Elenco delle partite previste per oggi, giovedì 9 marzo 2023: i giallorossi ospitano il Real Sociedad, i bianconeri il Friburgo. In Conference League la Fiorentina affronta il Sivasspor

Tre italiane protagoniste di questo giovedì 9 marzo. In Europa League troviamo la Roma che alle 18.45 si gioca l’andata del suo ottavo di finale all’Olimpico con il Real Sociedad mentre la Juventus alle 21 ospita il Friburgo. In Conference League la Fiorentina sarà impegnata contro il Sivasspor. Daremo maggior spazio a questi incontri e una breve rassegna sugli altri incontri di queste due competizioni. In CAF Confereration Cup alle 20 il Rivers United ospita il Motema Pembe per la 4° giornata mentre già in campo River Plate e Racing Cordoba i 32esimi di finale della Copa Argentina in gara secca. Proseguono gli incontri di qualificazione sia della Copa Libertadores con Millonarios-Atletico-MG alle ore 01.30 e Fortaleza-Cerro Porteno alle 23. Sono ben cinque quelli per la qualificazione alla Copa Sudamericana. Ricordiamo che in Saudi Professional League l’Al Nassr Riyadh dove gioca Cristiano Ronaldo gioca alle 18.30 in casa dell’Al-Ittihad e che in classifica dopo 19 turni è al comando con 46 punti seguito a 44 proprio dall’Al-Ittihad quindi Al Shabab a 40.

Partiamo con la Roma che alle 18.45 avrà un avversario ostico come il Real Sociedad. Forti del successo con la Juventus in campionato i giallorossi nelle ultime 4 gare di Europa League hanno ottenuto 3 vittorie e una sconfitta anche se faticano un pò contro i club spagnoli visto che nelle ultime 10 hanno ottenuto solo una vittoria, 2 pareggi e ben 7 sconfitte. Il fattore campo tuttavia pesa molto con l’Olimpico che registra record su record di presenze. Da 34 anni il club spagnolo non rivedere un quarto di finale anche se non attraversano un buon momento in Liga dove nelle ultime tre partite hanno raccolto un paio di punti con Cadice e Celta Vigo in casa e realizzando appena 1 gol. Mourinho si è complimentato con Oyarzabal ma il valore della squadra va oltre i meriti del singolo giocatore: buona organizzazione difensiva e sono braci a cambiare modulo anche in corso di gioco. Pertanto resta difficile trovare punti deboli e anche il fatto di essere in Liga appena dietro 3 grandi giganti è tanto. L’ultimo precedente contro una squadra spagnola risale alla stagione 2019/2o quando negli ottavi di EL vennero eliminati dal Siviglia con una sconfitta per 2-0 in gara secca su campo neutro. Quale Roma vedremo in campo? In difesa sarà Kumbulla a sostituire Ibanez squalificato nel trio con Mancini e Smalling. A centrocampo larghi Karsdorp e Spinazzola con Cristante e Matic centrale mentre Dybala e Pellegrini a supporto di Abraham.

Alle ore 21 troviamo la Juventus che se la vedrà con il Friburgo. La sconfitta con la Roma ha spezzato un pò l’entusiasmo che si stava ricostruendo con la risalita in campionato e questo turno di Coppa può servire per alimentare nuova fiducia nel gruppo. In questa competizione sono ancora imbattuti con 5 vittorie e 7 pareggi e anche contro avversarie tedesche sono usciti sempre indenni tra la mura amiche con due vittorie e altrettanti pareggi. I tedeschi non sono squadra da sottovalutare. Quinti in Bundesliga sono in piena corsa per un posto in Europa e non perde da tre trasferte. Sugli scudi sicuramente Di Maria, protagonista assoluto nella tripletta con il Nantes mentre dall’altra parte spicca il nazionale Grifo. Allegri si aspetta un atteggiamento propositivo per mettere il primo step positivo che può essere dato dal raggiungimento del successo nella gara d’andata. Molto importante cercare di tenere la porta inviolata contro un avversario forte fisicamente e imbattuto nel girone di Europa League. Come soluzione offensiva dovrebbe protendere per il tandem Di Maria-Vlahovic tuttavia con il serbo non in un gran periodo potrebbe esserci una chance per Kean che dovrà saltare per squalifica la partita con la Sampdoria. Non si esclude anche un ipotesi Chiesa in un tridente d’attacco.

In Conference League prosegue l’avventura della Fiorentina che avranno alle 21 il Sivasspor come avversario. I viola vantano al momento il miglior attacco nella competizione con 21 centri in otto partite dove hanno ottenuto 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Bene anche nei precedenti contro squadre turche con 5 vittorie e una sconfitta. L’umore sembra cambiato in positivo dopo il successo a Verona e il più recente in casa con il Milan. I turchi vantano una buona vena realizzativa visto che sono andati a segno nelle ultime 13 gare ufficiali. Si tratta di un inedito contro squadre italiane. Italiano dovrebbe mettere dal primo minuto Milenkovic al centro della difesa con Igor mentre sulle fasce Dodò da una parte e Biraghi dall’altra. Centrocampo con Amrabat e Mandragora mentre dovrebbe essere tenuto in panchina Bonaventura per Barak. In attacco Jovic con Gonzalez e Saponara larghi.

Vediamo gli altri incontri in programma tra Europa e Conference League. In EL alle ore 18.45 i tedeschi del Leverkusen ospitano gli ungheresi del Ferencvaros mentre molto interessante sarà Sporting-Arsenal. I più recenti precedenti vedono gli inglesi passare 1-0 in trasferta mentre nel match di ritorno è bastato uno 0-0, era però la fase a girone di EL. La capolista della Premier League resta favorita anche se i portoghesi venderanno cara la pelle. Decisamente più abbordabile l’avversario dell’Union Berlino che l’andata la gioca in casa contro i belgi del Royal Union SG. Tra le altre partite delle ore 21 troviamo il Manchester United ospitare il Betis mentre lo Shakhtar affronta gli olandesi del Feyenoord. Per gli spagnoli del Siviglia invece ci sarà la squadra turca del Fenerbahce. In CL la Lazio ha già giocato martedì la sua andata persa all’Olimpico contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar pertanto sono tre gli incontri delle 18.45 con la trasferta del West Ham con l’AEK Larnca quindi il Villarreal in casa dell’Anderlecht e il Nizza in quella del Tiraspol. Alle 21 oltre ai viola troviamo il Basilea che ospita lo Slovan Bratislava quindi il Gent con i turchi del Basaksehir e il Lech contro il Djurgarden.

