attendono le battistrada, con una vittoria il Barletta avrebbe di nuovo l’opportunità di inserirsi in pianta stabile in quella lotta alla promozione che resta il suo obiettivo primario. Il tecnico del Barletta, Massimo Pizzulli, ha parlato alla vigilia della sfida casalinga contro l’Heraclea, sottolineando che, nonostante gli avversari abbiano due punti in più in classifica, la squadra non deve concentrarsi sui numeri ma sulla continuità del proprio gioco. ‘Ogni volta che prendiamo velocità – ha spiegato – poi ci blocchiamo. A Fasano abbiamo mostrato un ottimo atteggiamento, ma ora è arrivato il momento di dare il vero slancio’.”

Il momento per l’Heraclea è estremamente delicato: parlano i numeri, con tre sconfitte consecutive e l’incapacità di trovare la via del gol, un periodo decisamente negativo che precede la complicatissima trasferta sul campo del Barletta, squadra che ha ormai margini ridottissimi per continuare a inseguire il suo obiettivo più ambizioso; si giocherà domenica alle 15.30 al ‘Cosimo Puttilli’. Nonostante l’esordio amaro sulla panchina rossoblù, coinciso con il ko interno contro il Pompei, Imperio Carcione guarda con fiducia al futuro prossimo della sua squadra, anche alla luce delle novità di mercato: in settimana è arrivato un innesto di grande spessore come Soufiane Lagzir, esterno offensivo reduce dalle esperienze con Fasano e Vibonese, oltre al centrocampista Ganfornina, svincolato dopo l’ultima stagione in C con il Team Altamura. Ora tutta l’attenzione è rivolta al primo storico incrocio con il Barletta, una gara che pesa moltissimo nell’economia delle due stagioni, con l’Heraclea che si presenterà al ‘Puttilli’ forte di due punti di vantaggio in classifica sui biancorossi.

COME ARRIVA IL BARLETTA -Il Barletta di Pizzulli si schiera con il 4-2-3-1: Figliolia in porta; difesa con Bizotto, Laringe, Cancelli e Lattanzio. In mediana Bonnin e Da Silva; sulla trequarti Dicuonzo, Di Jeva e Piarulli a supporto di Misefari.

COME ARRIVA LA HERACLEA – L’Heraclea di Imperio Carcione si schiera con il 3-5-2: De Lucci in porta; difesa con Montuori, Biasol e Lazazzera. A centrocampo Coulibaly, Mazzaroppi, Schenetti, Ceccarini e Conte; in avanti la coppia Foggia–Sanchez.

Le probabili formazioni

BARLETTA (4-2-3-1): Figliolia, Bizotto, Laringe, Cancelli, Lattanzio, Bonnin, Da Silva, Dicuonzo, Di Jeva, Piarulli, Misefari. Allenatore: Pizzulli.

HERACLEA (3-5-2): De Lucci; Montuori, Biasol, Lazazzera; Coulibaly, Mazzaroppi, Schenetti, Ceccarini, Conte; Foggia, Sanchez. Allenatore: Imperio Carcione.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Barletta-Heraclea, valida per la quindicesima giornata di Serie D, girone H non sarà trasmessa in diretta su Tv o streaming.