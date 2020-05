Bayern Monaco – Fortuna Dusseldorf 5-0: cronaca diretta, risultato live

Diretta di Bayern Monaco – Fortuna Dusseldorf del 30 maggio 2020: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventinovesima giornata di Bundesliga

BAYERN MONACO-FORTUNA DUSSELDORF 5-0 (2° TEMPO) 88' Dalla punizione spazza la difesa del Fortuna. 87' Punizione per il Bayer Monaco. Fallo conquistato da Meier. 86' Fallo in attacco di Cuisance su Giesselmann. 82' Goretzka vicino al gol da dentro l'area, ma la sfera è deviato in angolo dalla difesa. 81' Ottima chiusara di Jorgensen su cross di Odriozola. 79' Partita in pieno controllo da parte dei bavaresi. 78' Ultimo cambio della partita: esce Gnabry ed entra Meier. 75' Esce Muller ed entra Zirkzee. 73' Angolo per il Bayer, finisce direttamente sul fondo. Esce Sobottka (entrato da poco) per infortunio ed entra Pledl. 70' Doppia parata di Kastenmeier, prima su Gnabry e poi sul tap-in di Lewandowski. 68' Pescato in offside Davies che cerca la sua prima doppietta personale. 66' Fallo di Giesselmann su Gnabry. Entrano Zimmer e Suttner ed escono Zimmermann e Thommy. 64' Angolo per il Fortuna. Dal limite tentativo di Giesselmann, si oppone eccelentemente Neuer che si fa trovare pronto. 63' Muller si divora il sesto gol da pochi passi spedendo alto, pallone d'oro di Alaba. 62' Doppio cambio per i padroni di casa: entrano Odriozola e Perisic ed escono Pavard e Coman. 61' Conclusione personale di Thommy ma spedisce alto sulla traversa. 59' Hoffmann si mangia di testa il gol della bandiera, spedendo alto sopra Neuer. 56' Doppio cambio per gli ospiti: entrano Berisha e Sobottka ed escono Morales e Stoger. Altro angolo dalla parte opposta per il Bayer, questa volta spazza la difesa del Fortuna. 56' Si oppone Kastenmeier su un destro potente di Pavard. Angolo per i padroni di casa. 55' Ancora Davies che crossa per Lewandowski che di testa spedisce alto sopra la traversa. 52' DAVIES!!! Ruba palla dal limite e vince anche il contrasto in attacco contro Jorgensen e infila il quinto gol della giornata. 50' LEWANDOWSKI!!! Doppietta per il polacco che di tacco la mette dentro facendo passare la palla sotto le gambe di Kastenmeier, ben servito da Gnabry. 48' Kastenmeier fa sua la sfera in due tempi sulla conclusione non troppo insidiosa di Gnabry. 47' Fallo di Jorgensen su Lewandowski. SI RIPARTE!!! 46' Subito un cambio per il Bayer Monaco: entra Cuisance ed esce Hernandez. Giocherà il primo pallone della ripresa il Fortuna Dusseldorf. Sta per incominciare il secondo tempo della partita. Le squadre sono rientrate in campo. 45' Duplice fischio senza recupero da parte dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi. 43' LEWANDOWSKI!!! 230 gol del polacco in Bundesliga. Tocco straordinario di Muller. 42' Hoffmann ferma in area Kimmich, servito da Gnabry. 39' Deviazione di Zimmermann sul cross basso di Gnabry, para il portiere ospite ben appostato sul primo palo. 38' Ottima azione personale di Gnabry che si accentra da sinistra e conclude alto sul fondo. 35' Palla interessantissima di Coman per l'inserimento di Gnabry che non arriva nell'anticipo e blocca il portiere ospite in presa bassa. 32' Alfonso Davies mura di piede la conclusione da dentro l'area di Karaman, ben servito da Thommy. Ottimo l'intervento del terzino di casa. 29' PAVARD!!! Questa volta il gol è il suo, di testa batte il portiere Kastenmeier che non riesce a togliere il pallone dalla porta. 28' Eccellente intervento di Kastenmeier che manda in angolo su girata di Muller, servito da Lewandowski. 26' Ammonito Karaman per gioco pericoloso su Hernandez. Primo giallo della partita. 25' Fermato Thommy da Goretzka, il centrocampista ospite era pronto alla conclusione di destro dal limite. 21' Fallo di Gnabry su Skrzybski. 18' Uscita di Neuer quasi a centrocampo e mette di testa in rimessa laterale. 15' Autogol di Jorgensen. La mette in porta con il ginocchio su tiro di Pavard ben servito da Gnabry. Il tiro sarebbe finito fuori sul fondo. 14' Primo corner del match in favore dei padroni di casa che tengono gli ospiti nella propria metà campo. Dalla bandierina nulla di fatto. 12' Tiro senza troppe pretese da parte di Pavard, la sfera finisce sul fondo alla sinistra di Kastenmeier. 10' Primo fallo della partita a favore di Coman, atterrato a centrocampo da Bodzek. 8' Ottima chiusura di Hernandez su Skrzybski, lanciato in contropiede. 6' Ottima parata in uscita di Kastenmeier che blocca Lewandowski che commette fallo sul portiere, ottimo il recupero palla di Coman e il passaggio alto filtrante per il polacco. 3' Conclusione di Morales dal limite, tiro telefonato per Neuer. Ottimo il contropiede di Karaman che pesca solo al limite il centrocampista. 2' Palla interessantissima di Davies che crossa basso in mezzo per Lewandowski, ma il terzino sinistro viene pescato in offside. SI PARTE!!! Giocherà il primo pallone del match il Bayer Monaco. Stanno per fare il loro ingresso in campo le due squadre, pronti per l'inizio delle ostilità. TABELLINO BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (62' Odriozola), Hernandez (46' Cuisance), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (62' Perisic), Muller (75' Zirkzee), Gnabry (78' Meier), Lewandowski. A disposizione: Ulreich, Boateng, Javier Martinez, Singh. Allenatore: Flick FORTUNA DUSSELDORF (5-4-1): Kastenmeier; Zimmermann (66' Zimmer), Bodzek, Jorgensen, Hoffmann, Giesselmann; Karaman, Morales (56' Berisha), Stoger (56' Sobottka) (73' Pledl), Thommy (66' Suttner); Skrzybski. A disposizione: Rensing, Bormuth, Ofori, Hennings. Allenatore: Rosler Reti: 15' aut. Jorgensen, 29' Pavard, 43' e 50' Lewandowski, 52' Davies Ammoniti: Karaman Espulsi: Recupero: nessun minuto nel primo tempo, Tra meno di un'ora inizierà il match a porte chiuse all'Allianz Arena. Intanto noi vi diamo le formazioni ufficiali della partita e ci risentiremo poco prima dell'inizio. Buona sera amici di CalcioMagazine.net e benvenuti alla sfida tra Bayer Monaco e Fortuna Dusseldorf. MONACO DI BAVIERA – Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio, alle ore 18.30 andrà in scena Bayern Monaco – Fortuna Dusseldorf, incontro valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga. Da una parte c’è la compagine bavarese che viene dalla cruciale vittoria esterna contro il Borussia Dortmund che le ha permesso di consolidare la prima posizione con 64 punti. Dall’altra parte, invece, troviamo gli ospiti che sono reduci dal fondamentale successo casalingo contro lo Schalke 04 ed in classifica occupano la terzultima posizione con 27 punti.

QUI BAYERN MONACO – Flick dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Neuer in porta, pacchetto difensivo composto da Pavard e Davies sulle corsie esterne mentre nel mezzo Boateng e Alaba. A centrocampo Kimmich e Goretzka in cabina di regia mentre davanti spazio a Coman, Muller e Gnabry a supporto dell’unica punta Lewandowski.

QUI FORTUNA DUSSELDORF – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Kastenmeier in porta, pacchetto difensivo composto da Suttner, Hoffmann e Ayhan. A centrocampo Bodzek in cabina di regia con Morales e Stoger mezze ali mentre sulle corsie esterne sazio a Zimmermann e Thommy. In attacco spazio al tandem offensivo composto da Hennings e Karaman.

L’incontro Bayern Monaco – Fortuna Dusseldorf, valevole per la ventinovesima giornata di Bundesliga, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Muller, Gnabry, Lewandowski. Allenatore: Flick

FORTUNA DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Suttner, Ayhan, Hoffmann, Zimmermann Morales, Bodzek, Stoger, Thommy, Karaman, Hennings. Allenatore: Rosler

STADIO: Allianz Arena