La partita Tottenham – Milan di Mercoledì 8 marzo 2023 in diretta: la squadra di Pioli non va oltre lo 0-0 ma elimina gli inglesi in virtù del risultato dell'andata. Espulso Romero a metà ripresa

MILANO – Mercoledì 8 marzo, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, il Milan affronterà il Tottenham nella gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21.10.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: TOTTENHAM - MILAN 0-0 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 51' E' finita!!!!! il Milan passa ai quarti di finale dopo dodici anni!! 49' ammonito Skipp per intervento falloso 48' il sinistro di Origi scheggia il palo! 48' miracolo di Maignan su un tiro di Kane! Il portiere del Milan si butta a terra e riesce a tenere la sfera! 47' Origi prova la conclusione di trenta metri! Murata! 44' saranno sei i minuti di recupero 43' cambio nel Milan: dentro Rebic al posto di Leao 42' rilancio di Sanchez ma la palla viene allontanata da Saelemaekers 40' Tonali prova a mettere la palla in mezzo ma il suo tiro viene intercettato 38' ripartenza del Milan che termina con la conclusione di Leao! Murata! 37' contatto in area tra Theo Hernandez e Sanchez: tutto regolare 37' cambio anche nel Tottenham: dentro Sanchez al posto di Kulusevski 36' intervento falloso di Tonali 35' doppio cambio nel Milan: dentro Bennacer per Diaz e Origi per Giroud 33' Romero e Theo Hernandez ancora a terra 32' ultimo quartod d'ora con il Tottenham in dieci 31' fallaccio di Romero su Theo Hernandez. Romero ammonito ed espulso per doppia ammonizione 30' altro calcio d'angolo per il Tottenham battuto da Porro ma la palla viene allontanata 28' fallo ai danni di Richarlison. Punizione battuta da Son per Kane, che viene anticipato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner la palla finisce direttamente sul fondo 27' scontro fortuito tra Maignan e Richarlison 25' il destro di Leao spedisce la palla in curva! 25' nel Tottenham dentro Richarlison al posto di Emerson 23' conclusione di Brahim Diaz respinta da Romero! la palla arriva a Theo Hernandez ma il suo tiro si spegne tra le braccia di Firster 20' destro di Leao a conclusione di una ripartenza intentata da Brahim Diaz! Centrale! Forster respinge la palla coi pugni! 18' Maignan devia in calcio d'angolo una conclusione di Kane! Sugli sviluppi del corner Tonali può allontanare la palla 16' Son cerca di mettere la palla in mezzo per Kamne ma il suo tiro viene intercettato 14' Kane salta Tonali ma viene atterrato. Punizione per il Tottenham nella trequarti 12' Porro mette la palla in mezzo, Tomori allontana la palla. Poi chiede all'arbitro di fischiare il fallo commesso su di Lui da Kulusevski ma per Turpin é tutto regolare 11' punizione da buona posizione. La batte Tonali ma Porro allontana la palla 9' nel MIlan dentro Saelemaekers al posto di Messias 8' problema muscolare per Messias che ha chiesto il cambio 7' nel Tottenham dentro Porro al psoto di Perisic 4' OCCASIONE MILAN! destro di Brahim Diaz! si salva Forster col piede! palla a Hernandez ma il suo tiro viene murato! infine conclusione di leao con palla a lato! 3' conclusione debole di Davies, disturbato da Brahim Diaz. Nessun problema per Maignan 2' Kulusevski prova a mettere la palla in mezzo, Kalulu la allontana 1' Manata di Romero su Brahim Diaz 1 subito un fallo di Giroud su Lenglet 1' si riparte! PRIMO TEMPO 47' 0-0 alla fine del primo tempo tra Tottenham e Milan. Rimane tutto in bilico 45' Krunic cerca la testa di Giroud! Emerson intercetta e mette la palla in fallo laterale 44' saranno due i minuti di recupero 42' Perisic prova a mettere la palla in mezzo ma Maignan può intervenire senta problemi 41' Perisic prova a saltare e colpire di testa ma Maignan ha tutto il tempo di intervenire 39' brutto fallo di Kulusevski su Giroud 37' rilancio lungo di Maignan, Davies mette la palla in fallo laterale 35' Kane prova a mettere la palla in mezzo, Maignan con un piede la devia in calcio d'angolo. Corner battuto corto e senza conseguenze 32' Giroud serve Theo Hernandez, che viene colto in posizione di fuorigioco 31' superata la mezz'ora di gioco: risultato ancora fermo dullo 0-0. In quetso momento Milan qualificato per i quarti di finale 30' intervento falloso di Kulusevsli ai danni di Theo Hernandez 29' Messias prova la conclusione ma impatta malissimo la palla e la spedisce sul fondo 28' recupero prepotente di palla da parte di Theo Hernandez 27' si riprende a giocare con il Tottenham momentaneamente in dieci perché Emerson é a bordo campo a ricevere le cure 26' problema muscolare per Emerson 25' intervento decisivo di Theo Kernandez che recupera su Kulusevski e riesce anche ad evitare il calcio d'angolo 23' sugli sviluppi del calcio d'angolo Son manda la palla abbondantamente a lato 22' Son trova la conclusione dalla distanza! Palla deviata in calcio d'angolo! 20' ammonito Lenglet per un fallo su Giroud, che resta a terra 20' Kulusevski mette la palla in mezzo, Tomori la allontana 18' Destro di Messias sul secondo palo ma la palla finisce a lato della porta difesa da Forster 16' ammonito Romero per un fallo su Leao. Punizione da ottima posizione per il Milan 15' fallo di Lenglet su Brahim Diaz. Richiamo anche per il giocatore del Tottenham 14' cross di Theo Hernandez per Giroud. C'é una deviazione che permette a Forster di recuperare la palla 12' cross di Kane, troppo lungo! 10' Krunic cerca di mettere la palla in mezzo ma c'é l'intervento fdi lenglet che favorisce una ripartenza. L'azione termina con un tiro di piatto di Enerson! Maignan attento! 8' cross di Kane. La palla arriva direttamente tra le braccia di Maignan 8' Kane prova a mettere la palla in mezzo. Ottima copertura di Tomori 7' Kulusevski anticipato da Thiaw prima di poter entrare in area 5' fallo di Kalulu ai danni di Perisic che resta a terra dolorante. L'arbitro richiama il milanista 5' lancio di Giroud in profeondità per Leao che non capisce l'intenzione del francese 4' Krunic cerca un varco per Leao ma la palla non giunge a destinazione 3' lancio lungo di Maignan dove però non c'é nessun compagno. Palla in fallo laterale 2' altro intervento falloso su Theo Hernandez. Punizione per il Milan nella trequarti avversaria. Il tiro di Giroud viene respinto 2' lancio lungo di Theo Hernandez per Giroud: intercettato! 1' fallo di Kulusevski ai danni di Theo Hernandez 1' primo lancio degli inglesi, lunghissimo. Palla in fallo laterale 1' partiti! E' cominciato il match! sarà il Tottenham a battere il calcio di inizio Le squadre fanno il loro ingresso in campo Fischio di inizio posticipato alle ore 21.10 pert raffico intenso a Londra A dirigere il match sarà il francese Clement Turpin, coadiuvato dagli assistenti connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. e dal quarto uomo Jérémie Pignard, Al Var lo spagnolo Alejandro Hernández, assistito dal transalpino Willy Delajod. Pioli risponde col modulo 3-4-2-1, speculare, con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre sulle corsie esterne agiranno Calabria Theo Hernandez. Sulla trequarti Krunic e Leao, di supporto all'unica punta Giroud. Conte, che dovrà rinunciare a Bentancur si affida al modulo 3-4-2-1 con Forster tra i pali e con Figlio, Sanchez e Lenglet pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Royal e Skipp mentre Emerson e Hojberg ultimerannola linea di centrocampo. Unica punta Kane, supportata da Davis e Kulusevski. Si riparte dall'1-0 di san Siro, firmato da Brahim Diaz. Quindi gara apertissima, tutto é ancora possibile. In caso di parità (anche di gol) si procederà con i temoi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore. Ricordiamo che il gol in trasferta NON vale più doppio Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Tottenham, gara di ritorno degli ottavi di Champions League Tabellino TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Højbjerg, Skipp, Perišić (dal 7' st Porro); Kulusevski, Kane, Son. A disposizione.: Austin, Whiteman; Sánchez, Tanganga; Danjuma, Devine, Sarr; Moura, Richarlison. Allenatore: Conte. MILAN (3-4-3) Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (dal 9' st Saelemaekers), Krunić, Tonali, Hernández; Díaz (dal 35' st Bennacer), Giroud (dal 35' st origi), Leão (dal 43' st Rebic). A disposizione.: Mirante; Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Kjær; Pobega, De Ketelaere. Allenatore: Pioli. Reti: Ammonizioni: Romero, Lenglet Espulsioni: Romero Recupero: 2' nel primo tempo

Formazioni ufficiali

Le dichiarazioni di Pioli alla vigilia

“Stiamo vivendo sensazioni positive, arriviamo a questo appuntamento con grande fiducia, entusiasmo e determinazione. Dobbiamo avere un buon approccio, attenzione e continuità, giocate di alto livello tecnico e grande qualità nelle scelte. La differenza la potrebbero fare gli episodi. Questa dovrà essere la partita della personalità, il piccolo vantaggio non ci permette di gestire: dobbiamo attaccare. La presenza di un allenatore in panchina è importante, il ritorno di Conte sarà un valore aggiunto per il Tottenham. Troveremo un avversario molto preparato e motivato, che darà il massimo per passare il turno. Come noi. Loro giocheranno con più intensità dell’andata, ci aspettiamo maggiore aggressività; soprattutto all’inizio del primo e del secondo tempo. Nella ripresa hanno numeri importanti. Lo stadio sarà bollente, importante a livello emotivo, ma noi vogliamo misurarci in stadi di questo tipo. Il pubblico non fa gol… I nostri tifosi a San Siro sono stati fantastici, ci spingeranno come sempre. Giroud e Díaz stanno bene, come tutti gli altri giocatori: la squadra è pronta. Gli ultimi risultati nei rispettivi campionati non avranno effetto, questo ritorno sarà diverso anche rispetto all’andata. Abbiamo meritato di arrivare a questo punto, ci aspettiamo una partita tosta ma noi siamo il Milan e dobbiamo giocare da Milan. Ci siamo preparati al meglio, abbiamo un piccolo vantaggio ma il nostro piano non cambia: cercare di tenere il possesso e di controllare la palla. Ognuno di noi dovrà qualcosa in difesa e in attacco, gli episodi possono fare la differenza”

Le parole di Kalulu alla vigilia

“La Champions fa sempre brillare gli occhi da piccoli. E noi abbiamo approcciato le partite nella maniera migliore possibile. Mi aspetto a Londra una partita difficile. Sappiamo che serve un gol più dell’altro. La concentrazione farà la differenza“. Qui l’intervista integrale.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il francese Clement Turpin, coadiuvato dagli assistenti connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages. e dal quarto uomo Jérémie Pignard, Al Var lo spagnolo Alejandro Hernández, assistito dal transalpino Willy Delajod.

La lista UEFA del Milan

Portieri: Tatarusanu, Mirante

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Thiaw, Florenzi, Gabbia, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, De Ketelaere, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Pobega, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Rafael Leao, Origi, Rebic.

Presentazione del match

Si riparte dall’1-0 dell’andata in favore dei rossoneri, firmato Brahim Diaz. A parità di risultato e di gol segnati in totale al termine dei novanta minuti, si procederà coi tempi supplementari e poi, eventualmente, con i calci di rigore.Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Tottenham aveva vinto il Girone D davanti al Francoforte. In Premier League gli uomini di Conte, dopo la sconfitta esterna di misura contro il Wolverhampton, sono quarti con 45 punti, frutto di quattordici vittorie, tre pareggi e nove partite perse, quarantasei gol fatti e trentasei subiti. Il Milan si era classificato seconda nel Girone E alle spalle del Chelsea. La squadra di Pioli, che grazie a tre successi di fila (contro Torino, Monza e Atalanta), sembrava aver superato la crisi che era costata loro la sconfitta nella Supercoppa Italiana, l’eliminazione dalla Coppa Italia, e soltanto un punto in quattro partite, sabato scorso ha perso malamente hanno perso sul campo della Fiorentina. Ora i rossoneri sono grazie a un percorso di quattordici partite vinte, cinque pareggiate e sei perse, quarantuno reti realizzate e trentadue incassate. Sono cinque i precedenti tra le due compagini con il bilancio di due pareggi e due affermazioni degli Spurs e una affermazione del Milan (come detto, nella gara di andata). Inglesi dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.95.

QUI TOTTENHAM – Conte, che dovrà rinunciare a Bentancur dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Forster tra i pali e con Romero, Sanchez e Lenglet pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Royal e Skipp mentre Emerson e Hojberg dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Kane, supportata da Son e Richarlison.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1, speculare, con Maignan in porta e con la difesa a tre formata da Kalulu, Thiaw e Tomori. In mezzo al campo Tonali e Bennacer, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Calabria Theo Hernandez. Sulla trequarti Krunic e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Tottenham – Milan

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. Allenatore: Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

La curiosità del match

Nella serata londinese si riproporrà il duello dei due attaccanti tra Harry Kane e Olivier Giroud, una sfida ammirata anche nel corso dell’ultimo Mondiale in Qatar. Il numero 9 rossonero ha preso parte a sei gol (4 reti e 2 assist) nelle ultime sei presenze in Champions League, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. In caso di gol contro il Tottenham, Giroud diventerebbe il secondo giocatore francese, dopo Thierry Henry, ad andare in rete almeno cinque volte in una singola edizione con tre squadre diverse, essendoci già riuscito con l’Arsenal nel 2015/16 e con il Chelsea nel 2020/21. Harry Kane, da parte sua, ha segnato solo un gol in questa stagione di Champions, dopo averne realizzati 20 nelle prime 24 presenze nel torneo; l’attaccante inglese ha segnato sei reti nelle ultime sei partite della competizione al Tottenham Hotspur Stadium. (Fonte: sito ufficiale Milan)

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.