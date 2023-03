La partita Bayern Monaco – PSG di Mercoledì 8 marzo 2023 in diretta: i tedeschi bissano il successo del match d’andata con due reti nel secondo tempo e conquistando i quarti di finale

MONACO DI BAVIERA – Mercoledì 8 marzo, all’Allianz Stadium di Monaco di Baviera, andrà in scena Bayern Monaco – PSG, gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Si riparte dall0 0-1 dell’andata in favore dei tedeschi. A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Bayern Monaco aveva stravinto il Girone C, a punteggio pieno, davanti all’Inter. In Bundesliga ha vinto quattro delle ultime cinque sfide spezzando la striscia positiva soltanto andando a perdere per 3-2 sul campo del Borussia Monchengladbach; é in testa alla classifica, a pari merito col Dortmund, a quota 49 grazie a un percorso di quattordici partite vinte, sette pareggiate e due perse, sessantasei reti realizzate e ventidue incassate. Il PSG era arrivato secondo, per via di una peggior differenza reti col Benfica, nel Girone H. La squadra di Galtier sembra aver superato il momento di crisi e in Ligue 1 viene da tre successi di fila, ultimo dei quali quello per 4-1 contro il Nantes; é però ancora prima, a + 5 dal Marsiglia, con 63 punti, frutto di venti vittorie, tre pareggi e tre partite perse, cinquantuno gol fatti e venticinque subiti. Sono dodici i precedenti in Champions League tra le due compagini con il bilancio di sei vittorie a testa. Tutti italiani gli arbitri designati. A dirigere la gara sarà Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini; quarto uomo: Maurizio Mariani. Alla Var Massimilano Irrati, assistito da Paolo Valeri. Padroni di casa dati favoriti, con segno “2” quotato mediamente 1.83.

Cronaca con tabellino della partita

RISULTATO FINALE: BAYERN MONACO - PSG 2-0 [AGG. 3-0] SECONDO TEMPO 50' è finita! Il Bayern batte 2-0 il PSG e conquista i quarti di finale. Decisive le reti nella ripresa di Choupo-Moting e Gnabry. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live 50' primo giallo della partita per Hakimi 49' gol annullato a Mané per fuorigioco! 47' Mané per Davies che in area impegna severamente con piedi Donnarumma! 45' 5 minuti di recupero 44' GNABRY!!!! RADDOPPIO DEL BAYERN!!! Contropiede condotto da Joao Cancelo dopo un recupero di Kimmich su Verratti, palla in verticale al compagno che in area conclude con il mancino verso il secondo palo 43' ottima chiusura di Davies in area su cross basso proveniente dalla sinistra 41' lascia il campo Coman per Gnabry mentre Cancelo subentra a Cancelo 37' sul corner stacco di testa di Sergio Ramos che prende il tempo all'avversario sfiora il bersaglio! 36' fuori Vitinha per Ekitike e Bernat per Nuno Mendes. C'è anche Mané per Musiala 34' cross basso di Coman per il taglio di Sané ma non riesce a controllare la sfera forse in offside e palla sul fondo 31' cambio per il PSG: dentro Zaire-Emery per Fabian Ruiz 30' spunto in area di Sané che dopo una finta in area su Sergio Ramos scivola ma riesce ugualmente a calciare sul primo palo, palla di poco a lato! 24' corner dalla sinistra per il PSG che arriva al limite sui piedi di Messi murato, prova a distentersi il Bayen e chiusura in area su Goretzka. C'è il corner battuto da Danilo ma senza esito 23' in campo Sané per Choupo-Moting 19' Sommer strepitoso! Su colpo di testa ravvicinato di Sergio Ramos, tocco con la mano sinistra a salvare in angolo! Sul corner nulla di fatto 18' angolo PSG non sfruttato, ha la meglio la difesa 16' CHOUPO-MOTING!!! VANTAGGIO DEL BAYERN!!! Su impostazione bassa, palla rubata al limite dell'area da Muller a Verratti, passaggio corto per Goretzka che vede il numero 13 liberissimo, un gioco da ragazzi colpire nella porta sguarnita! 16' sono 75mila gli spettatori sugli spalti 15' angolo per il Bayern dalla sinistra d'attacco, batte Kimmich per il colpo di testa ravvicinato di Goretzka con palla che sorvola la traversa 13' cross di Coman per Choupo-Moting anticipato in area di testa da Hakimi 7' CHOUPO-MOTING! Urlo del Bayern strozzato perchè l'arbitro annulla la rete. VAR in corso! Su palla scodellata in area tocco vincente dell'attaccante in area di testa ma sulla traiettoria non ci arriva da due passi Muller che avrebbe disturbato l'intervento del portiere da due passi. Confermata la decisione dell'arbitro, si resta sullo 0-0 6' gioco fermo per posizione di offside di Choupo-Moting che ha anche murato involontariamente un tentativo in area di Kimmich verso la porta! 3' conclusione in area di Mbappé in area murata, il giocatore poteva allargare per Hakimi meglio piazzato si riparte con il calcio d'avvio per il Bayern. Il PSG ha provveduto a un cambio: fuori Mukiele per Bitshiabu ben ritrovati con il secondo tempo, squadre nuovamente in campo PRIMO TEMPO 47' si chiude il primo tempo di Bayern Monaco-PSG. All'intervallo squadre ferme sullo 0-0 di partenza. Gara giocata con buona intensità e tanti contrasti a centrocampo ma pochi lampi. Il più importante al 38' quando de Ligt è decisivo a salvare un gol già fatto. Ci prendiamo una piccola pausa e torniamo a commentare la seconda parte della sfida 45' segnalati 2 minuti di recupero 44' spunto formidabile di Messi in uscita su de Ligt ma ottimo ripiegamenento di mestiere per Goretzka 43' lancio di Messi centralmente per il taglio di Mpabbé, la palla dopo un rimbalzo in area favorisce Sommer che lo anticipa 41' angolo procurato da Goretzka ma sugli sviluppi riesce a disimpegnare la difesa 38' palla gol clamorosa per il PSG: errore di Sommer su pressione in area di Hakimi, palla a Vitinha che vede la porta vuota ma conclusione rasoterra salvata praticamente sulla linea in scivolata disperata da de Ligt monumentale! 36' cambio obbligato per Galtier che inserisce Mukiele per Marquinhos 35' gioco fermo, problemi per Marquinhos. Si tocca sul fianco il giocatore che lascia il campo sconsolato 33' fallo di Nuno Mendes su Coman che astutamente ha cercato il contatto: dai 25 metri batte a sorpresa rasoterra Kimmich con Donnarumma che blocca sul suo palo con Muller che per poco non sporca la traiettoria 32' prima conclusione pericolosa per il Bayern: in area nello stretto Musiala calcia sul primo palo, ottimo riflesso di Donnarumma a deviare in angolo. Sugli sviluppi allontana Danilo 30' lancio di Goretzka per Musiala ma sventagliata a cambiar gioco da dimenticare, palla in fallo laterale 25' palla gol per il PSG: azione sulla sinistra di Nuno Mendes che serve Mbappé in area. Il giocatore a tu per tu con Sommer non riesce in due tentativi a superarlo con il supporto di de Ligt in ripiegamento! 22' gara un pò bloccata a centrocampo, contrasti decisi ma al momento senza cattiveria 18' lancio più preciso questa volta di Vitinha sempre per Hakimi bravo a conquistare un angolo. Batte Messi ma traiettoria troppo su Sommer che non ha problemi in uscita 17' verticalizzazione di Vitinha fuori misura per Hakimi, troppo lungo il lancio 16' conclusione si Goretzka ribattuta da Donnarumma 15' lancio di Kimmich in area dove intercetta e allontana solo temporaneamente la difesa 13' fischiata una carica al portiere di Mbappé in area su Sommer in uscita e bravo ad anticiparlo sul lungo lancio di Marquinhos 13' adesso il Bayern a far circolare la sfera nella trequarti ospite ma le maglie sono serrate, pochi spazi 11' cross di Hakimi impreciso ma i parigini tornano in possesso palla 6' è il PSG a gestire palla nella propria metà campo, alta la linea difensiva avversaria. Intervento falloso di Choupo-Moting su Verratti 3' scambio al limite dell'area tra Choupo-Moting e Musiala che non si chiude. Apprezzabili gli spunti prima di Davies quindi di Coman, dovrà fare molta attenzione la difesa francese 2' contropiede 3 vs 2 per il PSG non sfruttato con palla a Mbappé ma conclusione in diagonale da posizione leggermente defilata in area bloccata agevolmente da Sommer 1' primo possesso per i tedeschi che imposta con i suoi difensori, tentativo di verticalizzazione con Choupo-Moting che si vede sfilare la palla Si parte! Calcio d'avvio battuto dal PSG in maglia a sfondo bianco, Bayern nella classica rossa E' tutto pronto! Bayern Monaco e PSG fanno il loro ingresso in campo, siamo pronti a seguire questo match spettacolare Negli ultimi 5 precedenti tra Bayern e PSG troviamo ben quattro successi dei tedeschi e uno dei francesi in occasione del quarto di finale giocato il 7 aprile 2021. Fu un incontro molto emozionante con bavaresi bravi a rimontare le reti di Mbappé e Marquinhos con Choupo-Moting e Muller ma al 23' della ripresa ancora Mbappé in gol per il punto decisivo. Questa sera si potrà seguire anche la diretta di Tottenham-Milan con match d'andata terminato 1-0 a favore dei rossoneri. In casa Bayern fari puntati su Muller che alla vigilia si è detto fiducioso ma che sarà necessaria anche una dose di fortuna. In campo ci vorranno undici capitano che si assumono le prorie responsabilità. Tra i giocatori più attesi c'è ovviamente Mbappé che in UCL ha fatto il suo esordio a 17 anni si trova a 40 reti in questa competizione. Tra i titolari di questa sera in casa tedesca c'è Davies che nella gara d'andata era subentrato nel secondo tempo ed è stato decisivo in occasione del gol di Coman fornendo l'assist. Benvenuti alla diretta di Bayern Monaco - PSG, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/23. Si riparte dell'1-0 per i tedeschi maturato a Parigi. Questa sera dalle ore 21 seguiremo assieme la partita. TABELLINO BAYERN MONACO (3-4-2-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (dal 41' st Gnabry), Müller (dal 41' st Joao Cancelo), Musiala (dal 36' st Mané); Choupo-Moting. A disposizione: Ulreich, Gnabry, Sané, Wanner, Mané, Sarr, Joao Cancelo, Blind, Gravenberch, Tel, Mazraoui, Ibrahimovic. Allenatore: Nagelsmann PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos (dal 36' pt Mukiele dal 1' st Bitshiabu), Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha (dal 36' st Ekitike), Verratti, Fabian Ruiz (dal 31' st Zaire-Emery), Nuno Mendes (dal 36' st Bernat); Messi, Mbappé. A disposizione:Rico, Letalier, Bernat, Renato Sanchez, Mukiele, Soler, Pembele, Bitshiabu, Zaire-Emery, Gharbi, Ekitike. Allenatore: Galtier Reti: al 16' st Choupo-Moting, al 44' st Gnabry Ammonizioni: Hakimi Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali

Confermate le formazioni della vigilia con Nagelsmann che si affida al trio Coman, Muller, Musiala a supporto di Chupo Moting mentre Galtier con un folto centrocampo a cinque e coppia d’attacco formata da Messi e Mbappé.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting. A disposizione: Ulreich, Gnabry, Sané, Wanner, Mané, Sarr, Joao Cancelo, Blind, Gravenberch, Tel, Mazraoui, Ibrahimovic. Allenatore: Nagelsmann

PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. A disposizione:Rico, Letalier, Bernat, Renato Sanchez, Mukiele, Soler, Pembele, Bitshiabu, Zaire-Emery, Gharbi, Ekitike. Allenatore: Galtier

Le parole di Nagelsmann alla vigilia

“Dopo la sconfitta dell’andata il PSG ha bisogno di almeno un gol per passare il turno. Mi aspetto che faccia molta pressione fin dall’inizio. In Ligue 1 spesso difende in profondità e giocano in contropiede. Il suo stile di gioco dipende anche da chi è in forma e può giocare. All’andata, mancava Kylian Mbappé all’inizio, il che ha influito un po’ sul piano di gioco. Quando è entrato, hanno iniziato a giocare in modo diverso. Come ho detto, mi aspetto che sia molto di più offensivo e aperto rispetto a Parigi”.

Le dichiarazioni di Galtier

“Dovremo semplicemente giocare molto di più, con un piano di gioco diverso da quello che avevamo all’andata. Dovremo avere molto più possesso palla, giocare più in alto e riconquistare palla più in profondità”. nella metà campo avversaria. Vogliamo mostrare un altro lato di noi rispetto a quello mostrato all’andata. Dovremo restare vigili e audaci in attacco. La stagione non si riduce solo a questa partita. Ogni partita è importante. È una competizione molto difficile, domani ci sarà un vincitore e uno sconfitto. Ma noi giochiamo ogni partita con l’ambizione di vincerla. La Champions League è è un obiettivo molto importante, vogliamo andare il più lontano possibile. Dovremo avere un approccio molto più provocatorio rispetto a quello mostrato all’andata. Se abbiamo questa mentalità, abbiamo l’opportunità di qualificarci […] Abbiamo perso molti giocatori importanti nelle ultime settimane. Contro il Monaco o al Marsiglia nella Coupe de France. Abbiamo ristabilito un certo equilibrio dal ritorno di quasi tutta la squadra. E penso che questo sia un fattore importante per la nostra forma attuale. Nordi Mukiele sta meglio, si è leggermente aperto il tendine, si allenerà normalmente, così anche Achraf Hakimi . Faremo il punto alla fine dell’allenamento, ma tutti dovrebbero essere in corsa per la partita Mercoledì sera”.

Le parole di Verratti alla vigilia

“E’ una partita importante, sapevamo che dopo l’andata c’era ancora da giocare il ritorno. Abbiamo perso 1-0 in casa, quindi loro hanno un leggero vantaggio ma è ancora tutto da giocare. Per passare il turno abbiamo “Dovremo fare una prestazione al top contro una squadra di alto livello. Crediamo in noi stessi, dovremo fare molto bene per riportare la qualificazione a Parigi. E’ importante arrivare qui fiduciosi. Dopo la sconfitta dell’andata, abbiamo parlato tanto e raccolto tre vittorie di fila, abbiamo ritrovato l’equilibrio e l’impianto tattico di inizio stagione “Dovremo essere al massimo per vincere questa partita, anche il Bayern vuole qualificarsi. Ci saranno molti top player in campo. Vogliamo divertirci e uscire e qualificarci. Domani, in campo, dovremo dimostrare di essere forti e vincere qui. La nostra fiducia è un buon segnale, sappiamo di essere grandi giocatori, con personalità e carattere, e che la Champions League si vince anche su questo. In diversi anni ci siamo presi più responsabilità, abbiamo maturato esperienza, sappiamo che i nostri avversari ci temono. Questa partita poteva essere una finale. Ma è una partita degli ottavi di finale e c’è ancora da giocare la gara di ritorno. Vogliamo partire senza rimpianti. Sarà una partita con un tanti duelli, soprattutto a centrocampo, faranno la loro partita e non cambieranno il loro modo di giocare”.

Presentazione del match

QUI BAYERN MONACO – Out Neuer, Hernandez e Mané. Nagelsmann dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Sommer tra i pali e con Stanisic, Upamecano e De Ligt pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Kimmich e Goretzka mentre Coman e Davies dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Choupo-Moting, supportata dai trequartisti Muller e Musiala.

QUI PSG – Galtier dovrebbe rispondere col modulo 3-5-2 con Donnarumma in porta e con la difesa a tre formata da Marquinhos, Sergio Ramos e Danilo Pereyra. In cabina di regia Verratti con Fabian Ruiz e Vitinhamentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Mukiele e Nuno Mendes. Davanti Messi e Mbappé.

Le probabili formazioni di PSG – Bayern Monaco

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Müller, Musiala; Choupo-Moting. Allenatore: Nagelsmann

PSG (3-5-2): Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: